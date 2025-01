Ancelotti beszólt a kritikusainak, és a 101 éves apósa is a fókuszba került + videó

A Real Madrid a szörnyű kezdés után gyorsan magára talált, a 18. percben Kylian Mbappé 11-esből egyenlített, és a szünetre már kétgólos előnnyel mehetett, mert az első játékrészbe Brahim Diaz is betalált, majd Mbappé akcióból is gólt szerzett. Az 57. percen Rodrygo is eredményes volt a meccsen, amelyen a Las Palmas a 64. percben egy kiállítás miatt emberhátrányba került, de az eredmény már nem változott, Carlo Ancelotti csapata 4-1-re nyert. A találkozón a Real közönsége nagy ovációval fogadta a több mint egyéves kihagyás után visszatérő osztrák David Alabát, aki 2023 decemberében történt térdszalag-szakadása és elhúzódó rehabilitációja után most – a 76. percben, csereként – lépett először pályára.

Carlo Ancelotti, a Real Madrid vezetőedzője Fotó: Anadolu via AFP

A Real Madrid és Ancelotti az utóbbi időben sok kritikát kapott azután, hogy múlt vasárnap a spanyol Szuperkupa döntőjében 5-2-re kikapott a Barcelonától, csütörtökön a Király-kupában pedig csak hosszabbításban tudta legyőzni a Celta Vigót. Ancelotti négy cseréjétől kissé szétesett a Real játéka, s a 82. percben hiába vezetett még 2-0-ra a Bernabéuban, a vendégek egyenlítettek. Ekkor a Real Madrid szurkolótábora nagy füttykncertet rendezett, de fővárosiak végül 5-2-re nyertek.

Ancelotti: Mbappé a legjobb középcsatár a világon

– Kicsit össze vagyok zavarodva, hiszen azt hallottam, szörnyű, ahogy futballozunk, de én azt látom, hogy a Real Madrid a tabella élén áll – adott csípős választ Carlo Ancelotti a kritikusainak. – Ami a kritikákat illeti, igen, a Real Madridot érő kritikák mindig nyersebbek, mint más klubok esetén. De van különbség a kritikák között is. A Bernabéuban hallható füttyszó fájó, ám ami a kupameccsen történt, az ébresztő volt számunkra. Minden hét nehéz, amikor elbuksz egy El Clásicót. Az ilyen helyzeteken csak akkor lehet túllépni, ha kritikus vagy, de egyben pozitív – mondta Ancelotti, aki kiemelte Kylian Mbappét.

– Ő a legjobb középcsatár a világon. Játszhatna a bal szélen is, de nagyszerű csatár, jól érzi magát középen, jobban, mint a szélen. Egyedülálló képességekkel rendelkezik a védők lerázását illetően a középső területeken, ezeket itt tudja leginkább kamatotatni – idézi Ancelotti szavait a Penamadridista.