Szoboszlai komoly nehézségeiről vallott a kulcsfontosságú vb-selejtező előtt

Optimistán tekint a közelgő világbajnoki selejtezők elé, de mértéktartásra int a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya. Szoboszlai Dominik szerint kemény játékra lesz szükség Írországban, s az ő élete sem könnyű manapság.

Szoboszlai Dominik középpályás létére jobb oldali védőt játszik a Liverpoolban Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan

Még mindig csupán 24 esztendős, de már rengeteget megélt a felnőttfutballban. Az viszont újdonság Szoboszlai Dominiknak, hogy az utóbbi meccseken jobbhátvédként vetette be Arne Slot a Liverpoolban. A holland vezetőedző meg is dicsérte a mentalitásáért. A játékos most arról is beszélt, milyen nehézségekkel kell megküzdenie élete új szakaszában.

Nehéz! Akár a pályán, akár a pályán kívül. Teljesen más dolgokkal szembesülök.

– Nem volt még rá példa, hogy akár ilyen pozícióban játszottam volna, akár mikor hazamegyek, nem kettesben vagyunk, hanem hárman most már. De nagyon jó érzés. A pályán is egész életemben szerettem kihívásokat tenni magam elé, most az élet is adott egyet – utalt az augusztus elején született kislányára az M4Sportnak nyilatkozó Szoboszlai Dominik, akit a humora ezúttal sem hagyott cserben. – Soha nem tudjuk meg, hogy ha nem lett volna ez a szituáció, akkor is így kezdem-e a szezont, de ha ennek tudható be, akkor szerintem még lesz pár gyermekem.

Világbajnoki álom

Szoboszlai Dominik eddig a jó játéka mellett négy meccsen egy szenzációs szabadrúgásgóllal és egy gólpasszal, valamint a Newcastle elleni sorsdöntő átlépős csellel segítette a Liverpoolt. Na, meg azzal, hogy kényszerből, de zokszó nélkül játszik jobboldali védőt. A magyar válogatottban megkérdőjelezhetetlen a helye a támadótrióban. A csapatkapitány arról beszélt, hogy pótolni kell a középpályán a sérült Schäfer Andrást. A csoportból egyenes ágon egyetlen válogatott juthat ki a jövő évi világbajnokságra, Szoboszlainak ez sokszor eszébe jut.

– Nagyon sokat gondolkodom rajta. Még akkor is, ha Liverpoolban vagyok. Nagy álmom, hogy olyan teljesítményt nyújtsunk, ami örökké emlékezetes lehet.

De azért a földön kell maradnunk, és látni a realitást, hogy egy olyan portugál csapattal játszunk, amelyet nem kell bemutatni, és egy olyan ír csapattal, amelynek a fele a Premier League-ben játszik, és aztán az örményekkel, akiknek ugyanúgy megvannak a jó játékosaik, jó csapatuk. Úgyhogy nem lesz egyszerű, de megpróbáljuk a lehető legtöbbet kihozni belőle – elemzett Szoboszlai Dominik, aki bízik benne, hogy szombaton (20.45, M4) Írországban tudnak egy jó ki-ki meccset tudnak játszani. A portugálok ellen kedden a Puskás Arénában élvezni kell a játékot, mert nem mindennap játszik ilyen játékosok ellen az ember. Az örmények ellen kötelezőnek tartja a hat pontot, azaz a győzelmet mindkét találkozón.