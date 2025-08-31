OroszországDonald TrumpEurópaWashingtonháborúDeák Dánielorosz-ukrán háború

Donald Trumpék szerint európai vezetők hátráltatják a békefolyamatot

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője egy bejegyzésében arról ír, hogy Donald Trump szerint egyes európai vezetők a nyilvánosságban a békét hirdetik, a háttérben viszont hátráltatják az ukrajnai rendezést, miközben Oroszország hónapok alatt hét budapestnyi területet foglalt el. Washington bírálja Európa kettős játékát, Brüsszel pedig újabb szankciókat készít elő.

Magyar Nemzet
2025. 08. 31. 20:02
Donald Trump amerikai elnök Fotó: AFP
Donald Trumpék szerint egyes európai vezetők hátráltatják a békefolyamatot, az oroszok eközben pár hónap alatt hét budapestnyi területet foglaltak el – kezdte bejegyzésében Deák Dániel, majd öt ponttal folytatta.

Trump
Donald Trump (Fotó: JIM WATSON / AFP)

1. Irreális elvárásokra biztat Európa: Az amerikaiak úgy vélik, hogy egyes európai vezetők nyilvánosan támogatják Donald Trump elnök erőfeszítéseit az ukrajnai háború lezárására, miközben a színfalak mögött az alaszkai csúcstalálkozó óta elért haladást visszafordításán dolgoznak. Úgy látják, Európa irreális területi engedmények követelésére biztatja Kijevet, ezzel elhúzva a konfliktust ahelyett, hogy a megoldás felé mozdulna.
2. Európa eszkalálni akar: „Az európaiak nem húzhatják el a háborút, és nem támogathatnak irreális elvárásokat a háttérben, miközben azt várják, hogy Amerika viselje a költségeket” – mondta egy magas rangú fehér házi tisztviselő. Úgy fogalmazott:

Ha Európa eszkalálni akarja a háborút, az az ő döntésük. De ezzel a győzelem kapujából fogják kitépni a vereséget.

3. Az EU újabb szankciókat akar: Eközben az uniós vezetők visszautasítják Washington bírálatait. Egy, a tárgyalásokban részt vevő magas rangú európai diplomata azt mondta: értetlenül áll az előtt az állítás előtt, hogy Európa kettős játékot űzne, szerinte ilyen különbség nincs, és hozzátette: az EU már dolgozik egy új szankciócsomagon Oroszország ellen.

4. Mindeközben Oroszország nyomul előre: 

Oroszország eközben fokozta támadásait, folytatja offenzíváját a teljes frontvonalon. Az orosz vezérkar szerint március óta több mint 1350 négyzetmérföldnyi területet foglaltak el, ez nagyjából hét budapestnyi területnek felel meg. Az elmúlt napokban is Oroszország nagyszabású légicsapásokat mért Ukrajnára.

5. Trump dogozik a csúcstalálkozón: Trump többször hangsúlyozta, hogy a következő lépésnek egy közvetlen Putyin–Zelenszkij-csúcsnak kell lennie. Az amerikai elnök elismerte: kétségei vannak, hogy létrejön-e Putyin és Zelenszkij találkozója, most inkább az ő részvételével kiegészült, háromoldalú egyeztetés megvalósulására számít. »A háromoldalú tárgyalás meg fog valósulni. A kétoldalúról nem tudok, de a háromoldalú meg fog valósulni« – mondta az amerikai elnök” – zárta bejegyzését az elemző.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

