magyar labdarúgó válogatottfoci vb 2026vb-selejtezőSzalai AttilaMarco Rossi

Marco Rossi: Nem látok a kollégám fejébe, de...

Szombat este a magyar labdarúgó-válogatott Dublinban, Írország ellen kezdi meg a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatát. Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya elárulta, hogy Szoboszlai Dominik nem lesz jobbhátvéd. Rossi mellett Szalai Attila is kiemelte, hogy az írek tűnnek a fő vetélytársnak a csoportban.

Koczó Dávid
2025. 09. 05. 21:12
Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya nem számít meglepetésre az írektől, és Szoboszlai Dominik sem lesz jobbhátvéd Fotó: MTI/Illyés Tibor
Marco Rossi másodszor is nekifut. Az Európa-bajnoki selejtezőket tekintve hibátlan a mérlege, mind a két Eb-re kivezette a magyar labdarúgó-válogatottat, amelynek a selejtezője során ő volt a szövetségi kapitány, a vb-kvalifikáció viszont a 2022-es tornára nem jött össze. 2026-ra valamelyest nőtt az esély, még ha a létszámemelésnek nem is Európa volt a legnagyobb nyertese, a tizenhárom helyett most már tizenhat kvóta jut az öreg kontinensnek. Ugyanakkor az átalakított selejtezősorozat, a magyar válogatott négy csapatos csoportja azzal is jár, hogy nincs igazán lehetőség hibázni: ahhoz, hogy Magyarország legalább megőrizze a kiemelési pozícióját, a második helyet a végelszámolásra, Marco Rossi együttesének jó rajtra van szüksége, ami mindenképpen dublini pontszerzést jelent.

Telki 20250903 Labdarúgás válogatott edzés sajtótájékoztató Fotó:Kovács Péter - Nemzeti Sport A képen: Kerkez Milos , Csongvai Áron , Szalai Attila , Szoboszlai Dominik
Kerkez Milos, Csongvai Áron, Szalai Attila és Szoboszlai Dominik is szerepet kaphat Marco Rossi szövetségi kapitánytól Írország ellen (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)

– Az gondoljuk, hogy a csoportunkban Portugália más szintet képvisel, és Írország lehet a fő riválisunk a második helyért. Alaposan kielemeztük az ellenfelet, ismerjük a játékstílusukat. Az íreké szolid, fizikális csapat, általában direkt futballt játszik, de a labdát is tudja birtokolni. Nem látok a kollégám fejébe, de nem számítok sok meglepetésre. 

Intenzív és kiegyensúlyozott mérkőzésre számítok, amelyet apró részletek dönthetnek el. Mindent meg kell tennünk, hogy ezek a részletek a mi javunkra döntsenek

– elemzett a pénteki sajtótájékoztatón Marco Rossi.

Hol találja meg Szoboszlai Dominik helyét Marco Rossi?

Rossi természetesen azt nem árulta el, hogy ő milyen meglepetéssel készül, de amikor felvetődött, hogy Szoboszlai Dominik a Liverpool után a válogatottban is jobbhátvédként játszana, felnevetett, már a magyar kérdést megértve.

– Őszintén szólva nem hiszem. Dominikot olyan pozícióban vetjük be, amelyben komfortosabban érzi magát és hasznosabb nekünk.

Szalai Attila és a magyar vb-álom

Szalai Attila viszont Szoboszlaival ellentétben védő, aki ráadásul több formációban is megállja a helyét. A Kasimpasa játékosa a felállások mellett a csoportot is elemezte.

– Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy minden játékrendszerben jól, komfortosan érzem magam. A válogatottban jellemzően háromvédős felállásban kaptam szerepet, a klubjaimban, három-, négy- vagy ötvédős rendszerben is játszottam már. Nem is a rendszer a legfontosabb, hanem az, hogy mindenki tudja a feladatát és a legjobbját nyújtsa a csapatért.

Az az álmunk, hogy Magyarország negyven év után újra vb-n szerepeljen. Mindenki tisztában van azzal, hogy ez mennyire nehéz lesz, mennyi munkát, alázatot, kitartást fog megkívánni a sorozatban. Minden meccsen a legjobb tudásunkat szeretnénk nyújtani.

 Tudjuk, hogy a papírforma alapján Portugália a legerősebb, mi talán egy szinte vagyunk az írekkel, természetesen nem lebecsülve az örményeket sem. De azért is szép a futball, mert nem a papíron játsszák, hanem a pályán – mondta Szalai Attila.

Európai vb-selejtezők, F csoport, 1. forduló

Szombat
Örményország–Portugália 18.00 (tv.: Spíler 2)
Írország–Magyarország 20.45 (tv.: M4 Sport)

 

 

