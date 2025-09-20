Rendkívüli

Orbán Viktor: A következő találkozásunk egy új békemenet lesz október 23-án

dartsPeter WrightRaymond van BarneveldChris DobeyBudapestRob CrossHungarian Darts TrophyMVM Dome

A kígyó méregfogát kihúzták, az ötszörös világbajnok a fénykorát idézte

A második napjához érkezett a Hungarian Darts Trophy. Már szombat délután is láthattunk igazi nagyágyúkat a budapesti MVM Dome-ban. Tábla elé állt Chris Dobey, Rob Cross, James Wade, Peter Wright és a sportág egyik legnagyobb legendája, Raymond van Barneveld is. Mindhárom angol simán kiharcolta továbbjutását, majd következett a kétszeres világbajnok, óriási hazai közönségkedvenc „Snakebite”, magyarul „kígyóharapás”, ám döntő legben kikapott, így a magyar publikum csalódottan vette tudomásul, hogy a hétvégén már nem láthatja játszani. A délutáni programot az ötszörös világbajnok Van Barneveld zárta, és az előzetesen esélyesnek tartott Dave Chisnall ellen káprázatos diadalt aratott. Este további világsztárok mutatják meg magukat a Hungarian Darts Trophyn.

Tóth Norbert
2025. 09. 20. 18:22
Parádés játékkal jutott tovább Raymond van Barneveld a Hungarian Darts Trophyn
Parádés játékkal jutott tovább Raymond van Barneveld a Hungarian Darts Trophyn. (Fotó: Csudai Sándor) Fotó: Csudai Sándor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Hungarian Darts Trophy pénteki nyitónapján mind a négy magyar versenyzőnek búcsút inthettünk. Prés Nándor volt az első hazai fellépő, ellenfele Cameron Menzies volt, a skót simán nyert 6-1-re. Ezután következett Borbély András szenzációs teljesítménye: a rendkívül fiatal magyar dartsos 96-os átlagot hozott, ami jobb volt, mint néhány továbbjutóé, 170-es kiszállót is dobott. Szoros meccsen 6-4-gyel búcsúzott Luke Woodhouse ellen. Az esti programban lépett a tábla elé Major Nándor, aki a sportág legendájával, az 58 éves Raymond van Barnevelddel találkozott, és maradt alul 6-2-re. Az utolsó pénteki párosításban szerepelt Sárai Levente, de esélye sem volt, Nathan Aspinall rendkívül meggyőzően dobált. Az angol négy 180-ig jutott, 6-0-ra nyert, egy parádés, 164-es kiszállóval fejezte be a mérkőzést.

A Hungarian Darts Trophy második körében kiesett Peter Wright.
Peter Wright számára azonnal véget ért a Hungarian Darts Trophy (Fotó: Csudai Sándor)

 

Már délután is parádés volt a hangulat az MVM Dome-ban

Már szombat kora délután is kiváló hangulat uralkodott az MVM Dome-ban, amelynek küzdőtere már 13 órakor szinte telt házas volt.

Martin Schindler és Ryan Joyce nyitotta a napot. Ahogy a meccs utáni interjúban a német elmondta, a kezdés volt a legnehezebb, idő kellett, hogy bemelegedjen. Utána viszont valóban nem adott esélyt angol ellenfelének. Több legben duplára sem tudott dobni Joyce, Schindler remekül kiszállózott. Az előzetesen is esélyesnek tartott német 6-2-re nyert, ő lett az első, aki a 16 közé jutott, méghozzá kiváló átlaggal (99,97). Kiemelte, örömmel jött vissza Magyarországra. Schindler tavaly dobott egy kilencnyilast a Hungarian Darts Trophyn, a mérkőzés előtt aláírta az ikonikus pillanatról készült fotót:

 

Ennél már jóval szorosabb csatát hozott a Prés Nándort búcsúztató Cameron Menzies és Ross Smith ütközete. A harmadik leg igencsak elnyúlt, ugyanis egyikük sem tudott kiszállni, már mindketten a dupla 1-re dobáltak, inkább kevesebb sikerrel. Végül az angol húzta be a játszmát, majd humorosan meghajolt az őrjöngő publikum előtt, Menzies vette a lapot, cinikusan megtapsolta. A skót 3-1-ről fordított 4-3-ra, majd a lendülete kitartott, kisebb meglepetésre 6-4-gyel búcsúztatta Smith-t.

