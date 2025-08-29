NFLDallas Mavericksluka doncicDallas CowboysGreen Bay Packers

Száműzik a szupersztárokat, Doncic után újabb klasszis távozott

Az észak-amerikai profi fociligában (NFL) szereplő Dallas Cowboys elcserélte a liga egyik legjobb védőjátékosának tartott Micah Parsonst, aki így a Green Bay Packershez került. Ezzel együtt egy éven belül két szupersztár sportoló is távozott a texasi városból, korábban a szlovén kosárlabdázó Luka Doncicot cserélte el a Dallas Mavericks.

2025. 08. 29. 20:00
Fotó: RONALD MARTINEZ Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Micah Parsons a közösségi médiában búcsúzott a Dallas Cowboystól, miután a csapat elcserélte őt, és a Green Bay Packershöz távozik. A kimagasló védőmunkájáról ismert amerikaifocista hangsúlyozta, hogy csak tisztességes bánásmódot várt el a klubtól és még a héten is adott esélyt a vezetőségnek, hogy hosszabbítsanak vele. A Cowboys azonban hajthatatlan maradt.

Micah Parsons immár nem a Dallas Cowboys játékosa
Micah Parsons immár nem a Dallas Cowboys játékosa (Fotó: Getty Images North America/Richard Rodriguez)

 

Parsons nem kesereg

Az ügy régóta húzódott és most pont került a végére. A Cowboys tulajdonosa, Jerry Jones korábban nem kívánt tárgyalni a játékost képviselő David Mulughetával, amit Parsons nehezen tudott elfogadni. Jones többször is nyilvánosan hangsúlyozta, hogy Parsonsszal már tavasszal megállapodtak a szerződéshosszabbítás feltételeiben, de a játékos szerint ezeket újra kell tárgyalni. 

Parsons egyre frusztráltabbá vált és augusztus 1-jén hivatalosan is cserét kért abban a hitben, hogy ezzel majd ráveszi a vezetőséget a hosszabbítás újratárgyalására.

A Cowboys válasza azonban az volt: játssza le az ötödik éves opcióját, vagy távozzon. Így a texasi klub a liga egyik legjobb védőjét elcserélte a Green Bay Packershöz.

Attól a pillanattól kezdve, hogy Dallasba érkeztem, úgy fogadtatok engem és a családomat, mintha a sajátotok lennénk. Szomorú nap ez, de nem keserű. Soha nem felejtem el a draft éjszakájának örömét, a futást az alagútból a pályára, vagy azt a testvériséget, amit a csapattársaimmal, edzőimmel és a stáb tagjaival éltem át minden egyes mérkőzésre való felkészüléskor. Ezek az emlékek mindig az enyémek lesznek. Köszönöm, Cowboys Nation! A csillagot viselni életem legnagyobb megtiszteltetése volt

 – írta Parsons a közösségi oldalán. Dallasban úgy látszik, hogy nem ragaszkodnak mindenáron a sztárokhoz, az év elején egy másik klasszist vesztett el a város egyik sportcsapata, az NBA-ben szereplő Dallas Mavericks.

Doncic is távozott

Február első hétvégéjén elképesztő átigazolási hír rengette meg az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokságot (NBA), hiszen a Dallas Mavericks szlovén szupersztárja, Luka Doncic a Los Angeles Lakershez került, a kaliforniai csapat kétszeres olimpiai bajnok játékosa, Anthony Davis pedig a texasi együttesben folytatta a pályafutását. A ligában és a sportvilágban mindenkit megdöbbentett Doncic kényszerű távozása, aki hosszabb távra tervezett, már új házat is vett Dallasban, ráadásul dollárszázmilliókat érő szerződéstől esett el a kényszerű távozás miatt. A szurkolók zúgolódtak, és a Mavericks vezetőségét hibáztatták.

Luka Doncic imádta Dallast, de mennie kellett.
Luka Doncic imádta Dallast, de mennie kellett. Fotó: Getty Images via AFP/Sam Hodde

Hét éve tinédzserként érkeztem ide, először jártam Amerikában, és nagyon akartam egy bajnoki címet a Mavsszel, ahol az egész karrieremet elterveztem. Köszönöm azt a sok örömöt, amelyet megoszthattam veletek, és hogy felvidítottatok, amikor a leginkább szükségem volt rá 

–  írta korábban Doncic a közösségi oldalán, majd hozzátette, ezzel együtt örül a következő lehetőségnek, és mindegy, hol kosarazik, NBA-bajnok akar lenni. A szlovénnak most Los Angelesben kell megmutatnia, hogy mennyit ér, Parsonsnak immár pedig a Green Bay Packers-ben kell bizonyítania.

 

 

