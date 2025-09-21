Nem várt fordulatok Budapesten: a címvédő mellett egy másik világbajnok is elvérzett

Már szombaton is nagy csatáknak lehettünk szemtanúi a Hungarian Darts Trophyn. Nagy győzelmek és fájdalmas búcsúk egyaránt akadtak. Chris Dobey, Rob Cross és James Wade magabiztos sikert aratott a délután folyamán, Raymond van Barneveld pedig valósággal a földbe döngölte Dave Chisnallt. Az MVM Dome publikuma nem tudta leplezni csalódottságát, mikor az egyik legnagyobb hazai közönségkedvenc, Peter Wright kiesett a tornáról. Az esti programban további nagyágyúk álltak a dartstábla elé: Gerwyn Price – aki lapunknak is nyilatkozott –, Michael van Gerwen, Luke Littler és Luke Humphries is továbbjutott. Őket mind láthattuk vasárnap délután is, velük ellentétben a szintén népszerű Stephen Buntingnak már szombaton véget ért a budapesti kaland.

Luke Littler egyelőre meggyőző volt a Hungarian Darts Trophyn (Fotó: Csudai Sándor)

Búcsúzott a Hungarian Darts Trophy címvédője

Chris Dobey és Cameron Menzies találkozója nyitotta a nyolcaddöntők sorát a Hungarian Darts Trophy zárónapján. Mondani sem kell, már telt ház volt az MVM Dome-ban. Az angol magabiztosan kezdett, 3-0-s előnyre tett szert, ám nem tudta gyorsan dűlőre vinni a meccset. Skót ellenfele 4-1-ről állt fel, el tudta venni Dobey kezdését, majd egalizált (5-5), következhetett a döntő, 11. leg. Itt már a meccs eleji formáját mutatta ismét az angol, a vártnál nehezebben de érvényesítette a papírformát (6-5). Az átlagban (98,42 és 94,17) jobb volt Dobey, a kiszállási rátája azonban Menziesnek volt magasabb (33,33% és 38,46%).

Chris Dobey izgalmassá tette a továbbjutását (Fotó: Csudai Sándor)

Holland házicsata következett. Az elmúlt időszakban ismét jó formában lévő Michael van Gerwen Danny Nopperttel csapott össze a nyolc közé jutásért. Egy 180-nal indított Van Gerwen, még az első legben megtalálta a triplákat Noppert is, magas színvonalon indult a meccs. A háromszoros világbajnok holland 2-0-s előnybe került, ám honfitársa vissza tudta venni korában elfecsérelt kezdését, így egalizált (2-2). Ez azonban nem csak egy kisebb megbotlás volt Van Gerwen részéről, 4-2-es hátrányba került. 3-4-es állásnál a rendkívül fontos nyolcadik leg következett, hogy vajon megőrzi-e saját kezdésének előnyét Noppert. A válasz nem, Van Gerwen egy zseniális 171-es körrel a javára fordította a leget (4-4). A következő leget egy 123-as, bullos kiszállóval nyerte meg a Hungarian Darts Trophy címvédője, ám döntő legig ment a meccs (5-5).

A mindent eldöntő játékrészben Noppert előtt adódott először a lehetőség, hogy duplára dobjon, azonban két meccsnyilat is rontott. Michael van Gerwen nem élt az adódó lehetőséggel, három meccsnyilat hibázott. Noppert végül a negyedik meccsnyilát tudta győzelemre váltani (6-5), 101,37-es átlaggal zárt. A nyolcaddöntőben búcsúzott a Hungarian Darts Trophy címvédője.

Nagy különbség a slágermeccsen, Luke Littler továbbjutott

A délutáni program párosításai közül egyértelműen a Gerwyn Price–Raymond van Barneveld csata vonultatta fel a legnagyobb neveket egymás ellen. Azonban ez csak nevében volt rangadó, sima Price-siker született, az ötszörös világbajnok holland nem tudta megismételni a tegnapi, Dave Chisnall ellen nyújtott teljesítményét. Rögtön elvette ellenfele kezdését a walesi világbajnok, majd gyorsan 2-0-s előnyre tett szert. A harmadik, szenvedős leget a holland nyerte, miután a 40-et nem tudta kidobni három nyílból, de Price sem a 25-öt. Barneveld arcán látszott, mennyire nem elégedett játékával, a fejét is rázta mellé. Amikor Price 4-2-re ellépett, talán akkor volt az első alkalom, amikor látványos érzelemnyilvánítást láthattunk tőle a hétvégén Budapesten. Végül sima 6-2 lett a vége. 102,50-es átlaggal zárt Price, ennek ellenére a következőt mondta:

Úgy érzem, jobb voltam tegnap.

A világbajnoki címvédő és a budapesti tornagyőzelemre az egyik legnagyobb esélyesnek tartott Luke Littler Martin Schindler ellen is azt a meggyőző formáját hozta, amit tegnap láthattunk tőle Joe Cullen ellen. Miután hátrányba került, egy botrányosan gyenge második leggel egyenlített az angol, aki azonnal fordítani is tudott. A meccs egyik emlékezetes pillanata volt, amikor Schindler 170-es kiszállóra készült: az első tripla 20 igen, de a második már nem jött, de a Bullt így is megdobta, vastapsot kapott ezért. Ugyan még eltudta venni Littler kezdését Schindler, d e4-2 után sem fordult meg a mérkőzés menete, még egy extra, 140-es kiszállót is dobott a világranglista második helyezettje.