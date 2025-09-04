„Az XY homoszexuált felejtsd el” – üzeni Varga Barnabás az MLSZ erős videójában

Az MLSZ a közleményben emlékeztet, hogy a FIFA és az UEFA zéró toleranciát alkalmaz a rasszista, diszkriminatív megnyilvánulások esetében, ezek közé tartozik a „cigányozás” és a „buzizás” is, ezért is fontos, hogy minden szurkoló tartózkodjon a faji és nemi megkülönböztetéstől, a rasszista és diszkriminatív énekektől.

Az MLSZ fontos felhívást tett közzé (Forrás: mlsz.hu)

Az MLSZ felhívása

Tilos megsérteni „egy ország, egy személy vagy egy embercsoport méltóságát vagy integritását faj, bőrszín, népcsoport, nemzetiség, társadalmi származás, nem, fogyatékosság, szexuális orientáció, nyelv, vallás, politikai vagy bármilyen más vélemény, gazdagság, születés alapján.”

Az MLSZ elkötelezett, hogy futballmérkőzések kizárólag a sportról szóljanak, azokat sportszerű hangulatban játszhassák a csapatok, a nézők pedig biztonságosan és kulturált körülmények között élvezhessék a mérkőzéseket – olvasható a szövetség hivatalos oldalán.

A magyar válogatott szombaton Írországban kezdi meg a világbajnoki selejtezőket, majd három nappal később Portugáliát fogadja a Puskás Arénában.