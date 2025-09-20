A kígyó méregfogát kihúzták, az ötszörös világbajnok a fénykorát idézte

A Hungarian Darts Trophy pénteki nyitónapján mind a négy magyar versenyzőnek búcsút inthettünk. Prés Nándor volt az első hazai fellépő, ellenfele Cameron Menzies volt, a skót simán nyert 6-1-re. Ezután következett Borbély András szenzációs teljesítménye: a rendkívül fiatal magyar dartsos 96-os átlagot hozott, ami jobb volt, mint néhány továbbjutóé, 170-es kiszállót is dobott. Szoros meccsen 6-4-gyel búcsúzott Luke Woodhouse ellen. Az esti programban lépett a tábla elé Major Nándor, aki a sportág legendájával, az 58 éves Raymond van Barnevelddel találkozott, és maradt alul 6-2-re. Az utolsó pénteki párosításban szerepelt Sárai Levente, de esélye sem volt, Nathan Aspinall rendkívül meggyőzően dobált. Az angol négy 180-ig jutott, 6-0-ra nyert, egy parádés, 164-es kiszállóval fejezte be a mérkőzést.
Már délután is parádés volt a hangulat az MVM Dome-ban
Már szombat kora délután is kiváló hangulat uralkodott az MVM Dome-ban, amelynek küzdőtere már 13 órakor szinte telt házas volt.
Martin Schindler és Ryan Joyce nyitotta a napot. Ahogy a meccs utáni interjúban a német elmondta, a kezdés volt a legnehezebb, idő kellett, hogy bemelegedjen. Utána viszont valóban nem adott esélyt angol ellenfelének. Több legben duplára sem tudott dobni Joyce, Schindler remekül kiszállózott. Az előzetesen is esélyesnek tartott német 6-2-re nyert, ő lett az első, aki a 16 közé jutott, méghozzá kiváló átlaggal (99,97). Kiemelte, örömmel jött vissza Magyarországra. Schindler tavaly dobott egy kilencnyilast a Hungarian Darts Trophyn, a mérkőzés előtt aláírta az ikonikus pillanatról készült fotót:
Ennél már jóval szorosabb csatát hozott a Prés Nándort búcsúztató Cameron Menzies és Ross Smith ütközete. A harmadik leg igencsak elnyúlt, ugyanis egyikük sem tudott kiszállni, már mindketten a dupla 1-re dobáltak, inkább kevesebb sikerrel. Végül az angol húzta be a játszmát, majd humorosan meghajolt az őrjöngő publikum előtt, Menzies vette a lapot, cinikusan megtapsolta. A skót 3-1-ről fordított 4-3-ra, majd a lendülete kitartott, kisebb meglepetésre 6-4-gyel búcsúztatta Smith-t.