MLSZVarga BarnabásFelhívásmagyar válogatott

„Az XY homoszexuált felejtsd el” – üzeni Varga Barnabás az MLSZ erős videójában

Kampányt indít az MLSZ annak érdekében, hogy a magyar válogatott mérkőzésein minden szurkoló tartózkodjon a diszkriminatív szabálysértésektől és sportszerű hangulatban játsszanak a csapatok. Az MLSZ a Ferencvárosban futballozó Varga Barnabás főszereplésével készült videóval igyekszik hatni a szurkolókra a közelgő világbajnoki selejtezőket megelőzően.

Magyar Nemzet
2025. 09. 04. 10:42
Az MLSZ sportszerű biztatást kér a magyar szurkolóktól Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az MLSZ a közleményben emlékeztet, hogy a FIFA és az UEFA zéró toleranciát alkalmaz a rasszista, diszkriminatív megnyilvánulások esetében, ezek közé tartozik a „cigányozás” és a „buzizás” is, ezért is fontos, hogy minden szurkoló tartózkodjon a faji és nemi megkülönböztetéstől, a rasszista és diszkriminatív énekektől.

Az MLSZ fontos felhívást tett közzé
Az MLSZ fontos felhívást tett közzé (Forrás: mlsz.hu)

Az MLSZ felhívása

Tilos megsérteni „egy ország, egy személy vagy egy embercsoport méltóságát vagy integritását faj, bőrszín, népcsoport, nemzetiség, társadalmi származás, nem, fogyatékosság, szexuális orientáció, nyelv, vallás, politikai vagy bármilyen más vélemény, gazdagság, születés alapján.”

Az MLSZ elkötelezett, hogy futballmérkőzések kizárólag a sportról szóljanak, azokat sportszerű hangulatban játszhassák a csapatok, a nézők pedig biztonságosan és kulturált körülmények között élvezhessék a mérkőzéseket – olvasható a szövetség hivatalos oldalán.

A magyar válogatott szombaton Írországban kezdi meg a világbajnoki selejtezőket, majd három nappal később Portugáliát fogadja a Puskás Arénában.

Az MLSZ videója Varga Barnabás főszereplésével:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekDonald Tusk

Von der Leyennek a lengyel kerítés tetszik, a magyar nem

Bánó Attila avatarja

Az unió háborúpárti vezetőitől nem remélhetjük sem a kettős mérce feladását, sem a béke megteremtésének szorgalmazását.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu