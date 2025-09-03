Szoboszlai Dominiknyilatkozatmagyar válogatott

Szoboszlai komoly nehézségeiről vallott a kulcsfontosságú vb-selejtező előtt

Nehéz egyszerre helytállnia új szerepköreiben: apaként és jobbhátvédként. Erről beszélt Szoboszlai Dominik a nemzeti csapat edzőtáborában. Az Írország elleni idegenbeli világbajnoki selejtezőre készülő magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya úgy véli, hogy kislánya születése lökést adhatott neki, persze apaként is helyt kell állnia. Az, hogy középpályásként jobb oldali védőként kell játszania klubjában, a Liverpoolban, példa nélküli a pályafutása során. Szoboszlai a világbajnoki kijutásról szőtt álmairól is nyilatkozott.

P.Fülöp Gábor
2025. 09. 03. 19:24
Szoboszlai Dominik Liverpool, 2025. szeptember 1. Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa az angol első osztályú labdarúgó-bajnokságban játszott Liverpool-Arsenal mérkőzésen Liverpoolban 2025. augusztus 31-én. A Liverpool Szoboszlai szabadrúgásból szerze
Szoboszlai Dominik élete nem csak fény és csillogás Fotó: Adam Vaughan Forrás: MTI/EPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Optimistán tekint a közelgő világbajnoki selejtezők elé, de mértéktartásra int a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya. Szoboszlai Dominik szerint kemény játékra lesz szükség Írországban, s az ő élete sem könnyű manapság.

Szoboszlai Dominik középpályás létére jobb oldali védőt játszik a Liverpoolban
Szoboszlai Dominik középpályás létére jobb oldali védőt játszik a Liverpoolban Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan

Még mindig csupán 24 esztendős, de már rengeteget megélt a felnőttfutballban. Az viszont újdonság Szoboszlai Dominiknak, hogy az utóbbi meccseken jobbhátvédként vetette be Arne Slot a Liverpoolban. A holland vezetőedző meg is dicsérte a mentalitásáért. A játékos most arról is beszélt, milyen nehézségekkel kell megküzdenie élete új szakaszában.

Nehéz! Akár a pályán, akár a pályán kívül. Teljesen más dolgokkal szembesülök.

– Nem volt még rá példa, hogy akár ilyen pozícióban játszottam volna, akár mikor hazamegyek, nem kettesben vagyunk, hanem hárman most már. De nagyon jó érzés. A pályán is egész életemben szerettem kihívásokat tenni magam elé, most az élet is adott egyet – utalt az augusztus elején született kislányára az M4Sportnak nyilatkozó Szoboszlai Dominik, akit a humora ezúttal sem hagyott cserben. – Soha nem tudjuk meg, hogy ha nem lett volna ez a szituáció, akkor is így kezdem-e a szezont, de ha ennek tudható be, akkor szerintem még lesz pár gyermekem.

Világbajnoki álom

Szoboszlai Dominik eddig a jó játéka mellett négy meccsen egy szenzációs szabadrúgásgóllal és egy gólpasszal, valamint a Newcastle elleni sorsdöntő átlépős csellel segítette a Liverpoolt. Na, meg azzal, hogy kényszerből, de zokszó nélkül játszik jobboldali védőt. A magyar válogatottban megkérdőjelezhetetlen a helye a támadótrióban. A csapatkapitány arról beszélt, hogy pótolni kell a középpályán a sérült Schäfer Andrást. A csoportból egyenes ágon egyetlen válogatott juthat ki a jövő évi világbajnokságra, Szoboszlainak ez sokszor eszébe jut.

– Nagyon sokat gondolkodom rajta. Még akkor is, ha Liverpoolban vagyok. Nagy álmom, hogy olyan teljesítményt nyújtsunk, ami örökké emlékezetes lehet.

De azért a földön kell maradnunk, és látni a realitást, hogy egy olyan portugál csapattal játszunk, amelyet nem kell bemutatni, és egy olyan ír csapattal, amelynek a fele a Premier League-ben játszik, és aztán az örményekkel, akiknek ugyanúgy megvannak a jó játékosaik, jó csapatuk. Úgyhogy nem lesz egyszerű, de megpróbáljuk a lehető legtöbbet kihozni belőle – elemzett Szoboszlai Dominik, aki bízik benne, hogy szombaton (20.45, M4) Írországban tudnak egy jó ki-ki meccset tudnak játszani. A portugálok ellen kedden a Puskás Arénában élvezni kell a játékot, mert nem mindennap játszik ilyen játékosok ellen az ember. Az örmények ellen kötelezőnek tartja a hat pontot, azaz a győzelmet mindkét találkozón.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekvendégmunkás

Na most légy polkorrekt, tesó

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu