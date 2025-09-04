Puskás FerencÍrországmagyar válogatott

Így látta egy nyikhaj Puskás Öcsi megdicsőülését Írországban

Emlékezetes meccset játszott a magyar labdarúgó-válogatott 1993. május 29-én Dublinban. Ennek az oka egyetlen ember volt: Puskás Öcsi, azaz Puskás Ferenc, aki négy mérkőzésre elvállalta a szövetségi kapitány posztját, és mint kiderült, ebben a minőségben az írek ellen aratta az egyetlen győzelmét. Már maga a megjelenése is szenzáció volt az ír fővárosban, és azokban a napokban ott minden róla szólt. A cikk az Arcanum adatbázisának segítségével készült.

Pajor-Gyulai László
2025. 09. 04. 5:35
Puskás Ferenc, a magyar válogatott szövetségi kapitányaként négy meccsen ült a kispadon, és ezekből csak az írek ellen örülhetett győzelemnek. Forrás: MTI Zrt. Fotóarchívum/Németh Ferenc
Álltunk Puskás Öcsivel a londoni Heathrow-repülőtér útlevélvizsgálatánál, és szemlátomást a háta közepére sem kívánt. Furcsa egyébként így leírni a nevét, hiszen soha az életben nem szólítottam így, dukált neki az Öcsi bácsi, már csak a jelentős, harmincegy éves korkülönbség okán is, a tekintélyéről már nem is beszélve, de utólag valahogy Öcsi maradt. Tényleg mindenki így ismerte, Öcsi vagy Öcsi bácsi – volt olyan futballistája is a magyar válogatottnak, aki tőlem tudta meg, hogy a legnagyobb magyar legenda a Ferenc nevet kapta a keresztségben… (A korabeli lapok az Arcanum adatbázisában érhetők el.) 

Puskás Öcsi viharos körülmények között lett magyar szövetségi kapitány
Puskás Öcsi maga sem tudta, miért mondott igent a felkérésre Forrás: Arcanum

Akkor valamilyen máig is megfejthetetlen okból éppen a magyar válogatott szövetségi kapitányaként koptatta kissé a renoméját, az addigi két meccséből az egyiken a csapat a Népstadionban 2-0-ra kikapott Svédországtól, majd alig két héttel később 3-0-ra Oroszországtól, mindkét találkozó világbajnoki-selejtező volt, és el is dőlt, hogy 1994-ben sem leszünk ott a sportág legjelentősebb sporteseményén, függetlenül az utolsó körben Izlandon elért eredménytől – csak mellékesen, azon is vereséget szenvedtünk 2-0-ra Reykjavikban. Ez utóbbi előtt az MLSZ betett egy felkészülési mérkőzést Dublinban az írek ellen, és Puskás Öcsi erre a négy meccsre vállalta el a feladatot.

 

Puskás Öcsi az emlékeiből készült az írek ellen

A legkomolyabban mondva ő maga sem tudta, hogy miért mondott igent a felkérésre, ezt többször is hangoztatta a kinevezését bejelentő sajtótájékoztatón (amiről ide kattintva olvashat el részleteket), a mi történetünk szempontjából felesleges ezt részletezni. A lényeg az, hogy mentünk az ír fővárosba londoni átszállással 1993. május 27-én, gondoltam, kihasználom, hogy sorban kell állnunk, és a Nemzeti Sport kiküldött tudósítójaként szóra akartam bírni Öcsi bácsit. Megkérdeztem, mit tudott meg az írekről, mennyire részletesen készült fel belőlük, és a válasz lényege két szóban foglalható össze: semmit, sehogyan.

– Úgy harmincöt éve Spanyolországban játszottam ellenük – mondta.

– De a legutóbbi világbajnokságon, előtte az Európa-bajnokságon már látni lehetett őket. Mit tudnak? – erősködtem.

– Lehet, de én nem láttam őket – hangzott az egykedvű válasz, mire én feladtam. Kiküldött tudósítóból így lettem lényegében elküldött tudósító.

