Robbie Keane utód nélkül, Szoboszlai régi ismerőse viszont készül a magyarok ellen

Az ír válogatott történetének legnagyobb legendáját immár Magyarországon is jól ismerhetjük: Robbie Keane, Írország szereplési (146) és gólrekordere (68) immár a Ferencváros vezetőedzője. Az FTC hat futballistát is ad a magyar keretbe: Dibusz Dénes, Szalai Gábor, Ötvös Bence, Tóth Alex, Gruber Zsombor és Varga Barnabás azonban aligha kapott az ír válogatott elleni vb-selejtezőre vonatkozó jó tanácsot Keane-től, akihez mérhető játékosa a mai Írországnak nincs.

Troy Parrott Robbie Keane támogatását is élvezte, de szombaton nem lesz az ír válogatott tagja a Magyarország elleni vb-selejtezőn (Fotó: AFP/Angelos Tzortzinis)

Írország 1990-ben debütált világbajnokságon, aztán 1994-ben és 2002-ben is részt vett a tornán. Azóta a 2010-es és a 2018-as vb-hez került közel Írország, de pótselejtezőn mindkétszer elbukott.

Előbbi esetben az írek perre mentek, ugyanis Thierry Henry nyilvánvaló kezezése után szerezte ellenük Franciaország a vb-részvételt érő gólt, s a FIFA-tól az ír szövetség végül kapott is ötmillió eurót, a válogatott viszont nem utazhatott Dél-Afrikába.

A realitás az, hogy Portugália mögött most is legfeljebb a pótselejtezőben bízhatnak az írek, s ebben a fő riválisuk a magyar válogatott lesz. Mindkét csapatnál pontosan tudják, milyen fontos lesz az egymás elleni rajt.

Mikor játszott legutóbb nagy tornán az ír válogatott?

Míg a vb-szereplésre Magyarország az íreknél is régebb óta (1986) vár, a legutóbbi három Európa-bajnokságon legalább ott volt a magyar válogatott.