Szoboszlai riválisa súlyos kijelentést tett, Liverpoolban nem örülhetnek

Harvey Elliott tavaly szeptemberben eltörte a lábát, ami miatt az őszi szezon nagy része kiesett neki, emiatt eleve nehéz helyzetből indult csatába Szoboszlai Dominikkel szemben a csapatba kerülésért támadó középpályásként. Az angol U21-es válogatott futballista nagyon keveset játszott a Liverpool elmúlt idényében, de ahhoz képest igen hatékony volt.

Harvey Elliott kevés esélyt kapott Szoboszlai miatt, de azzal élt a Liverpool színeiben. Fotó: NurPhoto/Ibrahim Ezzat

Szoboszlai riválisa összesen 28 tétmeccsen lépett pályára a legutóbbi évadban, amiből nem derül ki, hogy Arne Slot milyen kevés lehetőséget adott neki. Ez a játékperceiből válik nyilvánvalóvá, ugyanis összesen 822 percet tölthetett a pályán, ami nem 28, hanem kevesebb, mint tíz teljes meccsnek felel meg. Ennek ellenére az angol játékos öt gólt és három gólpasszt jegyzett, összehasonlításképpen: Szoboszlai 49 meccsen és 3429 perc alatt jutott nyolcig, illetve kilencig.

Szoboszlai és Wirtz már túl sok lenne neki

Megesett, hogy Elliott volt a Liverpool hőse a szezon egyik legfontosabb mérkőzésén: a PSG elleni BL-nyolcaddöntő idegenbeli első felvonásán, miután a 86. percben csereként beállt, egyetlen perccel később ő szerezte az angolok 1-0-s győzelmét eredményező gólt. Ez volt az a pont, amikor Arne Slot kénytelen volt elmagyarázni, hogy Elliott miért nem kap több lehetőséget. Röviden: Szoboszlai Dominik miatt.

Hosszabban: – Megértem, hogy néha frusztrált (Elliott – a szerk.), mert kevés játékidőt kap, miközben már a Liverpoolnál is megmutatta, hogy jó futballista, viszont olyan játékosok a posztriválisai, akiket szinte sosem cserélek le. Szoboszlai Dominik sosem áll le, gólokat is szerez, de a futómennyisége miatt különösen fontos tagja a csapatnak – indokolt Slot.

Elliott helyzete most tovább romolhat Liverpoolban, hiszen a csapat újabb klasszis támadó középpályás igazolásán dolgozik: a német Florian Wirtz 100 millió eurót meghaladó klubrekord-összegért érkezhet a Bayer Leverkusentől. Ha ez megtörténik, Elliott Szoboszlai mellett kap egy másik nehezen verhető riválist is.

Ennek következménye lehet az, hogy Elliott most a Daily Mailnek nyíltan beszélt arról, hogy a nyáron elhagyná a Liverpoolt. Ez súlyos kijelentés, ami kissé szokatlan is – általában csak akkor születnek ilyen nyilatkozatok, amikor egy játékos már nagyon elégedetlen a helyzetével. És Elliott még az idény végéhez közeledve is azt bizonygatta, hogy megharcol a helyéért, eszében sincs távozni.

Harvey Elliott távozhat a Liverpool csapatából

A 22 éves futballista jelenleg az angol U21-es válogatott vezéregyéniségeként készül a szerdán Szlovákiában kezdődő korosztályos Európa-bajnokságra, ennek apropóján adott interjút, amiben a jövője is szóba került.

– A jelenlegi helyzetben nekem és a képviselőimnek egyeztetnünk kell a klubbal – mondta Elliott. – Most vagyok 22 éves, jövőre 23 leszek, és egyszerűen nem akarok már éveket elpazarolni a karrieremből, mert rövid az aktív játékosidőszak.

– Fejlődni szeretnék, és a lehető legjobbat akarom kihozni magamból, emberként és futballistaként egyaránt – tette hozzá. – Ha ez azt jelenti, hogy máshol kell játszanom, akkor meg kell hoznom ezt a döntést. Meglátjuk, hogyan alakul.

Az angol U21-es válogatott vezéregyénisége a Liverpool középpályása. Fotó: MI NEWS/NurPhoto

Elliott a Fulhamben nevelkedett, de 2019-ben mindössze 16 évesen a Liverpoolhoz igazolt, így a felnőtt karrierje igazán az Anfielden kezdődött el. Hangsúlyozta, hogy imádja a klubot, maga is Liverpool-szurkoló, de…

– Semmi kedvem hozzá, hogy el akarjak menni – mondta. – Szeretem a klubot, a szurkolókat, a csapattársakat. De ahogy már mondtam, most az a legfontosabb, hogy mi a legjobb a karrierem szempontjából.

Érezhető, hogy nem elégedett Arne Slot döntésével

Elliott a már említett PSG elleni meccset és a gólját tartotta lehetséges pozitív fordulópontnak az idényében, ám utána sem kapott sokkal több lehetőséget Slottól. Amikor szóba került ez, érezhető volt a válaszából, hogy nem elégedett a Liverpool holland edzőjének vele kapcsolatos döntéseivel.

– Az edző a főnök – reagált Elliott. – Ő a döntéshozó, és az ő döntéseinek is köszönhető, hogy bajnokok lettünk. Az volt a döntése, hogy nem kezdhetek.