A Nemzeti Sport május 28-i számának a címlapján az állt, hogy Szedett-vedett csapattal a dublini jutalomjátékon, a szerkesztők azért gondolhatták találónak ezt ennyire kihangsúlyozni, mert a válogatott valóban tartalékosan kelt útra. Talán elég annyi, hogy a három akkoriban legtöbbre taksált magyar futballista, Détári Lajos, Kiprich József és Kovács Kálmán különböző okokból nem állt rendelkezésre. A keret pedig inkább összeverődött, mint összeállt, a sérülten érkező Répási László és Duró József helyére az utolsó pillanatban kellett behívni Hahn Árpádot és Orosz Ferencet. Ezt érdemes felidézni, mert jól jellemzi, a magyar futball történetének a legnagyobb labdarúgója szövetségi kapitányként hogyan volt kénytelen boldogulni.

Puskás Ferenc azt hívta be az utolsó napon, akit el lehetett érni telefonon
Puskás Ferenc azt hívta be az utolsó napon, akit el lehetett érni telefonon  Fotó: Arcanum

„A keret természetesen mindig bővebb annál, mint ahány játékost behívnak, hiszen vésztartalékokra is szükség van, de az sem közömbös, hogy ilyenkor kit lehet elérni telefonon. A váci Nagy Tibor szerda este felhívta klubtársát Fülét, hogy ugyan ugorjon már át Hahn Árpihoz, és mondja meg neki, ismét közel került talán legnagyobb álma megvalósításához, a válogatottsághoz. Hahn éppen a gyerekeket fektette le. Először azt hitte, ugratják, de szerencsére sikerült meggyőzni, és most itt van a többiekkel Dublinban. Orosszal kicsit bonyolultabb volt a helyzet, mert bár elérték, a futballcipőjét nem vitte haza minden eshetőségre készen, ezért csütörtök reggel Ferihegyre menet került egyet Kispestre, magához vette a nevezetes lábbelit, s ezután csatlakozott a szép lassan kialakuló magyar válogatotthoz.”

 

Mindenki csak Puskás Öcsire volt kíváncsi Dublinban

Akkoriban a magyar labdarúgó-válogatott érkezése enyhén szólva is visszhangtalan maradt, ám Dublin akkor kivétel volt: ahogy kiléptünk a tranzitból, újságírók, kamerák és mikrofonok erdeje fogadta a csapatot. 

Néhány játékos talán megigazította a frizuráját arra az esetre, ha nyilatkoznia kell, ám néhány másodpercen belül kiderült, rájuk a kutya sem kíváncsi. Mindenki Puskás Öcsit, a világhírű legendát kereste,

 amikor felbukkant, azonnal körülvették, még egy vágókép is boldoggá tette a stábokat, és emlékeim szerint Öcsi bácsi lényegében rájuk sem hederített. Talán akadt, akit megajándékozott néhány mondattal, de nem tartott sokáig, tíz perccel később már mindenki a buszban ült.

A magyar küldöttség a volt botanikus kertből átalakított Jury's Christchurch Szállóban lakott. Edzeni az özönvízszerű felhőszakadás miatt a meccs helyszínén nem lehetett, péntek délelőtt buszos városnézés szerepelt a programban, majd késő délután sikerült edzeni a helyi egyetem legelőre emlékeztető, a víztől úgy ahogy megszabadított pályáján, a Lansdowne Road-i stadion gyepét az írek kímélték a mérkőzésre. A városlátogatás során Puskás Öcsi előzékenyen adományozott pár pennyt kolduló kisgyermekeknek, megjegyezve, hátha nagylelkűsége következtében csapatán segítenek majd az égiek. Aztán kicsit közlékenyebb hangulatban beszélt keveset az MTI-nek a szombati mérkőzésről és az ellenfélről:

Az ír együttes rutinos, az angol klubokban nagyszerűen szereplő futballistákból áll. Hogy az albánok elleni, szerdai, tiranai kilencven perc álmosságát a lábukban hordozzák? Fogalmam sincs róla. Két dologra kell ügyelni, az egyik, hogy valamennyien jól fejelnek. Ezért le kell zárni az ívelgetéseik folyosóit. A másik, amire felhívom a játékosaim figyelmét, az az, hogy az ír védők nehezen fordulnak, ezért lapos játékkal, sok és pontos átadással zavarba hozhatóak.

