Elképesztő retrósztori Robbie Keane nyomán: magyarok Dublinban a vasfüggöny mögül

Robbie Keane miatt most mindenki a magyar futballról beszél Írországban. A szombati ír–magyar vb-selejtező előtt előkerült egy különleges történet: 1989-ben négy magyar játékos egy újsághirdetésre jelentkezve került az UCD-hez, angolnyelv-tudás nélkül, de hatalmas elszántsággal.

Magyar Nemzet
2025. 09. 05. 6:24
Robbie Keane, a Ferencváros Írországban hősként tisztelt vezetőedzője
Robbie Keane, a Ferencváros Írországban hősként tisztelt vezetőedzője Fotó: AFP/Frederic J. Brown
1989 őszén a vasfüggöny repedései mögül négy magyar fiatal váratlanul Dublinban találta magát: Lénárt János, Tettamanti Béla, Török Zsolt és István Zoltán. Egy egyszerű újsághirdetés nyitotta meg előttük az utat az University College Dublin csapatához. Bár egyikük sem beszélt angolul, mégis belevágtak az ismeretlenbe, mert a nyugat, a futball és a tanulás ígérete egyaránt vonzó volt – dolgozta fel a hihetetlen történetet ír források alapján az Origo.

A The Irish Sun Robbie Keane-nel adja el a Dublinba vetődött négy magyar sztoriját
Leporolták az írek a magyarok hihetetlen kalandját

A The Irish Sun riportja most újra felidézte a történetet Robbie Keane ferencvárosi munkája és az írek elleni vb-selejtező kapcsán. A kulcsfigura a magyarul is beszélő Joe Veselsky volt, aki akkoriban a fiatalokat Dublinba hívta. Veselsky – aki ma már 106 éves, és Írország legidősebb férfijaként ismert – fontos szerepet játszott abban, hogy a magyar futballisták kijuthattak a szigorúan zárt keleti blokkból.

Az UCD ekkoriban épp az ír élvonalba jutott fel, és a magyar játékosoktól a bennmaradást remélték. A beilleszkedés azonban nehézkesen ment: kezdetben napi órákat töltöttek angolórán, a pályák rossz állapotban voltak, és sokszor még meleg víz sem volt az öltözőben. Az írországi futball ráadásul sokkal fizikálisabb volt, mint amit Magyarországon megszoktak.

Dublini évek és továbblépés

István Zoltán később visszaemlékezett: volt, aki hamar hazatért, de ő maga megszerette az ír futball keménységét. A magyar bajnokságba hazatérve viszont már hiányolta a fizikalitást, és végül Skóciában telepedett le, ahol civil munkát vállalt és futsalozott. Érdekesség, hogy éppen akkoriban hallott először egy fiatal ír tehetségről, Roy Keane-ről – akiről még nem sejtette, hogy legenda lesz.

A dublini évek nemcsak futballról szóltak: a magyar játékosok dolgoztak, barátokat szereztek, sőt, István későbbi feleségét is Írországban ismerte meg. A történet érdekessége, hogy magyar nyelven gyakorlatilag soha nem írtak róla – mindössze egy 2021-es válogatott mérkőzés műsorfüzete emlékezett meg róla röviden.

Ma István Zoltán Skóciában él, figyeli a magyar válogatottat, és optimistán látja a jövőt: szerinte Marco Rossi érkezésével teljesen megváltozott a csapat mentalitása. Bízik benne, hogy a magyar válogatott kijut a világbajnokságra, és az írek elleni meccsen is győzelmet arat.

