Marco Rossi: Nem látok a kollégám fejébe, de...

Marco Rossi másodszor is nekifut. Az Európa-bajnoki selejtezőket tekintve hibátlan a mérlege, mind a két Eb-re kivezette a magyar labdarúgó-válogatottat, amelynek a selejtezője során ő volt a szövetségi kapitány, a vb-kvalifikáció viszont a 2022-es tornára nem jött össze. 2026-ra valamelyest nőtt az esély, még ha a létszámemelésnek nem is Európa volt a legnagyobb nyertese, a tizenhárom helyett most már tizenhat kvóta jut az öreg kontinensnek. Ugyanakkor az átalakított selejtezősorozat, a magyar válogatott négy csapatos csoportja azzal is jár, hogy nincs igazán lehetőség hibázni: ahhoz, hogy Magyarország legalább megőrizze a kiemelési pozícióját, a második helyet a végelszámolásra, Marco Rossi együttesének jó rajtra van szüksége, ami mindenképpen dublini pontszerzést jelent.

Kerkez Milos, Csongvai Áron, Szalai Attila és Szoboszlai Dominik is szerepet kaphat Marco Rossi szövetségi kapitánytól Írország ellen (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)

– Az gondoljuk, hogy a csoportunkban Portugália más szintet képvisel, és Írország lehet a fő riválisunk a második helyért. Alaposan kielemeztük az ellenfelet, ismerjük a játékstílusukat. Az íreké szolid, fizikális csapat, általában direkt futballt játszik, de a labdát is tudja birtokolni. Nem látok a kollégám fejébe, de nem számítok sok meglepetésre.

Intenzív és kiegyensúlyozott mérkőzésre számítok, amelyet apró részletek dönthetnek el. Mindent meg kell tennünk, hogy ezek a részletek a mi javunkra döntsenek

– elemzett a pénteki sajtótájékoztatón Marco Rossi.

Hol találja meg Szoboszlai Dominik helyét Marco Rossi?

Rossi természetesen azt nem árulta el, hogy ő milyen meglepetéssel készül, de amikor felvetődött, hogy Szoboszlai Dominik a Liverpool után a válogatottban is jobbhátvédként játszana, felnevetett, már a magyar kérdést megértve.