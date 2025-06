Pont olyan hidegvérű, mint Szoboszlai, Dániában csodálják, de ő magyar akart lenni

Laza. Ezzel a szóval jellemezte Németh Hunor azt a jelenetet, amikor tavaly novemberben Szoboszlai Dominik a németek elleni Nemzetek Ligája-meccs 99. percében, 1-0-s hátránynál panenkás tizenegyessel egyenlített ki az utolsó pillanatban a Puskás Arénában. Okkal hoztuk fel a Dániában, az FC Köbenhavn színeiben az egyik legnagyobb tehetségnek tartott középpályásnak Szoboszlai emlékezetes megoldását.

Németh Hunor a Köbenhavn mezében – sokban hasonlít Szoboszlai Dominikhez. Fotó: Gaston Szerman/FCK Media

– Szóval laza?

– Eléggé.

– Ez olyasmi, ami Németh Hunorra is jellemző?

– Hát igen, mondhatni.

– Egy Nantes elleni ifi Bajnokok Ligája-meccsen a tizenegyespárbajban ön is panenkázott. Ilyen téthelyzetben nem sokan merik bevállalni.

– Nem, de én ezzel nyugtattam meg magam. Már meccs közben éreztem egy kis zsibbadást, görcsöt a lábamban. Az ezt megelőző tizenegyesemet a jobb felsőbe lőttem, és előre eldöntöttem, hogy a következőt is oda rúgom, de amikor odaálltam a labda mögé, lett egy rossz érzésem, hogy fölé megy. Mivel előttem a Nantes játékosa hibázott, a kapuson nyomás volt, és ilyenkor ritkán maradnak középen. Gondoltam, mi a legkönnyebb akkor: ha középre emelem a labdát. Bejött.

Laza. Akik ismerik, azt mondják, hogy Németh Hunor abban feltétlenül hasonlít Szoboszlai Dominikre, hogy a téthelyzet kihozza belőle az extrát. Akad más párhuzam is közöttük. Egyrészt Németh Hunor ugyanúgy sokoldalú középpályás, aki a hatos és a nyolcas posztokon érzi magát a legjobban, másrészt neki is az Esterházy Mátyás vezette EM Sports építi a karrierjét, amelynek az idényzáró, jótékonysági akcióval egybekötött rendezvényén beszélgettünk vele.

Michael Laudrup egyik utódja, áttörés előtt áll Dániában

Németh Hunor nyolcéves volt, amikor Dánia legnagyobb klubja, egyben rekordbajnoka, az FC Köbenhavn kiszúrta magának és leigazolta az U10-es csapatába. Most tíz évvel később a küszöbén áll annak, hogy bemutatkozzon a felnőttek között. Németh idén januártól rendszeresen az első kerettel készül, áprilisban pedig megkapta a rangos Granen-díjat, amit a Köbanhavn legnagyobb fejlődést mutató tehetségének ítélnek oda.

Korábban díjazott volt dán futball gigasztárja, a Barcelona és a Real Madrid mezét is magára öltő Michael Laudrup, valamint az együttes jelenlegi vezére, a 81-szeres dán válogatott, Dortmundban és Sevillában is megfordult Thomas Delaney is.

A debütálásra egyelőre várni kell, a Köbenhavn a tavasszal kiélezett csatában lett dán bajnok, mindössze egy ponttal megelőzve a Midtjyllandot, és nem ez volt a legideálisabb időszak a fiatalok beépítésére, de az új idényben eljöhet a 18 éves középpályás ideje.

– Tanulságos fél év van mögöttem, nagyon erős edzéseken vettem részt – mesélte Németh Hunor. – A szezon elején még éreztem, hogy hű, de elfáradok az edzéseken, hazamentem, és kidőltem aludni. Fel kellett vennem a felnőtt ritmust, de a végére már pluszmunkát végeztem, éreztem magamban az erőt. Most, hogy lassan belemegyünk a második fél évembe, azt remélem, hogy egyre több szerepet kaphatok. Nyilván a fő cél először is az, hogy bemutatkozzak, és utána szerintem minden jön magától.

Dániai gyerek, akit Gera, Dzsudzsák és Király varázsolt el

Dániában nagy tehetségnek tartják, hároméves kora óta ott él, de fel sem vetődött benne, hogy ne magyar színekben futballozzon. Németh még csak 18 éves, de júniusban már a Marco Rossi vezette A válogatott előszobájának számító U21-esek között játszott.

Németh Hunor két éve az U17-es Európa-bajnokságon a magyar válogatottban. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Kovács Tamás

– Sosem csábított igazán, hogy dán válogatott legyek, mert én mindig is magyarnak éreztem magam – jelentette ki a Magyar Nemzetnek. – Ez már akkor eldőlt bennem, amikor 2016-ban a családommal és a barátokkal néztük az Eb-t, amelyen a magyar válogatott Portugália és Ausztria elleni meccsei örök emlékek nekem. Akkor fogott meg igazából, hogy milyen szép lehet a magyar válogatottban játszani, és arra gondoltam, ha egyszer felnőtt leszek, én is ezt akarom átélni.