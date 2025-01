Gyógyíthatatlan betegség miatt 22 évesen visszavonult az FTC ifjúsági olimpiai bajnoka

– Nem volt egyszerű ezzel szembesülni és elfogadni az orvosok döntését, de az ilyen szintű gerincvelő probléma nem játék. Mindenesetre összeraktam fejben az egészet, a Fradi-családban maradok, utánpótlásban edzősködöm tovább. Fontos megjegyezni, hogy ez az egészségügyi probléma nem a torna miatt alakult ki. Ez egy ritka és jelenleg nem gyógyítható gerincvelő betegség, ami valószínűleg egy genetikai probléma, és ez most csúcsosodott ki. Orvosi javaslatra az élsportot be kell fejeznem, de a civil életben ez nem fog befolyásolni – mondta a 22 éves Balázs Krisztián, aki 2018-ban a Buenos Airesben rendezett ifjúsági olimpián egy nemzetközi vegyes csapat (Team Simone Biles) tagjaként aranyérmes lett, egyéni indulóként pedig egy-egy ezüst- (talaj) és bronzérmet (nyújtó) is szerzett.

Balázs Krisztián kénytelen búcsút inteni a versenyzésnek (Fotó: MATSZ)

Balázs Krisztián: Igyekszem mindent visszaadni a sportágnak

– Van már egy edzői diplomám, most ebben az évben végzek tanári szakon a mesterfokozaton, és szeretnék a továbbiakban edzőként is hasonló besorolású képesítést szerezni. Sok mindent kaptam a Ferencvárostól és a Magyar Tornaszövetségtől versenyzői karrierem során. Most igyekszem mindezt visszaadni a sportágnak. Nagy becsvággyal kezdtem az edzősködést – tette hozzá Balázs Krisztián a Magyar Tornaszövetség hírlevelében.

Balázs Krisztián elárulta, a jelenlegi férfi tornászválogatott tagjainak felkészülése továbbra is kiemelt fontosságú számára.

– Ezekkel a srácokkal együtt nőttem fel. Sok dolgon átmentünk, így egyértelmű, hogy rendszeresen találkozunk, és ha kell, akkor a jelenlétemmel segítek nekik – hangsúlyozta Balázs Krisztián.

Szép emlék Buenos Airesből: arany az ifjúsági olimpiáról (Forrás: MATSZ)

Az FTC-Telekom tornásza az ifi olimpiai érmein kívül junior vb-bronzérmet is szerzett, ifjúsági Európa-bajnoki aranyérem tulajdonosa, emellett több kontinensbajnoki érmet is begyűjtött. Volt vb- és Eb-döntőben, és sokszoros magyar bajnok.

A Magyar Tornaszövetség jelezte, büszke Balázs Krisztián eredményeire, és a jövőben is igyekszik segíteni.