A terrorveszély miatt a németek ötöde kerüli a karácsonyi vásárokat

A németek 22 százaléka úgy döntött, hogy a megnövekedett terrorveszély miatt idén nem látogat el a karácsonyi vásárokba, derült ki a német Evangelische Nachrichtenagentur hírügynökség megbízásából az INSA-Consulere piac- és társadalomkutató intézet által készített felmérésből.

A kutatás rámutat, hogy a kockázatok miatt a nők nagyobb arányban (25 százalék) kerülik a vásárokat, mint a férfiak (19 százalék),

a németek 48 százaléka azonban úgy nyilatkozott, hogy nem fog tartózkodni a karácsonyi vásárok látogatásától, számolt be róla a V4NA hírügynökség a Katolische Nachrichten hírportál alapján.

November végén figyelmeztetett fokozott terrorveszélyre a német hírszerzés. Akkor azt közölték, hogy a Hamász és Izrael között kitört háború következtében Európában is jelentősen megnőtt a radikális iszlamisták tevékenysége. Thomas Haldenwang, a német Alkotmányvédelmi Hivatal (BfV) vezetője pedig elmondta, erős a gyanú, hogy iszlamisták támadásokat terveznek végrehajtani Nyugaton.

A Tagesschau német hírcsatorna akkor arról tudósított, hogy két fiatal szélsőséges terrortámadást tervezett végrehajtani Németországban, lehetséges célpontjaik között egy karácsonyi vásár és egy kölni zsinagóga is szerepelt.

Ugyanakkor nem csak Németországban, hanem egész Európában megnőtt a terrortámadások veszélye. Ylva Johansson, az Európai Bizottság belügyi biztosa szerint az Izrael és a Hamász közötti háború okozta társadalmi polarizáció növeli az erőszak kockázatát, és

„óriási a terrortámadások kockázata az Európai Unióban” a következő ünnepi időszakban.

Belgiumban is fokozottan védik a karácsonyi vásárokat. November végén Annelies Verlinden belügyminiszter elmondta, hogy az önkormányzatok kérhetnek helyi elemzéseket, hogy milyen intézkedésekre van szükség, hogy a vásárokat és karácsonyi programokat a lehető legbiztonságosabb körülmények között rendezhessék meg, írta meg a The Brussels Times.

A belügyminiszter megjegyezte, hogy nem minden karácsonyi vásár tartozik automatikusan a 3-as veszélyességi szint alá a négyes maximumú skálán, a vásárok azonban eleve kockázatos helyek, mivel rengeteg embert vonzanak. Tavaly a 22. alkalommal megrendezett brüsszeli piacok közel 3,5 millió látogatót vonzottak, míg a Liège-ben általában mintegy 2 millióan vesznek részt.

Az biztos, hogy a rendőrség egyenruhában és civilben is nagy létszámmal van jelen a brüsszeli vásárokban, és több biztonsági őrt is alkalmaznak, akik közvetlen kapcsolatban állnak a rendőrséggel. Liège-ben pedig robbanóanyag keresésére szakosodott kutyás csapatok, és drónok is felügyelik majd a biztonságot.

Borítókép: Illusztráció, karácsonyi vásár (Forrás: Pexels)