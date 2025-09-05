MLSZszurkolókmagyar labdarúgó válogatott

Botrány: gyalázatosnak minősítették az MLSZ kampányfilmjeit a magyar szurkolók

Az MLSZ a héten két kampányvideót is közzétett, amelyben felhívják a figyelmet arra, hogy mindenki sportszerűen szurkoljon a nemzeti csapat vb-selejtezőin. Úgy tűnik, a kezdeményezés csak olaj volt a tűzre, mert a magyar válogatott szurkolói teljesen megdöbbentek. Az MLSZ ezzel alaposan mellélőtt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 05. 19:51
MLSZ
Az MLSZ filmjeit nem fogadta siker a drukkerek körében Fotó: MARTON MONUS Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Carpathian Brigade ’09 a hivatalos Facebook-oldalán reagált a szövetség kezdeményezésére. A szöveg egyértelmű és nem szorul különösebb magyarázatra. Az MLSZ most nincs a drukkerek kedvencei között.

MLSZ
Kiborultak a magyar szurkolók az MLSZ kampányfilmjei miatt
(Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto)

MLSZ: jót akart, de a szurkolók szerint ez gyalázat

„Miközben számos társunk szabadságát, félretett pénzét nem kímélve már Dublinban tartózkodik vagy éppenséggel úton van az ír főváros felé, hogy büszkén képviselje a nemzeti színeinket, valamint az Európa-szerte irigyelt páratlan szurkolói egységünket, 

mindaddig itthon olyan megszégyenítő és hazugságra alapozott »kampányfilmek« látnak napvilágot, melyre egyszerűen nincs konkrétabb kifejezés, minthogy gyalázat. 

Nincs sem időnk, sem affinitásunk mélyebben elemezni az elvileg rólunk, „szurkolókról” szóló degradáló mozzanatokat, csupán arra volnánk kíváncsiak, hogy mégis mit várnak mindettől a készítők és leginkább a megrendelők? 

A szurkolók elleni peres gyűjtés még tovább zajlik, a szóban forgó társaink pedig nem járultak hozzá semmilyen videó támogatásához. Ez hazugság. Csoportunk nevében ezúton kikérjük magunknak a méltatlan, lealacsonyító képsorokat és egyúttal tennénk egy egyszerű javaslatot az illetékeseknek. 

A rém kellemetlen, megosztási kísérletek szándékával készülő »kampányfilmek«, a szurkolók vegzálása, az értelmetlen szektorbezárások és a kontraproduktív büntetések helyett végre foglalkozzanak azzal, amivel igazán kellene.

A magyar futball minél magasabb szintre való eljutásának teljes körű, szakmai támogatásával.”

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gong Tao nagykövet, Kínai Népköztársaság
idezojelekKína

A történelemből merítve építsük a jövőt és őrizzük a békét

Gong Tao nagykövet, Kínai Népköztársaság avatarja

Gong Tao, a Kínai Népköztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének írása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.