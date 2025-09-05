Rendkívüli

Megkéseltek egy tanárt, elfogták az elkövetőt

vb-selejtező magyar labdarúgó válogatott foci vb 2026 Heimir Hallgrímsson

Szoboszlai szóba került az írek sajtótájékoztatóján, viccet csináltak a kérdésből

Írország és Magyarország szombat esti labdarúgó világbajnoki selejtezője előtt hivatalos sajtótájékoztatót tartott saját központjában az ír válogatott. Az eseményen Heimir Hallgrímsson, az írek izlandi szövetségi kapitánya, valamint Nathan Collins csapatkapitány vett részt, s a magyar futballisták közül természetesen szóba került a legnagyobb sztár, Szoboszlai Dominik is. Heimir Hallgrímsson szerint a magyar válogatott erősebb, mint amikor legutóbb meccselt ellene.

Koczó Dávid
2025. 09. 05. 11:55
Heimir Hallgrímsson az izlandi válogatott után az ír nemzeti csapat kispadján is ülhet a magyar válogatott elleni mérkőzésen Fotó: AFP/Paul Faith
A magyar labdarúgó-válogatott szombaton Dublinban kezdi meg szereplését a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatában. Az írek szövetségi kapitánya, Heimir Hallgrímsson és a magyar válogatottat irányító Marco Rossi is kiemelte már, hogy kulcsfontosságú lesz a mérkőzés a négy csapatos csoportban, ahol a papírforma alapján a portugálok mögött főként Írország és Magyarország versenghet a pótselejtezőt érő második helyért. A két csapata tavaly felkészülési mérkőzésen játszott egymás ellen Írországban, akkor a szigetországiak nyertek 2-1-re, Hallgrímsson viszont csak azóta foglalta el az ír nemzeti csapat kispadját.

Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány mellett az ír válogatott védője, Nathan Collins is részt vett a Magyarország elleni vb-selejtezőt megelőző sajtótájékoztatón
Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány mellett az ír válogatott védője, Nathan Collins is részt vett a Magyarország elleni vb-selejtezőt megelőző sajtótájékoztatón (Fotó: AFP/Ben Stansall)

Mégsem ez az első alkalom, hogy az izlandi szakember a magyar válogatott ellen meccsel: a 2016-os Eb-n Hallgrímsson hazája társkapitánya volt, a csoportkörben 1-1 lett az Izland–Magyarország meccs eredménye. Az akkor a magyar válogatottban szerepelt játékosok közül most senki sem tagja a keretnek, Hallgrímsson szerint pedig az ír csapat sem olyan, mint az akkori izlandi volt.

– Amit Izlanddal értünk el, annak az alapja az egyéni képességekben rejlett, itt erős, fiatal csapat épül. A közelmúlt kudarcai után önbizalmat kellett építeni, de egyre egységesebbek vagyunk, taktikailag egyre jobban összeér a csapat – mondta Hallgrímsson, aki ugyanakkor azt is kiemelte: a mostani magyar csapat erősebb a 2016-osnál, fiatalabb, jobb játékosokból áll. A szakember mégis magabiztos, hogy ki tudja vezetni az ír válogatottat a 2026-os világbajnokságra.

Az ír válogatott nem akar szabadrúgásokat adni a magyaroknak

Hallgrímsson Szoboszlai Dominik vasárnapi csodás gólja után pontosan tudja, mit kell elkerülnie.

Nem szabad szabadrúgásokat adni nekik veszélyes helyen.

A magyarok régóta ugyanazzal a szövetségi kapitánnyal készülnek, jól ismerik egymást és a játékfilozófiát. Nagyon erős csapatokkal játszottak az elmúlt években, ott voltak a legutóbbi Európa-bajnokságon, a tapasztalat a magyar válogatott mellett szól – mondta az izlandi szakember, aki újra kihangsúlyozta: a legfontosabb meccsel kezdik a selejtezősorozatot.

– Nem bújhatunk el ez elől, és a selejtező lebonyolítása csak még jobban ráerősít erre. Hat forduló, hetven nap alatt, ez valódi sprint lesz, a sprintben pedig mindig jó hamar jó pozícióba kerülni.

Nem csak Szoboszlai Dominik a magyar válogatott

Hallgrímsson mellett az ír válogatott legértékesebb játékosa, egyben csapatkapitánya, Nathan Collins is válaszolt kérdésekre a hivatalos sajtótájékoztatón, s a középhátvéd humoros kedvében volt, amikor megkérdezték tőle, hogyan készül Szoboszlai ellen.

– Bízom benne, hogy a középpályásaink megoldják a feladatot helyettem – kezdte nevetve. – Egyértelmű, hogy fantasztikus játékos, ezt évek óta bizonyítja Liverpoolban, de a futball mégiscsak csapatjáték, és az egész magyar csapat erős. Neki is használnia kell a csapattársait és nekem is.

 

