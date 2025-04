A Liverpool legendája szerint azonnal kiteszik Szoboszlait a kezdőből, ha ez megtörténik

Jamie Carragher a közelmúltban azt elemezte, hogy a Liverpoolnak hat új játékost kellene igazolnia a nyáron. A klub egykori játékosa ilyenkor mindig elmondja, hogy egy új támadó középpályásra is szükség lenne, mert Szoboszlai Dominik nem elég kreatív és nem lő elég gólt.

Jamie Carragher nem elégedett Szoboszlai teljesítményével Fotó: Northfoto/PA Wire/Zac Goodwin

Carragher: Hat játékost kell vennie a Liverpoolnak

Carragher most a The Overlap Stick to Football podcastjében vitatta meg az egyes Premier League-klubok helyzetét Gary Neville-lel, Ian Wrighttal és Roy Keane-nel, és velük is megosztotta ezen véleményét.

– Ezen a poszton Szoboszlainál jobb játékost is találhatna magának a Liverpool. Rengeteg energiája van, és tudom, hogy egy más típusú futballista, de az Arsenalnak ott van Ödegaard, a Manchester Citynek De Bruyne, a Chelsea-nek pedig Cole Palmer. Olyan játékos kell ezen a poszton, aki tizenöt-húsz góllal segíti a csapatot egy idényben – magyarázta a Sky Sports szakértőjeként dolgozó Carragher, aki szerint egy új támadó középpályás kiszorítaná Szoboszlait a kezdőcsapatból. – Azt hiszem, hogy három olyan poszt lenne, ahol egy-egy új igazolás azonnal a kezdőcsapatba kerülne, a balhátvédé, a támadó középpályásé és a csatáré, míg egy balszélső, egy középső középpályás és egy középső védő kihívás elé állítaná a kezdőcsapatban lévő társát.

Carraghert nem, de Slotot meggyőzte Szoboszlai

Bár Carraghert nem, Arne Slotot meggyőzi a játékával Szoboszlai, aki Virgil van Dijk, Mohamed Szalah, Ryan Gravenberch és Alexis Mac Allister után a Liverpool ötödik legtöbbet foglalkoztatott játékosa, és csak Szalah (55), Cody Gakpo (21) és Luis Díaz (20) vette ki a részét több gólból, mint ő – két csatár, Diogo Jota és Darwin Núnez pedig ugyanúgy tizenkettőnél tart, mint Szoboszlai.

Carragher felvetése kapcsán a Thisisanfield.com megjegyzi, vélhetően nem egy új támadó középpályás megszerzése lesz a Liverpool prioritása a nyáron, hanem egy balhátvédé, és Kerkez Milos a fő célpont. És a Vörösök a magyar válogatott játékosa mellett csapattársát, Dean Huijsent is leigazolná.