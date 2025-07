Pusztító szélvihar, légzuhatag, és jég csapott le Pest vármegyére + videók + fotók

Korábban arról adott hírt a Hungaromet, hogy kedd estig több hullámban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, átmenetileg éjszakára csökkenhet nagyobb területen a csapadékhajlam, aztán arról, hogy másodfokúra emelték több vármegyében a figyelmeztető előrejelzést. A Magyar Nemzetnek több olvasói fotó is érkezett arról, hogy a vármegye egyes területein milyen erővel tombolt a szélvihar.

Fotó: Olvasói

Budakeszin több helyen is letört faágakról írnak. A fotón jól látszik, hogy a nagy szemű jég elverte a szilvafát, így könnyen lehet, hogy most az ország több pontján is azon töprengenek, hogy mi lesz idén a szilvapálinkával.