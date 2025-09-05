Szoboszlai szóba került az írek sajtótájékoztatóján, viccet csináltak a kérdésből

A magyar labdarúgó-válogatott szombaton Dublinban kezdi meg szereplését a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatában. Az írek szövetségi kapitánya, Heimir Hallgrímsson és a magyar válogatottat irányító Marco Rossi is kiemelte már, hogy kulcsfontosságú lesz a mérkőzés a négy csapatos csoportban, ahol a papírforma alapján a portugálok mögött főként Írország és Magyarország versenghet a pótselejtezőt érő második helyért. A két csapata tavaly felkészülési mérkőzésen játszott egymás ellen Írországban, akkor a szigetországiak nyertek 2-1-re, Hallgrímsson viszont csak azóta foglalta el az ír nemzeti csapat kispadját.

Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány mellett az ír válogatott védője, Nathan Collins is részt vett a Magyarország elleni vb-selejtezőt megelőző sajtótájékoztatón (Fotó: AFP/Ben Stansall)

Mégsem ez az első alkalom, hogy az izlandi szakember a magyar válogatott ellen meccsel: a 2016-os Eb-n Hallgrímsson hazája társkapitánya volt, a csoportkörben 1-1 lett az Izland–Magyarország meccs eredménye. Az akkor a magyar válogatottban szerepelt játékosok közül most senki sem tagja a keretnek, Hallgrímsson szerint pedig az ír csapat sem olyan, mint az akkori izlandi volt.