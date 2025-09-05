Botrány: gyalázatosnak minősítették az MLSZ kampányfilmjeit a magyar szurkolók

A Carpathian Brigade ’09 a hivatalos Facebook-oldalán reagált a szövetség kezdeményezésére. A szöveg egyértelmű és nem szorul különösebb magyarázatra. Az MLSZ most nincs a drukkerek kedvencei között.

Kiborultak a magyar szurkolók az MLSZ kampányfilmjei miatt

(Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto)

MLSZ: jót akart, de a szurkolók szerint ez gyalázat

„Miközben számos társunk szabadságát, félretett pénzét nem kímélve már Dublinban tartózkodik vagy éppenséggel úton van az ír főváros felé, hogy büszkén képviselje a nemzeti színeinket, valamint az Európa-szerte irigyelt páratlan szurkolói egységünket,

mindaddig itthon olyan megszégyenítő és hazugságra alapozott »kampányfilmek« látnak napvilágot, melyre egyszerűen nincs konkrétabb kifejezés, minthogy gyalázat.

Nincs sem időnk, sem affinitásunk mélyebben elemezni az elvileg rólunk, „szurkolókról” szóló degradáló mozzanatokat, csupán arra volnánk kíváncsiak, hogy mégis mit várnak mindettől a készítők és leginkább a megrendelők?

A szurkolók elleni peres gyűjtés még tovább zajlik, a szóban forgó társaink pedig nem járultak hozzá semmilyen videó támogatásához. Ez hazugság. Csoportunk nevében ezúton kikérjük magunknak a méltatlan, lealacsonyító képsorokat és egyúttal tennénk egy egyszerű javaslatot az illetékeseknek.

A rém kellemetlen, megosztási kísérletek szándékával készülő »kampányfilmek«, a szurkolók vegzálása, az értelmetlen szektorbezárások és a kontraproduktív büntetések helyett végre foglalkozzanak azzal, amivel igazán kellene.

A magyar futball minél magasabb szintre való eljutásának teljes körű, szakmai támogatásával.”