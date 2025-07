Megsértődött Majka, aki hisztérikusan rímelt is egyet

Azt mondtad és azt írtad most is a második mondatodban, hogy nem reagálsz, nem válaszolsz. Ehhez képest ez már a sokadik magyarázkodó posztod a témában és láttam az RTL-nek is nyilatkoztál – közölte Deák Dániel Majka legfrissebb posztja kapcsán, amelyben név szerint említi meg a rapper a XXI. Század Intézet vezető elemzőjét.

Az ózdi rapper önellentmondással kezdődő "verses" bejegyzésében lapunk publicistájába, Bayer Zsoltba is belekötött:

"Ezek a barmok mind háborúznának velem,

De abból csak erősödnének, ha válaszra adnám a fejem.

Bayerek, dopemanek, deákok,

Megbukott kétszínű zsiványok.

Mind a kondér körül lődörög, már hozzászoktam,

De most nincs szerencsétek babáim,

Ma nincs autogram….

Jut majd falat nektek később, de csak azt eszitek meg, amit főztetek,

Addig meg nevetve húzom szét az ingem,

Gyertek csak bátran! Ide lőjetek!!"

Másra szegezte, mégis maga felé sült el a fegyver?

A Majka körüli botrány azután robbant ki, hogy a debreceni Campus fesztivál zárónapján a Csurran, cseppen című számának főhősét, a Bindzsisztán nevű fiktív ország korrupt miniszterelnökét – egy mikrofonnal eljátszva – főbe lövik a színpadon. A miniszterelnök kivégzésére utaló jelenet nagy felháborodást keltett, saját követői mellett a közéleti szereplők is bírálták, Dopeman és Nagy Feró mellett a Campus fesztivál szervezői is elhatárolódtak az elóadótól.

Az ózdi, újabban balliberális körökben érdekelt megmondóember ráadásul nemrégiben írta alá több mit száz zenésztársával együtt azt a petíciót, amelyben elítélik a gyűlöletkeltést és az erőszakot. A dokumentumban az áll:

A hazai művésztársadalom sokszínű. Vannak vitáink, másként látjuk a világot, de abban valamennyien egyetértünk, hogy az uszításnak, a gyűlöletbeszédnek nincs helye közöttünk.

Ehhez képest Majka néhány nappal később már több ezer ember előtt játszotta el a miniszterelnök nyilvános kivégzését.

A rapper azóta igyekezett megmagyarázni, hogy a színpadon történt jelenet csupán egy „geg”, és az erről szóló kattintásvadász híradások újságíróknak csúfolt csinovnyikoktól származnak. Meglátása szerint „nem lehet hülyének nézni az embereket”. Majka ugyanakkor még arra is időt szánt, hogy mélységes felháborodása mellett egy régi bölcsességet is átadjon:

A szórakoztatóiparban az első számú szabály, hogy sose nézd hülyének a közönséget. Mert aki a közönséget hülyének nézi, az a hülye.

A régi bölcseleteket most viszont saját szavaira cserélte, és legfrissebb bejegyzésében már maga faragta a rímeket:

Addig meg nevetve húzom szét az ingem, Gyertek csak bátran! Ide lőjetek

Deák Dániel szerint azonban egy olyan időszakban, amikor az amerikai elnököt és a szlovák miniszterelnököt is le akarták lőni, egy miniszterelnök kivégzését imitálni a színpadon, nem fér bele. – Különösen szomorú, hogy az RTL-nek adott nyilatkozatodban arra utaltál, szerinted ez kell a fiataloknak – jegyezte meg a szakértő.

Majka újabb kirohanására Budai Gyula is reagált, a Fidesz országgyűlési képviselője röviden annyit közölt:

Majka tesó, szerintem átléptél egy vörös vonalat! Egy másik ember megölésére te sem szólíthatsz fel senkit! Ez most komoly!

Borítókép: Majka a debreceni Campus fesztiválon (Forrás: YouTube-képernyőkép)