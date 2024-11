A Manchester City magyarja csinált hőst a Liverpool-legenda fiából

Pep Guardiola rajta tarthatja a szemét a Manchester City fiataljain, akik vezetik a Premier League tartalékbajnokságát, és újabb nagy győzelmet arattak, 5-0-ra kiütötték a Norwich City U21 csapatát. Ott volt a manchesteriek kezdőjében és végig is játszotta a meccset Michael Okeke, aki nagyszerű teljesítménnyel rukkolt ki, amit két gólpasszal is megfűszerezett. Mindkétszer Reigan Heskey, a korábbi Liverpool-legenda, Emile Heskey fia volt a címzett.

Reigan Heskey mesterhármast ünnepelt a Manchester City tartalékcsapatában (Fotrrás: X/Manchester City Academy)

A tudósítások szerint Okeke a Manchester City harmadik és negyedik gólja előtt adta a gólpasszt a 16 éves Heskey-nek. Utóbbi csereként állt be a félidőben, amikor még csak 1-0 volt az állás, aztán bő húsz perc alatt mesterhármast ért el: a 48., az 55., és a 67. percekben szerezte a góljait.

Emile Heskey a Liverpool legendája volt, 2000 és 2004 között 223 meccsen hatvan gólt és harminc gólpasszt jegyzett a vörösök színeiben. Mindkét fia a Manchester City tartalékcsapatában futballozik, a már említett Reigan mellett a 18 éves Jaiden is játszott a Norwich elleni meccsen, ő kezdett a középpályán.

Okeke a magyar válogatottban játszana

Ami Okekét illeti, ő is fontos tagja a Manchester City U21-es együttesének, az eddigi nyolc fordulóból heten játszott, és most először volt végig a pályán. A 19 éves középpályás Manchesterben született, az édesapja nigériai, az édesanyja magyar, utóbbinak köszönhetően tökéletesen is beszéli a nyelvünket. Okeke a múlt nyáron kapott 2028-ig szóló profi szerződést a Citytől, és a család már jelezte az MLSZ-nek, hogy szívesen lenne magyar válogatott.