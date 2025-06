Pécsi Ármin felfedte a fotó titkát, amiért a Liverpool szurkolói máris imádják

Bármit hozzon a nyár, az már most biztos, hogy az átigazolási időszak egyik legnagyobb magyar szenzációja, hogy Pécsi Ármin a Liverpool színeiben folytatja, ötéves szerződést kapott az angol bajnoktól, amelynél Szoboszlai Dominik csapattársa lesz. Az U21-es válogatott kapus 46 NB I-es meccsel a háta mögött hagyja el a Puskás Akadémiát, és csatlakozik a világ egyik legerősebb és leghíresebb klubjához.

Pécsi Ármin a Liverpool kapusa lett (Fotó: Liverpool FC)

Pécsi Ármin az egy héttel ezelőtti bejelentés után először adott szűk körben interjút újságíróknak az ügynöksége, az EM Sports jótékonysági akcióval egybekötött idényzáró ünnepségén, amelyen lapunk is jelen volt a csepeli Gabor M Szoke Studióban. Elárulta, hogy két-három hete hallott először a Liverpool érdeklődéséről, és csak mostanra kezdi felfogni, hogy tényleg az angol sztárcsapat futballistája lett.

Megnémult, amikor a menedzsere közölte vele a hírt

Esterházy Mátyás – az EM Sports vezetője, aki Szoboszlai Dominik karrierútját is egyengeti – hívta fel a hírrel, hogy a Liverpool érdeklődik iránta, mire Pécsi Ármin a saját bevallása szerint megszólalni sem tudott.

Matyi kérdezte, hogy van-e valami baj, miután szerintem egy percig meg sem szólaltam, csak próbáltam összerakni magamban, hogy ez mit jelent, aztán 20-30 perccel később visszahívtam, ennyi idő kellett, hogy magamhoz térjek kicsit – mesélte Pécsi Ármin. – Mondtam, hogy ne haragudjon a némaságért, és hogy mindenféleképpen szeretném meghallgatni, mit vázolnak fel nekem.

A Liverpool magánrepülőt küldött Pécsi Árminért Magyarországra, amiről sokan azt hitték, hogy a klubbal hetek, hónapok óta szóba hozott Kerkez Milost viheti ki a szerződés aláírására. Pécsi is csak a fedélzeten nyugodott meg, hogy ez nem vicc, tényleg vele történik meg.

– Amikor felszálltam a gépre, arra gondoltam, hogy ez a valóság, most már biztos nincs kandikamera – árulta el. – Természetesen nagyon bíztam Matyiékban, mert ha ők felhoznak valamit, az mindig konkrét és komoly, mégis olyan hihetetlen volt az egész. Amikor már a fedélzeten beszélgettünk, és ott volt velem édesapám is, akkor éreztem, hogy most ez tényleg meg fog történni. Mindketten erre vártunk régóta.

A Liverpool-mezes gyerekkori fotóról: Ezzel tartoztam a családomnak

A bejelentés után Pécsi Ármin feltöltött az Instagram-oldalára egy gyerekkori fotót, amelyen a Liverpool mezét viseli. A kép Angliában is népszerű lett, a klub szurkolói egyből megkedvelték miatta a fiatal magyart, akiről érthető módon addig nem sokat hallhattak.

– Ezzel tartoztam magamnak és a családomnak – kezdett bele a fotó történetébe Pécsi Ármin. – A Liverpool volt az első külföldi csapat, amelynek szurkoltam. Édesapámtól örököltem a Liverpool szeretetét, gyakorlatilag ennek a klubnak a mezében nőttem fel, és emiatt különleges érzés volt, hogy létrejött ez az átigazolás.

Pécsi Ármin gyerekként a Liverpool mezében (Forrás: Pécsi Ármin / Instagram)

A Liverpool nyári felkészülése hivatalosan július 7-én kezdődik, Pécsi Ármin onnantól már a kirkby-i edzőközpontban bizonyíthat, de addig sem tétlenkedhet.

– Voltak már különböző fizikai felmérések, amik alapján egyéni edzésprogramot kapok majd a nyári szünetre is – árulta el Pécsi. – Különösen egyelőre nem emeltek ki semmit, mert a fejlesztő edzéseket közösen fogjuk végezni a profi szakemberekkel.

Pécsi Ármin nem a konkurenciára gondol, hanem a lehetőségre

Húszéves fiatalként, ráadásul Liverpool-szurkolóként nehéz lehet ellenállni a híres angol klub csábításának, de Pécsi Ármin állítása szerint tudott volna nemet mondani, ha úgy érzi, nem ez a megfelelő lépés a karrierjében.

– Olyan projektet raktak le elém, amire semmiképp sem tudtam azt mondani, hogy én ezt nem vagy nem így szeretném csinálni – hangsúlyozta. – Az volt a legfontosabb, hogy olyan helyre menjek, ahol tudok fejlődni. Ez volt a legfőbb szempont.

A Liverpool első keretében ugyanakkor Pécsivel együtt úgy is öt kapus van, hogy az ír válogatott Caoimhín Kelleher nemrég távozott, a Brentfordhoz igazolt. A brazil világklasszis, Alisson a kezdőkapus, mögé ugyancsak most nyáron érkezik a georgiai válogatott tavalyi Eb-hőse, Giorgi Mamardashvili, aki eddig a La Ligában a Valencia kapuját védte. Ott van még a 23 éves cseh, Vitezslav Jaros, valamint a 21 éves angol, Harvey Davies is.