Itt a magyarázat a Real Madridnál látott BL-káoszra

A 2024–25-ös idényben első alkalommal került sor a Bajnokok Ligája megújított, 36 csapatos alapszakasszal induló főtáblájára. Akkor az ellenfelek erőssége alapján a Paris Saint-Germain és a Liverpool BL-sorsolását ítélték meg a legnehezebbnek a szakoldalak, tulajdonképpen egyhangúlag. Aztán ennek a jelentőségéről sokat elárult, hogy Arne Slot együttese megnyerte az alapszakaszt, míg a PSG ugyan szenvedett, később a 15. pozícióban végezve is a trófeáig menetelt az egyenes kieséses szakaszban. A párizsi csapat az új évadban sem járt sokkal nagyobb szerencsével, a legtöbb helyen ugyanis az ő sorsolásukat tartják a legnehezebbnek. Máshol a Real Madridét.

A Real Madrid és a Barcelona BL-sorsolása sem tartozik a legnehezebbek közé a legtöbb szakoldalnál. Fotó: NurPhoto/Gongora

Több szakoldal is megvizsgálta, hogy kik a nyertesei és a vesztesei a monte-carlói BL-sorsolásnak. A nyertesek között szinte mindenhol ott szerepel a két észak-londoni klub – az Arsenal és a Tottenham –, de a Bayern München és az Ajax ellenfelei is az átlagosabbnál könnyebbek a statisztikák alapján. Ami a másik oldalt illeti, a Liverpool idén sem kapott kedvező riválisokat, de ahogyan az Origo is megjegyezte, ezúttal több csapat is akad, amely még rosszabbul járt.

A Real Madrid BL-sorsolása a PSG-énél is nehezebb?

A koefficienseket tekintve a holland PSV Eindhoven szurkolói bosszankodhatnak a leginkább, hiszen két német, két angol, olasz és spanyol klub ellen is harcolniuk kell. Az első kalapból érkezett csapatok közül ebben a mutatóban a Manchester City a legpechesebb, de a valós erőviszonyokat elnézve alighanem ismét a PSG útja a legnehezebb az egyenes kieséses szakaszig: otthon a Bayern München, az Atalanta, a Tottenham és a Newcastle, míg idegenben a Barcelona, a Leverkusen, a Sporting és az Athletic Bilbao – azaz hét topligás klub és a portugál bajnok – vár a címvédőre.

A spanyol gigászok sorsolásának több szakoldal is külön cikket szentelt.

Az Opta – amely a PSG mellett a Bayern sorsolását tartja a legnehezebbnek – szerint az öt spanyol csapat közül a Villarrealé a legkönnyebb sorsolás, de a Barcelona és a Real Madrid sem járt rosszul: a fővárosiak ellenfeleit valamivel még könnyebbeknek is titulálták.

Az Opta mellett pedig sok másik lap is a Barca riválisait tartja keményebbnek.

A Real Madrid BL-alapszakaszbeli ellenfelei: otthon: Manchester City, Juventus, Marseille, Monaco

Manchester City, Juventus, Marseille, Monaco idegenben: Liverpool, Benfica, Olimpiakosz, Kajrat Almati A Barcelona mérkőzései a Bajnokok Ligája főtábláján: otthon : PSG, Frankfurt, Olimpiakosz, Köbenhavn

: PSG, Frankfurt, Olimpiakosz, Köbenhavn idegenben: Chelsea, Club Brugge, Slavia Praha, Newcastle

A Kajrat otthonában játszott meccs befolyásolhatja a Real idényét

Akad viszont olyan szaklap is, amely szerint a Real Madrid sorsolása nem csupán a Barcelonáénál, de szinte minden más csapaténál is nehezebb. Ennek oka pedig a Kajrat Almati csapata. A kazah újonc ugyanis a BL történetének legkeletibb csapata, és az első kalapos együttesek közül éppen Xabi Alonso gárdája az, amelynek oda kell majd utaznia. Az Opta úgy véli, hogy a Kajrat a leggyengébb a 36 klub közül, ezért is tartja könnyebbnek a Real sorsolását.

Ám hozzáteszik, hogy Madrid és Almati között 6430 kilométer a távolság, a Real Madrid négy utazása pedig oda-vissza összesen 21 482 km, és ez már más megvilágításba helyezi a sorsolást.

Különösen azt figyelembe véve, hogy a Barcelona játékosainak nagyjából fele akkora távot, 11 008 km-t kell majd megtenniük.