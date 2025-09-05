Marco Rossi: Nem látok a kollégám fejébe, de...

Marco Rossi másodszor is nekifut. Az Európa-bajnoki selejtezőket tekintve hibátlan a mérlege, mind a két Eb-re kivezette a magyar labdarúgó-válogatottat, amelynek a selejtezője során ő volt a szövetségi kapitány, a vb-kvalifikáció viszont a 2022-es tornára nem jött össze. 2026-ra valamelyest nőtt az esély, még ha a létszámemelésnek nem is Európa volt a legnagyobb nyertese, a tizenhárom helyett most már tizenhat kvóta jut az öreg kontinensnek. Ugyanakkor az átalakított selejtezősorozat, a magyar válogatott négy csapatos csoportja azzal is jár, hogy nincs igazán lehetőség hibázni: ahhoz, hogy Magyarország legalább megőrizze a kiemelési pozícióját, a második helyet a végelszámolásra, Marco Rossi együttesének jó rajtra van szüksége, ami mindenképpen dublini pontszerzést jelent.
– Az gondoljuk, hogy a csoportunkban Portugália más szintet képvisel, és Írország lehet a fő riválisunk a második helyért. Alaposan kielemeztük az ellenfelet, ismerjük a játékstílusukat. Az íreké szolid, fizikális csapat, általában direkt futballt játszik, de a labdát is tudja birtokolni. Nem látok a kollégám fejébe, de nem számítok sok meglepetésre.
Intenzív és kiegyensúlyozott mérkőzésre számítok, amelyet apró részletek dönthetnek el. Mindent meg kell tennünk, hogy ezek a részletek a mi javunkra döntsenek
– elemzett a pénteki sajtótájékoztatón Marco Rossi.
Hol találja meg Szoboszlai Dominik helyét Marco Rossi?
Rossi természetesen azt nem árulta el, hogy ő milyen meglepetéssel készül, de amikor felvetődött, hogy Szoboszlai Dominik a Liverpool után a válogatottban is jobbhátvédként játszana, felnevetett, már a magyar kérdést megértve.