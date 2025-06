Wirtz érkezése, Szoboszlai sorsa: a bennfentes liverpooli lap karakteres következtetésre jutott

Harvey Elliott jövőjére ki kihat Florian Wirtz érkezése , de az angol játékos már az előző idényben is csak elvétve kapott lehetőséget Szoboszlai Dominik mellett, mostantól pedig még rosszabb lehet a helyzete. A Liverpool „gyémántja” már be is lengette, hogy fájó szívvel bár, de távozhat a nyáron. Persze Szoboszlai esetében ilyesmiről szó sincs. Sőt, a Liverpool Echo szakértői úgy látják, a 24 éves középpályás még jól is járhat azzal, hogy Wirtz a csapattársa lesz.

Szakértők szerint Florian Wirtz mellett is lesz helye Szoboszlai Dominiknek a Liverpool kezdőcsapatában Fotó: AFP/Tobias Schwarz

Nem Wirtz lesz Szoboszlai vetélytársa?

Az egyik újságíró, Paul Gorst úgy fogalmazott, Szoboszlai taktikai szempontból felbecsülhetetlen értéke volt Arne Slot Liverpooljának az előző idényben. Fáradhatatlanul robotol, megállás nélkül fut, ezért kulcsszerepet játszott a vezetőedzőnél. A holland menedzser tavaly szeptemberben megjegyezte, több gólt és gólpasszt várna Szoboszlaitól, amire nem jött azonnal válasz, de a nyolc gól és ugyanennyi gólpassz azért nem rossz statisztika.

Mint azt Slot is megjegyezte, Szoboszlai az idény végén, a Brighton elleni meccsen a neki kedvezőbb pozícióban játszott, mélyebben a középpályán. Gorst szerint is ez lehet Szoboszlai ideális szerepköre, és valójában nem is Wirtz-cel, hanem Curtis Jonesszal, Alexis Mac Allisterrel és Ryan Gravenberch-hel kell harcolnia a kezdőcsapatba kerülésért. Mögöttük Wataru Endót továbbra is tűzoltásra használhatja Slot, míg Wirtz és Elliott tízesként kaphat szerepet.