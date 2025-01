Kerkez Milos öt szóval üzent, ebből még nagy balhé lesz! + videó

Ami a Bournemouth meccsét illeti, Kerkez Milos a hosszabbításban, a 96. percben talált be, beállítva a 4-1-es végeredményt. Miután a hátvéd mezlevétellel ünnepelte idénybeli második találatát, sárga lapot kapott. A gólja mellett két sikeres csellel, egy kiharcolt szabálytalansággal, két labdaszerzéssel, három tisztázással, egy megnyert légi párbajjal, és 86,7 százalékos passzolási hatékonysággal is felhívta magára a figyelmet. Miként arról beszámoltunk, a médiától kiváló osztályzatokat kapott – whoscored.com: 7,83, fotmob.com: 8,2, 90min.com: 8,2, onefootball.com: 8,2 és msn.com: 8,1. Kerkez Milos a találkozó után az Intsagram-oldalán megosztott magáról egy ünneplős fotót, és az alábbi megjegyzést fűzte hozzá: I talk on the pitch. Azaz: „Én a pályán beszélek.”

Kerkez Milos hivatalos Instagram-oldala

Ennek a megértéséhez vissza kell mennünk tavaly novemberhez. Kerkez Milos ekkor reagált Marco Rossi véleményére, miszerint fontosabb neki a klubja, a Bournemouth, mint a magyar válogatott.

– Csak azt tudjuk, amit a klubja, pontosabban a Bournemouth orvosa mondott. Kerkez nem hívott fel senkit. Annyit tudunk, hogy problémája van a térdével, ezért injekciót kap, hogy a következő bajnoki meccsére jól legyen. Úgy tűnik, számára ez volt a legjobb időpont a kúrára. Ez alapján Kerkeznek jelenleg az a prioritás, hogy Bournemouthban futballozzon, nem az, hogy a magyar válogatottban, annak ellenére, hogy ez nekünk egy rendkívül fontos összecsapás lesz – Marco Rossi így beszélt arról, hogy Kerkez Milos, csakúgy, mint októberben, sérülésre hivatkozva akkor sem csatlakozott a magyar válogatott keretéhez, amely Hollandia vendégeként készült sorsdöntő mérkőzésre a Nemzetek Ligájában. Rossinak különösen fájt, hogy a balhátvéd még arra sem méltatta őt, hogy felhívja és személyesen indokolja meg a távolmaradását.

Kerkez Milos még mindig nem emésztette meg Marco Rossi szavait

Kerkez akkor nem hagyta szó nélkül a dolgot. Az Instagram-oldalán sztoriban reagált Marco Rossi szavaira. Egy fotón azt láthattuk, hogy egy jeges kádban ül, arra utalva, hogy regeneráción vesz részt. Ennél is árulkodóbb volt, hogy egy olyan emodzsit biggyesztett a képhez, amellyel azt üzente: be lehet fogni…

S úgy tűnik, hogy Kerkez Milos azóta sem emésztette meg Marco Rossi bírálatát. Az M4 Sport Facebook-odalán most a kommentekből mindenesetre azt szűrhetjük le, hogy a hazai szurkolók nem dicsérik meg ezért…