A magyar válogatott borzasztó formájáról és dublini átkáról szól az ír sajtó

Ma, azaz szombat este 20.45-kor a magyar válogatott is megkezdi a világbajnoki selejtezőket. Marco Rossi együttese Írországhoz látogat, amely a négycsapatos csoportban kulcsfontosságú mérkőzés lesz, hiszen az előzetes erőviszonyok szerint Portugália mögött ez a két nemzet fog harcolni a második, pótselejtezős érő helyért. Az ír sajtóban néztünk körbe a meccsnapon.

A magyar válogatott pénteken már megnézte a dublini stadiont (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A mérkőzés, ahol a magyar válogatott menetelése véget ért

A The Irish Times egy visszatekintő cikkel hangolt a találkozóra, amelyben feleleveníti a két válogatott korábbi egymás elleni meccseit. A cikk kiemeli, a második világháború előtt nagyon gyakran találkoztak a felek, egész pontosan ötször. Emellett külön említi az 1993 májusi barátságos meccset, amikor a Puskás Ferenc irányította magyarok a szünetben még kétgólos hátrányban voltak, de végül 4-2-re nyertek Írországban. Noha az ír sajtó mindezt úgy narrativizálja, hogy ők ezt a meccset nem is vették komolyan… A szerző leírja azt is, hogy a Ferencváros 2022-ben és 2023-ban is kiejtette a Shamrock Roverst a nemzetközi kupákból – egyszer 6-0-s, majd 4-1-es összesítéssel –, és persze külön említést kap Robbie Keane, a Fradi jelenlegi ír vezetőedzője.

A cikk zárásnak leírja azt a tényt, hogy legutóbbi egymás elleni meccsüket – 2024 tavasza – az írek 2-1-re megnyerték Dublinban. Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatottnak ezzel ért véget a 14 meccses veretlenségi sorozata, éppen a nyári Európa-bajnokság előtt.

Az említett mérkőzés összefoglalója:

Durva visszaesésről elmélkedik az ír sajtó a magyarok kapcsán

A ball.ie is a 2024-es mérkőzésbe kapaszkodik, de az ottani cikk ennél is tovább megy.

A sokkolói írországi vereség a magyar válogatottat elindította a lejtmeneten

– szól a hangzatos mondat, amelyben sajnos valamennyire egyet kell értenünk. Az azóta lejátszott 15 mérkőzésen Marco Rossi együttesének a mérlege:

négy győzelem

három döntetlen

nyolc vereség

Nos, nem éppen egy veretes minta, főleg ha azt hozzávesszük, hogy tétmeccset legutóbb 2024 októberében nyert a válogatott még a bosnyákok ellen – egyszer minden rossz sorozat megszakad, tartja a mondás. Erre a torz képre – 14 veretlen mérkőzés után milyen 15 következett – az írek is felhívják a figyelmet.