Danny Noppert esélyesként várhatta a Rob Owen elleni meccset a második fordulóban. A walesi kezdett, mindketten stabil átlagot és játékot hoztak, az első hat legben mindenki megnyerte a kezdését (3-3). A hetedik játszmában hátsópályáról tudott nyerni Noppert, először került előnybe. A következő körben egy 180-assal Owen ráhelyezte a nyomást, de nem remegett meg a keze a kiszállónál (5-3). A walesi egy nagyon szép 64-es kiszállóval maradt meccsben. Hat meccsnyilat rontott Noppert, döntő leg következett. Owennek is volt meccsnyila, ám végül Noppert jutott tovább (6-5).

Rob Owen ellen jutott tovább Danny Noppert
Nehezen, de érvényesítette a papírformát Danny Noppert (Fotó: Csudai Sándor)

 

Következett a sokak által várt Chris Dobey mérkőzése, a világranglista 8. helyezettjének ellenfele Darren Beveridge volt. Miután az első leget gyorsan behúzta Dobey, a másodikban mindkét játékosnak meggyűlt a baja a kiszállással, ezt a skót fordította végül a saját javára. Majd el tudta venni az angol kezdését, és megnyerte sajátját, így komoly bajba került a korábbi világbajnoki elődöntős dartsos (1-3). Az ötödik legben feléledt az MVM Dome, oda-vissza dobták a 180-akat a játékosok. Magára talált Dobey, négy kört nyert zsinórban, megnyugtató pozícióba került (5-3). Beveridge idegességében már a törölközőjét harapta, tudta, hogy innen nincs visszaút. Sorozatban az ötödik leg is jött az angolnak, 6-4-gyel búcsúzott a skót. 92-es átlag felett zárt Dobey.

 

Egy világbajnok búcsúzott a Hungarian Darts Trophytól

Daryl Gurney egy korábbi világbajnok, Rob Cross ellen készült a skalpra, meg is nyerte saját kezdését. Cross egy kiváló, 148-as kiszállóval egalizált, majd ellépett 3-1-re. A hatodik legben mindkét játékos teljesítménye alulmúlta önmagát, Cross tudta behúzni a kört, kulcsfontosságúnak bizonyult, hogy 5-2 lett 4-3 helyett, Gurney mérgelődött is, de gyorsan túltette magát rajta. Rob Cross stílusosan egy kilencnyilassal is megnyerhette volna a meccset, azonban a hetedik nyila hibádzott. Egy körrel később zárta le a találkozót (6-3).

Rob Cross erőt demonstrált már első budapesti meccsén, 100 fölötti átlaggal, egészen pontosan 102.17-tel zárt.

Gyorsan leszűrhető volt a közönség hangjából, hogy bizony rengetegen vártak James Wade játékára, ellenfele Luke Woodhouse volt, aki pénteken a parádésan játszó Borbély Andrást búcsúztatta. A sportág ikonikus alakjának tekinthető Wade, 2-1-nél elvette ellenfele kezdését, egészen 4-1-re ellépett. Innen nem volt visszaút Woodhouse-nak, aki hiába zárt jobb átlaggal, angol riválisa sokkal jobban kiszállózott, ezek között volt egy kiemelkedő 156-os is. 6-3-mal jutott tovább a világranglista 5. helyezettje.

Tetőfokára hágott a hangulat, ugyanis az egyik legnagyobb magyarországi kedvenc, Peter Wright állt a dartstábla elé.

