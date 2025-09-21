dartsLuke HumphriesMichael Van GerwenLuke LittlerBudapestGerwyn PriceRob CrossHungarian Darts TrophyMVM Dome

Nem várt fordulatok Budapesten: a címvédő mellett egy másik világbajnok is elvérzett

Elérkeztünk a zárónaphoz. A Hungarian Darts Trophyn vasárnap következtek az igazi izgalmak, ezt már a délután folyamán is megtapasztalhattuk. A meggyőző teljesítmények mellett két meglepetésbúcsút is láthattunk. Luke Littler és Gerwyn Price magabiztosan jutott tovább, Luke Humphries pedig valóságos űrdartsot játszott, ő kiütéssel nyert. Amire nem számíthattak sokan, hogy Michael van Gerwen és Rob Cross személyében két világbajnok is kiesett – a holland címvédőként búcsúzott ennyire korán. Kialakultak a negyeddöntők párosításai.

Tóth Norbert
2025. 09. 21. 17:13
Meglepetés: kiesett a Hungarian Darts Trophy címvédője.
A Hungarian Darts Trophy címvédője, Michael van Gerwen korán búcsúzott (Fotó: Csudai Sándor)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Már szombaton is nagy csatáknak lehettünk szemtanúi a Hungarian Darts Trophyn. Nagy győzelmek és fájdalmas búcsúk egyaránt akadtak. Chris Dobey, Rob Cross és James Wade magabiztos sikert aratott a délután folyamán, Raymond van Barneveld pedig valósággal a földbe döngölte Dave Chisnallt. Az MVM Dome publikuma nem tudta leplezni csalódottságát, mikor az egyik legnagyobb hazai közönségkedvenc, Peter Wright kiesett a tornáról. Az esti programban további nagyágyúk álltak a dartstábla elé: Gerwyn Price – aki lapunknak is nyilatkozott –, Michael van Gerwen, Luke Littler és Luke Humphries is továbbjutott. Őket mind láthattuk vasárnap délután is, velük ellentétben a szintén népszerű Stephen Buntingnak már szombaton véget ért a budapesti kaland.

Luke Littler versenyben a Hungarian Darts Trophy-győzelemért.
Luke Littler egyelőre meggyőző volt a Hungarian Darts Trophyn (Fotó: Csudai Sándor)

Búcsúzott a Hungarian Darts Trophy címvédője

Chris Dobey és Cameron Menzies találkozója nyitotta a nyolcaddöntők sorát a Hungarian Darts Trophy zárónapján. Mondani sem kell, már telt ház volt az MVM Dome-ban. Az angol magabiztosan kezdett, 3-0-s előnyre tett szert, ám nem tudta gyorsan dűlőre vinni a meccset. Skót ellenfele 4-1-ről állt fel, el tudta venni Dobey kezdését, majd egalizált (5-5), következhetett a döntő, 11. leg. Itt már a meccs eleji formáját mutatta ismét az angol, a vártnál nehezebben de érvényesítette a papírformát (6-5). Az átlagban (98,42 és 94,17) jobb volt Dobey, a kiszállási rátája azonban Menziesnek volt magasabb (33,33% és 38,46%).

Döntő leges meccsen jutott tovább Chris Dobey)
Chris Dobey izgalmassá tette a továbbjutását (Fotó: Csudai Sándor)

Holland házicsata következett. Az elmúlt időszakban ismét jó formában lévő Michael van Gerwen Danny Nopperttel csapott össze a nyolc közé jutásért. Egy 180-nal indított Van Gerwen, még az első legben megtalálta a triplákat Noppert is, magas színvonalon indult a meccs. A háromszoros világbajnok holland 2-0-s előnybe került, ám honfitársa vissza tudta venni korában elfecsérelt kezdését, így egalizált (2-2). Ez azonban nem csak egy kisebb megbotlás volt Van Gerwen részéről, 4-2-es hátrányba került. 3-4-es állásnál a rendkívül fontos nyolcadik leg következett, hogy vajon megőrzi-e saját kezdésének előnyét Noppert. A válasz nem, Van Gerwen egy zseniális 171-es körrel a javára fordította a leget (4-4). A következő leget egy 123-as, bullos kiszállóval nyerte meg a Hungarian Darts Trophy címvédője, ám döntő legig ment a meccs (5-5). 

A mindent eldöntő játékrészben Noppert előtt adódott először a lehetőség, hogy duplára dobjon, azonban két meccsnyilat is rontott. Michael van Gerwen nem élt az adódó lehetőséggel, három meccsnyilat hibázott. Noppert végül a negyedik meccsnyilát tudta győzelemre váltani (6-5), 101,37-es átlaggal zárt. A nyolcaddöntőben búcsúzott a Hungarian Darts Trophy címvédője.

Nagy különbség a slágermeccsen, Luke Littler továbbjutott

A délutáni program párosításai közül egyértelműen a Gerwyn Price–Raymond van Barneveld csata vonultatta fel a legnagyobb neveket egymás ellen. Azonban ez csak nevében volt rangadó, sima Price-siker született, az ötszörös világbajnok holland nem tudta megismételni a tegnapi, Dave Chisnall ellen nyújtott teljesítményét. Rögtön elvette ellenfele kezdését a walesi világbajnok, majd gyorsan 2-0-s előnyre tett szert. A harmadik, szenvedős leget a holland nyerte, miután a 40-et nem tudta kidobni három nyílból, de Price sem a 25-öt. Barneveld arcán látszott, mennyire nem elégedett játékával, a fejét is rázta mellé. Amikor Price 4-2-re ellépett, talán akkor volt az első alkalom, amikor látványos érzelemnyilvánítást láthattunk tőle a hétvégén Budapesten. Végül sima 6-2 lett a vége. 102,50-es átlaggal zárt Price, ennek ellenére a következőt mondta:

Úgy érzem, jobb voltam tegnap.

