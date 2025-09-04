Manchester CityLabdarúgó NB IMLSZ

A Manchester City magyar válogatottba vágyó futballistája váratlan bejelentést tett

Lényegében búcsút intett az angol sztárcsapatnak Michael Okeke a hivatalos közösségi oldalán. A magyar válogatottba vágyó 19 éves futballista 2023-ban kapott profi szerződést a Manchester City csapatától, amely papíron még 2028-ig szólt volna, ám Okeke váratlanul bejelentette a távozását. A fiatal középső védő az NB I-ben köthet ki, az ő sorsára is hathat az MLSZ új ajánlása.

Magyar Nemzet
2025. 09. 04. 6:35
A magyar Michael Okeke itt még a Manchester City mezében
A magyar Michael Okeke itt még a Manchester City mezében Forrás: Getty Images/Lewis Storey
Michael Okeke Manchesterben született, az édesapja nigériai, az édesanyja magyar, utóbbinak köszönhetően tökéletesen is beszéli a nyelvünket. A neve 2023-ban került a reflektorfénybe, amikor klub utánpótlásából előre lépve a Manchester City 2028-ig szóló profi szerződést kötött vele. Okeke azóta a klub második csapatában szerepelt , Pep Guardiola mostanáig nem adott neki lehetőséget a legjobbak között.

Michael Okeke a Manchester City után az NB I-ben köthet ki
Michael Okeke a Manchester City után az NB I-ben köthet ki (Fotó: Bús Csaba / MTI Fotószerkesztőség)

Okeke most gyakorlatilag búcsút intett a Manchester Citynek, amelytől némileg váratlanul az alábbi mondatokkal köszönt el az Instagram-oldalán:

Köszönöm a Manchester Citynek az elmúlt kilenc évet, hogy az otthonom lehetett. Szeretnék köszönetet mondani a stábnak, hogy hittek bennem azóta, hogy először csatlakoztam a klubhoz, és a csapattársaimnak is minden emlékért az évek során.

A 19 éves védő szavaiból a részletek nem derültek ki, így egyelőre nem tudni, hogy a szerződését felbontották-e, vagy csak kölcsönben folytatja máshol a pályafutását. A Nemzeti Sport információja szerint Okeke az NB I-be tart, a Puskás Akadémia játékosa lehet.

Az MLSZ döntése a Manchester City magyarjára is hathatott

Mint ismert, az MLSZ új ajánlása meccsenként öt magyar és legalább egy U21-es korú magyar labdarúgó szerepeltetéséhez köti az anyagi támogatás jelentős részét, ami miatt több fiatal játékos is hazatért külföldről. Közéjük tartozik Németh Hunor is, aki az FC Köbenhavntól kapott szintén profi szerződést, ám Okekéhez hasonlóan egyelőre nem debütált a felnőttcsapatban, így az MTK-ba került kölcsönbe.

Okeke magyar válogatott szeretne lenni, jelenleg is a magyar U21-es válogatott keretének a tagja (Németh Hunorral együtt).

 

