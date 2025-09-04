vb-selejtezőmagyar labdarúgó válogatottRobbie Keane

Robbie Keane utód nélkül, Szoboszlai régi ismerőse viszont készül a magyarok ellen

Szombaton Magyarország is elkezdi szereplését a 2026-os labdarúgó-világbajnokság selejtezőjében. Az ellenfél az ír válogatott, amely az előzetes erőviszonyok alapján Marco Rossi együttesének fő riválisa lehet a pótselejtezőt érő második hely kiharcolásáért. A magyar csapat 1986, az ír válogatott Robbie Keane 2002-es remek tornája óta nem járt vb-n. Keane-hez vagy éppen Szoboszlai Dominikhez mérhető kiválósága nincs most az íreknek, de hiba lenne lebecsülni a főként Angliában játszó futballistákból álló ellenfelet.

Koczó Dávid
2025. 09. 04. 4:55
Várhatóan Caoimhín Kelleher védi szombaton az ír válogatott kapuját, korábbi csapattársa, Szoboszlai Dominik megpróbálja majd bevenni azt Fotó: AFP/Henry Nicholls
Az ír válogatott történetének legnagyobb legendáját immár Magyarországon is jól ismerhetjük: Robbie Keane, Írország szereplési (146) és gólrekordere (68) immár a Ferencváros vezetőedzője. Az FTC hat futballistát is ad a magyar keretbe: Dibusz Dénes, Szalai Gábor, Ötvös Bence, Tóth Alex, Gruber Zsombor és Varga Barnabás azonban aligha kapott az ír válogatott elleni vb-selejtezőre vonatkozó jó tanácsot Keane-től, akihez mérhető játékosa a mai Írországnak nincs.

Troy Parrott Robbie Keane támogatását is élvezte, de szombaton nem lesz az ír válogatott tagja a Magyarország elleni vb-selejtezőn
Troy Parrott Robbie Keane támogatását is élvezte, de szombaton nem lesz az ír válogatott tagja a Magyarország elleni vb-selejtezőn (Fotó: AFP/Angelos Tzortzinis)

Írország 1990-ben debütált világbajnokságon, aztán 1994-ben és 2002-ben is részt vett a tornán. Azóta a 2010-es és a 2018-as vb-hez került közel Írország, de pótselejtezőn mindkétszer elbukott. 

Előbbi esetben az írek perre mentek, ugyanis Thierry Henry nyilvánvaló kezezése után szerezte ellenük Franciaország a vb-részvételt érő gólt, s a FIFA-tól az ír szövetség végül kapott is ötmillió eurót, a válogatott viszont nem utazhatott Dél-Afrikába.

A realitás az, hogy Portugália mögött most is legfeljebb a pótselejtezőben bízhatnak az írek, s ebben a fő riválisuk a magyar válogatott lesz. Mindkét csapatnál pontosan tudják, milyen fontos lesz az egymás elleni rajt.

Mikor játszott legutóbb nagy tornán az ír válogatott?

Míg a vb-szereplésre Magyarország az íreknél is régebb óta (1986) vár, a legutóbbi három Európa-bajnokságon legalább ott volt a magyar válogatott.

Írország viszont a 2016-os részvétel után a 2021-es és a tavalyi Eb-ről is lemaradt, utóbbi selejtezőjében csak Gibraltár ellen tudott pontot szerezni. Azóta a Nemzetek Ligájában az angol és a görög válogatott is oda-vissza verte az íreket, Finnországot viszont megelőzte, majd a Bulgária elleni kettős győzelemmel benn maradt a B ligában, ahol a 2026/27-es kiírásban akár újra a magyar válogatott ellenfele lehet Írország.

Ki Robbie Keane utódja az ír válogatottban?

Az eredménysor is mutatja, hogy az ír válogatott jelenleg nem világverő alakulat, nem véletlen, hogy a magyar csapatot húzták a második, az írt csupán a harmadik kalapból a selejtezőcsoportba.

Nincs Keane-hez mérhető sztár sem a mostani keretben. Caoimhín Kelleher az elmúlt idényekben a Liverpool második számú kapusa volt, onnan Szoboszlai Dominik is jól ismerheti, Kerkez Milos viszont már nem, Kelleher immár a szintén angol élvonalbeli Brentford kapuját védi, ahol a Transfermarkt által legtöbbre taksált ír futballista, a középhátvéd Nathan Collins is játszik.

Collins 28 millió eurós értéke messze elmarad Szoboszlai (80 millió), de még Kerkez (45 millió) mögött is, viszont a két liverpooli légiósunk mögött a két válogatott összesített rangsorában hat ír futballista következik egymás után.

A megszokottnak megfelelően az ír válogatott kerettagok döntő többsége angol első- és másodosztályú klubokban játszik, Mikey Johnston például a magyar válogatott keretbe visszatért Callum Styles csapattársa a West Bromwichban. A Brit-szigeteken kívüli egyesületből egyedül Evan Ferguson (Roma) érkezett.

A másik kivétel Troy Parrott lehetett volna, aki tavaly, az Eb előtti felkészülési mérkőzésen győztes gólt lőtt a magyar válogatott ellen – 2-1-re nyertek az írek –, majd idén januárban az AZ Alkmaar színeiben bevette Európa-liga-meccsen a Ferencváros kapuját. Robbie Keane akkoriban nem értette, hogy Parrott miért nem kap több lehetőséget az ír válogatottban, most viszont a csatár sérülés miatt nem léphet pályára a szeptemberi vb-selejtezőkön.

 

