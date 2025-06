Megéri-e az árát, a 150 millió eurót Wirtz? Így maradt le róla a Bayern

Wirtzért kétszer annyi fizet a Liverpool, mint Szoboszlaiért

A Manchester City szintén érdeklődött, de visszalépett – valójában azért, mert Wirtz őket is visszautasította. A játékos bár tárgyalt Pep Guardiolával és Vincent Kompanyval is, Arne Slot nagyobb hatással volt rá. A Liverpool új menedzsere győzte meg Wirtzet és édesapját (aki egyben ügynöke is), hogy az Anfielden van a jövője.

Slot és a Liverpool új sportigazgatója, Richard Hughes első igazi sztárigazolása lehet, egy új korszak nyitánya. Belegondolni is hátborzongató, hogy ha megvalósul a 140, sőt akár 150 milliós transzfer, a Liverpool több mint kétszer annyit fizethet a német játékosért, mint két éve Szoboszlai Dominikért, akit 70 millió euróért szerzett meg a Leverkusentől.