Az edzésen nem ő vezényelte a gyakorlatokat. Eleinte sétálgatott a pályán, majd egy szabadon maradt labdával a kezdőkörben dekázgatott, egyszer-egyszer termetes pocakját is bevette a labda útjába a jelenlévő fotósok és televíziósok legnagyobb örömére, akik csak vele foglalkoztak, a játékosokra ügyet sem vetettek. Másnap a saját szállodám halljában egy polcon ott sorakozott legalább tucatnyi helyi újság, és kivétel nélkül valamennyinek a címlapján Puskás Ferenc képe díszelgett, a többségén a dekázás közben kapták le. Külön-külön a címekre nyilván nem lehet visszaemlékezni, de mindegyik róla szólt, azokban a napokban az ő jelenléte volt Írország legnagyobb szenzációja.

Két világklasszis ült a két kispadon: Puskás Ferenc és Jackie Charlton  Forrás: Arcanum

A mérkőzés egyben az ír legenda, David O’Leary búcsúfellépése is volt. A veterán játékos néhány héttel korábban húsz évi szolgálat után az Arsenaltól is elköszönt, Leedsbe költözött, s ott folytatta a pályafutását. Ennek megfelelően a találkozót kisebb ünnepség előzte meg, amelynek során a rendkívül népszerű hátvéd gyermekei, John és Ciara társaságában vehette át a szövetség ajándékát. A két himnusz elhangzása után a műsorközlő bejelentette, hogy a magyar válogatott kapitánya Puskás Ferenc, és ezt hatalmas taps követte.

Magáról a mérkőzésről ezúttal elég legyen annyi, hogy az írek már az első és a negyedik percben gólt szereztek, aztán Jackie Charlton szövetségi kapitány a 15. percben lecserélte az egyik legjobbját, az első gólt szerző Roy Keane-t, nem sokkal később Alan Kernaghant is lehozta, talán úgy érezte, ennek a meccsnek már vége van. 

De nem volt, a szünetben Puskás Öcsi becserélte az újonc Hamar Istvánt, valamint Balog Tibort, a magyar válogatott elkezdett kimondottan jól futballozni, és Hamar két, Balog és Urbán Flórian egy-egy góljával a második félidőben lelépte az íreket, és 4-2-re megnyerte a mérkőzést!

 Jackie Charlton erre így reagált: „Nem gondoltam volna, hogy szünet után a magyarok így feltámadnak, és képesek lesznek briliánsan, helyenként kapitányuk hírnevéhez méltóan futballozni.”

Puskás Ferenc egy meccset nyert meg magyar szövetségi kapitányként
Puskás Ferenc egy meccset nyert meg magyar szövetségi kapitányként  Fotó: AFP/Kisbenedek Attila

Puskás Öcsi nem lihegte túl a győzelmet, és roppant szűkszavúan nyilatkozott: „Remélem, a következő hasonló teljesítményre nem kell sokat várni.” Amennyire bejötte a cseréi, annyira melléfogott ezzel az óhajával. Ahogyan már szó volt róla, a következő meccs 2-0-ás vereséggel zárult Izlandon, és ezzel lejárt az a négy mérkőzés, amelyre ő elvállalta a szövetségi kapitányi posztot. A mérlege három vereség és egy győzelem, utóbbi amúgy inkább szólt róla Dublinban, mint a csapatáról.

Vasárnap éreztünk haza. Hétfő reggel bekapcsoltam a televíziót, és éppen Öcsi bácsi volt a Nap-kelte vendége. Gyárfás Tamás megkérdezte, tényleg azt mondta-e, hogy az írekre egy 35 évvel korábbi, Real Madridban szerzett tapasztalatai alapján készült fel. Ő egykedvűen ezt felelte:

Mit tudom én! Ott voltunk a repülőtéren, odajött hozzám egy nyikhaj gyerek, kérdezett valami hülyeséget, én mondtam rá valamit, ő pedig megírta.

Talán nem nehéz megérteni, hogy tőle még ez is megtisztelő volt...

 