A kétszeres világbajnok skót ugyan győztes leggel kezdett Kim Huybrechts ellen, de gyorsan nehéz helyzetbe került, egészen pontosan 3-1-es hátrányba. Még egy kezdését elveszítette, 5-2-ről kellett kapaszkodnia, úgy, hogy belga ellenfelének már meccsnyila is volt, ám kevés híján nem tudta megdobni a BULL-os kiszállót. Innen feljött 4-5-re Wright annak ellenére, hogy rengeteg szektorhibával játszott, nagyon sok 1-es becsúszott neki. Újabb meccsnyilat hibázott Huybrechts, 5-5-re módosult az állás, három kört nyert zsinórban a skót. Ám az utolsó legben dobott újabb 22-es kör betette a kaput a kétszeres világbajnoknál, 4. meccsnyilával már nyert Huybrechts (5-6).

 

Még nehezebb szavakba foglalni azt, ami ezután, a délután zárásaként következett. Raymond van Barneveld hihetetlen formát talált a Dave Chisnall elleni találkozóra. Az ötszörös világbajnok holland 3-0-val kezdte a meccset, mind a tömege, mind a kiszállózása nagyon rendben volt. Ezután ugyan egy saját kezdését tudta hozni a világranglista 14. helyezettje, tovább folytatódott a Van Barneveld-show. 6-1-es kiütés lett a vége, a darts legendája egészen elképesztő 107.97-es átlaggal zárt, a legmagasabb kiszállója 144 volt. Chisnall mindössze kétszer dobhatott duplára az egész meccs alatt.

Darts 2. nap
Darts 2. nap
Darts 2. nap
Darts 2. nap
Darts 2. nap
Darts 2. nap
Darts 2. nap
Darts 2. nap
Darts 2. nap
Darts 2. nap
Darts 2. nap
Darts 2. nap
Darts 2. nap
Darts 2. nap
Darts 2. nap
Darts 2. nap
Darts 2. nap
Darts 2. nap
Darts 2. nap
Darts 2. nap
Darts 2. nap
Darts 2. nap
Darts 2. nap
Darts 2. nap
1/24 Obelix is feltűnt az MVM Dome-ban

 

HUNGARIAN DARTS TROPHY, A PDC EUROPEAN TOUR 12. ÁLLOMÁSA, MVM DOME

 

Szombati program:

Délutáni szakasz (13 órától)

  • Martin Schindler (német, 15., 99.97)–Ryan Joyce (angol, 85.85) 6-2
  • Ross Smith (angol, 11., 85.29)–Cameron Menzies (skót, 88.48.) 4-6
  • Danny Noppert (holland, 14., 95.69)–Rob Owen (walesi, 93.97) 6-5
  • Chris Dobey (angol, 6., 92.06)–Darren Beveridge (skót, 89.87) 6-3
  • Rob Cross (angol, 8., 102.17)–Daryl Gurney (északír, 95.63) 6-3
  • James Wade (angol, 5.,91.78)–Luke Woodhouse (angol, 95.24) 6-3
  • Peter Wright (skót, 12., 82.95)–Kim Huybrechts (belga, 90.67) 5-6
  • Dave Chisnall (angol, 10., 98.84)–Raymond van Barneveld (holland, 107.97) 1-6


Esti szakasz (19 órától)

  • Damon Heta (ausztrál, 9.)–Niko Springer (német)
  • Gerwyn Price (walesi, 7.)–Richard Veenstra (holland)
  • Michael van Gerwen (holland, 3.)–Matthew Dennant (angol)
  • Luke Littler (angol, 2.)–Joe Cullen (angol)
  • Luke Humphries (angol, 1.)–Nathan Aspinall (angol)
  • Stephen Bunting (angol, 4.)–Thibaut Tricole (francia)
  • Josh Rock (északír, 13.)–Ricardo Pietreczko (német)
  • Mike De Decker (belga, 16.)–Tom Bissell (angol)

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPottyondy Edina

Bizony ám! Hogy úgy van!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése Pottyondy Edináról.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu