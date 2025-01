Ezt nem lehet megunni, Szoboszlait ismét dicséri a brit sajtó

Csak egyet tudott megnyerni a legutóbbi négy tétmeccséből a Liverpool, ráadásul az egyetlen győzelme egy nem éppen acélos ellenfél, a negyedosztályú Accrington Stanley ellen (4-0) született a kupában. A Premier League-ben a Nottingham Forest és a Manchester United elleni mérkőzések is döntetlennel zárultak, egy újabb pontvesztés esetén esélyt adtak volna a tabellán második Arsenalnak, hogy két pontra faragja a hátrányát. Hogy ez nem történt meg, az egyrészt a Liverpool 2-0-ás győzelmének a Brentford elleni szombati bajnokin, illetve az Ágyusok pontvesztésének köszönhető.

Ha kellett, a védőmunkáját is remekül látta el Szoboszlai Fotó: AFP

Szoboszlai Dominik ismét a kezdőcsapatban kapott helyet. Talán Kerkez Milos gólja inspirálta, hogy ezúttal magára vállalta a lövéseket, és egymás után hárommal is próbálkozott. Az egyik szép cselek után gyengére sikerült, a másik éppen elkerülte a kaput, egy távoli próbálkozása pedig a felső lécen csattant. Noha jól játszott, Arne Slot mégsem hagyta a pályán, ugyanis a nagy akarása miatt begyűjtött egy sárga lapot. A statisztikák alapján a magyar középpályás hét lövéssel, egy-egy sikeres csellel és kulcspasszal, 90,6 százalékos passzpontossággal ténylegesen a Liverpool egyik legjobbja volt.

Fáradhatatlan volt labdával és labda nélkül

A brit portálok közül egyedül a rousingthekop.com szakírója szerint érdemelt 6-ost a teljesítményére, a többiek hetes és nyolcas osztályzatok közé értékelték a teljesítményét. A liverpooli online sajtó valamennyi prominense – liverpool.com: 7, thisisanfield.com: 7, liverpoolecho.co.uk: 7 és a liverpoolworld.uk: 7 – úgy vélte, hogy fáradhatatlan volt labdával és labda nélkül,

akadt néhány káprázatos megoldása szűk területen, voltak lövései, melyek közül az egyik – amely a felső lécen csattant – gólt érdemelt volna.

Kiemelték, hogy a második félidőben is szorgalmas volt, de egy sárga lap miatt a 80. percben lecserélték. A legmagasabb osztályzatot, nyolcast az express.co.uk portáltól kapta, amely a fenti dicshimnusz mellé még azt is hozzátették, a védőmunkája is osztályon felüli volt.