A Szoboszlai helyére betett játékost magasztalta a Liverpool edzője

Nehéz győzelmet aratott az éllovas Liverpool a Premier League 22. fordulójában, hiszen a 80. percben, amikor Arne Slot lecserélte Szoboszlai Dominiket, még 0-0 volt az állás, és félő volt, hogy a Nottingham elleni iksz után újra pontokat veszít a csapat. Végül azonban a hajrában Darwin Núnez két góljával 2-0-ra megnyerte a meccset a Liverpool, a sikerben pedig Slot szerint kulcsszerepe volt a Szoboszlai helyére betett Harvey Elliottnak.

A Szoboszlai helyére beállt Harvey Elliott lett a Liverpool egyik hőse (Fotó: PA)

– Nagyon elégedett vagyok Harvey teljesítményével, és örülök, hogy a rá vonatkozó kérdéssel lehetőségem van róla is beszélni – hangsúlyozta Slot, akit a Liverpool hivatalos oldala idézett. – Az összes többi interjúban Darwinra fókuszáltak, aki két gólt szerzett, de mindig mondogattam, hogy oké, de ne feledkezzünk meg Harvey-ról sem, mert nagy szerepe volt mindkét gólunkban. Mi egy csapat vagyunk, és nekem nagy dolog, hogy a kispadról is olyanokat vethetek be, akik képesek eldönteni a meccset. Ez történt a Nottingham ellen Diogo Jotával és Kosztasz Cimikasszal, most pedig Darwinnal és Harvey-val.

Baj volt Szoboszlai Dominik játékával?

Nem, Szoboszlai nem játszott rosszul, volt egy keresztlécen csattanó lövése, ami gólt érdemelt volna, az angol lapok dicsérték a védőmunkáját, és a többségtől jónak számító hetes osztályzatot kapott. Slot szavai nem a magyar játékost kritizálják, akit vélhetően a sárga lapja miatt is cserélt le a hajrára, hanem Harvey Elliott teljesítményének szólnak. A 21 éves támadó középpályás Curtis Jones mellett Szoboszlai egyik riválisa volt, ám az idény elején, az angol U21-es válogatottban, szeptemberben eltörte a lábát, ami miatt szinte a teljes ősz szezont ki kellett hagynia.

A visszatérése óta Slot fokozatosan építi vissza a csapatba Elliottot, aki nemrég az Accrington elleni FA-kupameccset végigjátszotta, de a bajnokságban egyelőre csak csereként kap szűk negyedórákat kap. Így volt ez a Brentford ellen is, és a pályán töltött rövid idő alatt gólpasszal bizonyított. Ennek örült a Liverpool edzője.