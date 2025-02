Szoboszlai csalódást keltő volt az angolok szerint, túlzásba esve is kritizálják

A Liverpool 2-0-s győzelme a Bournemouth otthonában nem Szoboszlai Dominik legjobb meccse volt ebben az idényben az angolok szerint. Több angol oldal is lehúzta a magyar középpályás produkcióját a mérkőzésről született játékosértékelésekben.

Szoboszlai Dominikot egyik nap istenítik, máskor kritizálják Angliában. Fotó: PA

A legkeményebben az egyik Liverpool-oldal, a Rousing The Kop fogalmazott Szoboszlai játékával kapcsolatban. „Nagyon csalódást keltő volt Szoboszlai játéka, aki nem tudta kontrollálni a labdát az első félidőben” – írják, majd felróják neki, hogy túlságosan könnyelmű volt a Bournemouth kontratámadásánál és David Brooks meg nem adott góljánál.

„Nem volt minden rossz, amit csinált, de a hibái sokba kerülhettek volna” – összegezte az oldal Szoboszlai teljesítményét, amelyet gyenge, 4-es osztályzattal „jutalmazott”. Ennél is rosszabbat kapott Trent Alexander-Arnold, aki szörnyű volt a szerkesztők szerint a meccsen, ami mindössze hármas érdemjegyet ért (tízből).

Szoboszlai a Liverpool magyar Duracell-nyuszija, de…

Egy másik neves Liverpool-oldal, a This Is Anfield sem volt elragadtatva Szoboszlai játékától. „A közelmúlt erős teljesítményei felpörgették a Liverpool magyar Durecell-nyusziját, de most a mindig tettre kész lábai nem voltak kapcsolatban a futballagyával odafent” – írták Szoboszlairól, akinek a játékából ezúttal hiányzott a ritmus az oldal szerint, így közepes, 6-os osztályzatot érdemelt.

A Daily Express ennél gyengébbnek látta a Liverpool magyarját, 5-öst adott neki. „Volt egy elpocsékolt helyzete a 22. percben, és néhány óvatlan hibája labdabirtoklás közben” – mondtak ítéletet Szoboszlai felett.

A Goal.com hatost adott a magyar középpályásnak, aki szerintük hajtott, védekezésben tette a dolgát, de a támadásban most hiányzott valami.

A Liverpool Echo ugyancsak hatosra értékelte a játékát, és megjegyezte, hogy Kepa védte a lövését, és hiába voltak meg az erőfeszítései, a minőség most ritkábban volt meg a játékában.

Egyáltalán nem volt olyan rossz, Szalah is bízott benne

Akadt azért olyan lap is, amely nem ítélte rossznak Szoboszlai teljesítményét, a Liverpool.com hetest adott neki, kiemelte, hogy a hibái mellett voltak szép labdái is, vegyes, de összességében hasznos játékot nyújtott a Bournemouth ellen.

Mi sem éreztük úgy, hogy komoly bajok lettek volna a játékával, a Sofascore szerint 90 százalékos pontossággal passzolt, volt három kulcspassza is. Érdekesség, hogy Mohamed Szalah 11-szer passzolt hozzá a meccsen, ez volt a második leggyakoribb kombináció a meccsen, az első meg az, hogy Szoboszlai 12-szer választotta az egyiptomit.