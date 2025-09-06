Marco Rossimagyar labdarúgó válogatottvb-selejtezőMagyarországÍrország

A magyar válogatott borzasztó formájáról és dublini átkáról szól az ír sajtó

Szombaton este (20.45, tv: M4 Sport) a magyar válogatott ha nem is sorsdöntő, de a világbajnoki selejtezők kimenetele szempontjából fontos mérkőzést játszik Dublinban. Az ír sajtó a találkozó előtt optimista, főleg, hogy 2024 tavaszán már legyőzték Marco Rossi együttesét. Erre a találkozóra pedig úgy tekintenek vissza, mint amikor a magyar válogatott megindult lefelé a lejtőn.

Magyar Nemzet
2025. 09. 06. 8:04
Írország 2024-ben már legyőzte a magyar válogatottat
Írország 2024-ben már legyőzte a magyar válogatottat Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ma, azaz szombat este 20.45-kor a magyar válogatott is megkezdi a világbajnoki selejtezőket. Marco Rossi együttese Írországhoz látogat, amely a négycsapatos csoportban kulcsfontosságú mérkőzés lesz, hiszen az előzetes erőviszonyok szerint Portugália mögött ez a két nemzet fog harcolni a második, pótselejtezős érő helyért. Az ír sajtóban néztünk körbe a meccsnapon.

A magyar válogatott pénteken már megnézte a dublini stadiont
A magyar válogatott pénteken már megnézte a dublini stadiont (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A mérkőzés, ahol a magyar válogatott menetelése véget ért

A The Irish Times egy visszatekintő cikkel hangolt a találkozóra, amelyben feleleveníti a két válogatott korábbi egymás elleni meccseit. A cikk kiemeli, a második világháború előtt nagyon gyakran találkoztak a felek, egész pontosan ötször. Emellett külön említi az 1993 májusi barátságos meccset, amikor  a Puskás Ferenc irányította magyarok a szünetben még kétgólos hátrányban voltak, de végül 4-2-re nyertek Írországban. Noha az ír sajtó mindezt úgy narrativizálja, hogy ők ezt a meccset nem is vették komolyan… A szerző leírja azt is, hogy a Ferencváros 2022-ben és 2023-ban is kiejtette a Shamrock Roverst a nemzetközi kupákból – egyszer 6-0-s, majd 4-1-es összesítéssel –, és persze külön említést kap Robbie Keane, a Fradi jelenlegi ír vezetőedzője. 

A cikk zárásnak leírja azt a tényt, hogy legutóbbi egymás elleni meccsüket – 2024 tavasza – az írek 2-1-re megnyerték Dublinban. Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatottnak ezzel ért véget a 14 meccses veretlenségi sorozata, éppen a nyári Európa-bajnokság előtt.

Az említett mérkőzés összefoglalója:

Durva visszaesésről elmélkedik az ír sajtó a magyarok kapcsán

A ball.ie is a 2024-es mérkőzésbe kapaszkodik, de az ottani cikk ennél is tovább megy.

A sokkolói írországi vereség a magyar válogatottat elindította a lejtmeneten

– szól a hangzatos mondat, amelyben sajnos valamennyire egyet kell értenünk. Az azóta lejátszott 15 mérkőzésen Marco Rossi együttesének a mérlege:

  • négy győzelem
  • három döntetlen
  • nyolc vereség

Nos, nem éppen egy veretes minta, főleg ha azt hozzávesszük, hogy tétmeccset legutóbb 2024 októberében nyert a válogatott még a bosnyákok ellen – egyszer minden rossz sorozat megszakad, tartja a mondás. Erre a torz képre – 14 veretlen mérkőzés után milyen 15 következett – az írek is felhívják a figyelmet.

Ebben bíznak az írek a vb-selejtező előtt

A cikk azonban Rossi és a válogatott sikereit is kiemeli az előző évekből, különösen az angolok elleni 4-0-s győzelmet idegenben. Majd újabb kritikus sorok következtek: Magyarország gyengén teljesített az Európa-bajnokságon, de ez még csak a bukdácsolás kezdete volt. A magyarok az őszi Nemzetek Ligája-sorozatban hat meccsükből csak egyet nyertek meg, és két pofonba is beleszaladtak idegenben (németek 5-0, hollandok 4-0). Ezután pedig jött a kiesés a törökök ellen 6-1-es összesítéssel.”

Az írás összegzése pedig így szól: a magyar válogatott célja szombaton, hogy megállítsa a 15 hónappal ezelőtt itt, Dublinban kezdődő visszaesésüket. Ír szempontból nézve azonban reméljük, ez a gyenge forma kitart még pár hónapig…” 

A szombat 20.45 perckor kezdődő mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti. Arról ebben a cikkben írtunk, hogy az írek hogyan vélekednek Szoboszlai Dominikról. 

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekkommunizmus

A magántulajdon államosítása kommunizmus!

Felföldi Zoltán avatarja

Ne hagyjuk, hogy Magyar Péter megalapítsa a vagyonvisszaszerzési bizottságát, és elkezdjen államosítani!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu