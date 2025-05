Slot ördögi terve Szoboszlai szerepét is átírhatja, ez vár rá Wirtz érkezésével

Egybehangzó angol és német sajtóértesülések szerint Florian Wirtz már közölte a Bayer Leverkusen vezetőségével, hogy a nyáron távozni akar, és egyetlen klubban képzeli el a jövőjét, ez pedig a Liverpool. A 22 éves német sztárt sokáig a Bayern Münchennel boronálták össze, és állítólag Xabi Alonso is vitte volna őt magával Leverkusenből a Real Madridhoz, ám miután Arne Slot felvázolta a terveit, megszületett a döntés, hogy Wirtz a Liverpoolba igazol, így már a klubok tárgyalnak egymással. Ez pedig Szoboszlai Dominik miatt számunkra igazán érdekes.

Florian Wirtz és Szoboszlai Dominik a válogatottból és a Bundesligából is jól ismerhetik egymást (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI)

Mint arra elemző cikkében a The Athletic is felhívja a figyelmet, Slot az első, ráadásul sikeres, angol bajnoki címet hozó liverpooli idényében főként Szoboszlait játszatta támadó középpályásként azon a poszton, amelyen első ránézésre Wirtz is helyet kaphatna a Liverpoolban. A szaklap szerint ráadásul Szoboszlai nem mindig tudta hozni az ebben a szerepkörben elvárható kreativitást.

Mi Szoboszlai erőssége és miben lehet más Wirtz?

Szoboszlai fontos része Slot rendszerének, főként a labda nélküli munkában, a Liverpool sarokkövét jelentő letámadásokat rendre ő vezeti. A fáradhatatlansága miatt Angliában el is nevezték Duracell-nyuszinak.

– Kissé alul van értékelve – mondta róla Slot is az Ipswich Town elleni 4-1-es győzelem után. – Nem mindig kapja meg a dicséretet, amit megérdemel, pedig az elképesztő munkabírása nélkülözhetetlen.

Bár Szoboszlai önfeláldozó játéka kulcsfontosságú volt a Liverpool bajnoki címében, a Premier League-idényben 36 bajnokin szerzett hat gólja és hét gólpassza támadó középpályásként nem jelentős mennyiség. A Liverpool legendás védője, Jamie Carragher többször kritizálta is a magyar játékost emiatt, és korábban Slot is úgy gondolta, Szoboszlai lehetne hatékonyabb a kapu előtt.

Dolgoznunk kell azon, hogy jobban bekapcsolódjon a gólhelyzetekbe és a helyzetkialakításba – mondta a holland még szeptemberben. – Tavaly három gólt szerzett a bajnokságban, de egy támadó középpályástól a Liverpoolban ennél többre van szükség.

Az idei hat több mint a tavalyi három, de még mindig kevesebb, mint amire ezen a szinten felkapják a fejüket az emberek. Wirtz ezzel szemben a Bundesliga elmúlt két idényében 21 gólt és 25 asszisztot jegyzett a Leverkusenben, amellyel tavaly német bajnok volt. Igaz, egy másik bajnokságban.

Hogy férhetnek meg egymás mellett a Liverpool középpályáján?

Magyar szempontból némileg aggasztó információt közölt a német szaklap, a Kicker újságírója, Georg Holzner, hogy mi győzhette meg Wirtzet arról, Liverpoolba kellene mennie. Állítólag Slot azt a tervet vázolta fel neki, hogy ő lehet a középpálya új központi figurája irányítóként, mögötte pedig Ryan Gravenberch és Alexis Mac Allister állnak majd. Szoboszlai neve hiányzott ebből a képletből.

Az elmúlt idényben a legtöbbször 4-2-3-1-ben állt fel a Liverpool, amiben középen Mac Allister és Gravenberch egymás mellett játszott, Szoboszlai pedig előttük volt.

A Kicker forrása szerint tehát annyi történhetne, hogy Szoboszlai helyére jön Wirtz. Csakhogy azt nehéz elképzelni, hogy Slot lefokozná az általa nélkülözhetetlennek nevezett magyart, ahogy az is furcsa lenne, ha a várhatóan 150 millió eurós rekordigazolású Wirtz kerülne a kispadra.

A The Athletic rávilágított arra, hogy volt egy nagyon fontos meccs az elmúlt idényben, amikor Slot más felállást választott, és ez lehet a kulcs ahhoz, hogy Wirtz és Szoboszlai egyszerre is megférhet a pályán. Ez a mérkőzés a Manchester City elleni 2-0-s győzelem volt, a gólt szerző és gólpasszt adó Szoboszlai talán legjobb teljesítményével.

Ezen az idegenbeli rangadón Slot klasszikus középcsatár nélkül állt fel, a speciális 4-2-4-es hadrendben középen volt szokás szerint Mac Allister és Gravenberch, a támadósorban a két szélen Luis Diaz és Mohamed Szalah, míg Szoboszlai mellett Curtis Jones is hamis kilencest játszott. A The Athletic szerint ha Jones helyett Wirtz szerepelt volna, az még több gondot okozott volna a City védelmének.

Egy konkrét példát is kiemeltek: a 17. percben Jones átvette a labdát a védővonalak között, majd Szoboszlainak próbált passzolni, de a City lefülelte, és kontrázott. Hasonló helyzetben Wirtz inkább maga vinné rá a védőkre a labdát, időt adva Szoboszlainak és Szalahnak a megfelelő mozgásra. Erre is hoztak egy konkrét példát a Bundesligából, amikor a német egy szinte ugyanolyan helyzetben másként döntött, mint Jones, és végül ügyesen helyzetbe hozta a jobb szélen támadó Jeremie Frimpongot (aki egyébként szintén Liverpoolba tart Leverkusenből, és állítólag Wirtz egyik legjobb barátja).

A szaklap szerint a német egy ilyen rendszerbe tökéletesen illene, Wirtz és Szoboszlai jól kiegészítenék egymást ebben a szerepben, és azt is megjegyzik, hogy a támadásban sokoldalú Leverkusen-játékos a fiatalos lendületével hosszabb távon a hamarosan 33 éves Mohamed Szalah utáni korszaknak is megágyazhat az Anfielden.