A világbajnoki címvédő és a budapesti tornagyőzelemre az egyik legnagyobb esélyesnek tartott Luke Littler Martin Schindler ellen is azt a meggyőző formáját hozta, amit tegnap láthattunk tőle Joe Cullen ellen. Miután hátrányba került, egy botrányosan gyenge második leggel egyenlített az angol, aki azonnal fordítani is tudott. A meccs egyik emlékezetes pillanata volt, amikor Schindler 170-es kiszállóra készült: az első tripla 20 igen, de a második már nem jött, de a Bullt így is megdobta, vastapsot kapott ezért. Ugyan még eltudta venni Littler kezdését Schindler, d e4-2 után sem fordult meg a mérkőzés menete, még egy extra, 140-es kiszállót is dobott a világranglista második helyezettje.

Az angol világbajnok 6-2-re nyert, méghozzá úgy, hogy négy 180-at dobott és tizenegy 140 feletti köre volt. Súrolta a százas átlagot (99,20).

Luke Littler tovább menetel Budapesten.
Ismét szenzációs fogadtatást kapott a magyar közönségtől Luke Littler (Fotó: Csudai Sándor)

Újabb világbajnok vérzett el, a világelső űrdartsot játszott

James Wade úgy tűnik, jó formában érkezett Budapestre: a szombati Luke Woodhouse elleni 6-3-as sikere után 6-2-vel búcsúztatta Kim Huybrechtset. 2-0-s előnynél ugyan elvesztette a kezdését az angol, ez nem törte meg a lendületét. Ismét két leget nyert, 4-1-ről már behúzta tükörsimán a meccset. Wade 100,53-os átlagot dobott, de talán a legnagyobb erőssége mégis a kiszállózás volt ezen a nyolcaddöntős meccsen, 60%-os teljesítménnyel zárt (6/10).

A francia Thibaut Tricole nagy győzelmet aratott szombaton, szinte vert helyzetből fordított és ejtette ki Stephen Buntingot. A 16 között Josh Rock várt rá. Az első öt legben mindkét játékos hozta kezdését, a fordulópont a hatodik leg volt, amikor a francia 4-2-es hátrányba került. Igyekezett még ezután kapaszkodni, de a világranglista 11. helyén található északír viszonylag rövidre zárta a meccset, és ehhez nem is kellett kiemelkedő teljesítmény tőle. A 6-3-as siker során egy 88 pontos volt Rock legmagasabb kiszállója, a teljesítménye 50% volt, átlaga 97,96-on állt meg.

Kiváló atmoszféra az MVM Dome-ban.
A hangulat fenomenális volt az MVM Dome-ban. Az estére megadta az alaphangot az eseménydús délután (Fotó: Csudai Sándor)

Rob Cross bizonyára nem ilyen mérkőzésre számított Niko Springer ellen. A toronymagas esélyes angolnak voltak felvillanásai, mint például egy 140-es kiszálló, de miután elveszítette kezdését, már 3-1-es hátrányban találta magát. Ugyan még egy Big Fish-t (170-es kiszállót) is előhúzott a repertoárjából, és szépített 4-2-re, de túl sok hibával játszott ahhoz, hogy valóban legyen esélye a győzelemre. Előfordult, hogy 60-ra volt két nyila, és dobott egy 1-est és egy 3-ast. 

Olyan sok szektorhibája volt Crossnak, hogy ez egyszerűen nem fért bele. Springer nem kis meglepetésre 6-3-ra behúzta az összecsapást. Újabb világbajnok búcsúzott Michael van Gerwen után.

Luke Humphries Mike De Decker elleni meccse zárta a délutáni programot. Tükörsima győzelmet aratott a világelső, valóságos űrdartsot játszott. 2-1-re még szépített a belga, de esélye sem volt. Az angol 113,05-ös átlagot produkált, a kiszállózása 75% (6/8), a legmagasabb kiszállója pedig 146 volt, de emellett tizenegy darab 140 feletti köre volt.

HUNGARIAN DARTS TROPHY, A PDC EUROPEAN TOUR 12. ÁLLOMÁSA, MVM DOME

Vasárnap délutáni program:

  • Chris Dobey (angol, 6., 98.42)–Cameron Menzies (skót, 94.17) 6-5
  • Michael van Gerwen (holland, 3., 98.28)–Danny Noppert (holland, 14., 101.37) 5-6
  • Gerwyn Price (walesi, 7., 102.50)–Raymond van Barneveld (holland, 89.05) 6-2
  • Luke Littler (angol, 2., 99.20)–Martin Schindler (német, 15., 89.49) 6-2
  • James Wade (angol, 5., 100.53–Kim Huybrechts (belga, 97.14)  6-2
  • Thibaut Tricole (francia, 93.57)–Josh Rock (északír, 13., 97.96) 3-6
  • Rob Cross (angol, 8., 95.51)–Niko Springer (német, 93.14) 3-6
  • Luke Humphries (angol, 1., 113.05)–Mike De Decker (belga, 16., 93.53) 6-1

Negyeddöntők párosításai:

  • Chris Dobey (angol, 6.)–Danny Noppert (holland, 14.)
  • Gerwyn Price (walesi, 7.)–Luke Littler (angol, 2.)
  • James Wade (angol, 5.)–Josh Rock (északír, 13.)
  • Niko Springer (német)–Luke Humphries (angol, 1.)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

„Egyszer rontunk, és VÉGE van mindennek!”

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistája volt a Hotel Lentulai vendége.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.