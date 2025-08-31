Donald Trumpék szerint európai vezetők hátráltatják a békefolyamatot

Donald Trumpék szerint egyes európai vezetők hátráltatják a békefolyamatot, az oroszok eközben pár hónap alatt hét budapestnyi területet foglaltak el – kezdte bejegyzésében Deák Dániel, majd öt ponttal folytatta.

Donald Trump (Fotó: JIM WATSON / AFP)

1. Irreális elvárásokra biztat Európa: Az amerikaiak úgy vélik, hogy egyes európai vezetők nyilvánosan támogatják Donald Trump elnök erőfeszítéseit az ukrajnai háború lezárására, miközben a színfalak mögött az alaszkai csúcstalálkozó óta elért haladást visszafordításán dolgoznak. Úgy látják, Európa irreális területi engedmények követelésére biztatja Kijevet, ezzel elhúzva a konfliktust ahelyett, hogy a megoldás felé mozdulna.

2. Európa eszkalálni akar: „Az európaiak nem húzhatják el a háborút, és nem támogathatnak irreális elvárásokat a háttérben, miközben azt várják, hogy Amerika viselje a költségeket” – mondta egy magas rangú fehér házi tisztviselő. Úgy fogalmazott: