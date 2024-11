Terrorkészültség: Ausztria is fokozza a karácsonyi vásárok védelmét

A jelenlegi európai biztonsági helyzet határozott fellépést igényel, különösen a karácsonyi időszakban, amikor a tömegek ideális célpontot jelentenek a potenciális terrorfenyegetések számára, írja az osztrák eXXpress.

Gerhard Karner osztrák belügyminiszter (ÖVP) Ruud Koopmans migrációkutatóval beszélgetett a bécsi belügyminisztériumban (Fotó: APA-PictureDesk/AFP/Tobias Steinmaurer)

Gerhard Karner osztrák belügyminiszter bejelentette, hogy a karácsonyi vásárokon a gyalogos járőrök számának növelése mellett speciálisan kiképzett egységeket és civil erőket is bevetnek.

„A cél egyértelmű: biztonságos advent minden osztrák számára” – hangsúlyozta Karner.

A terrorizmusra való fokozott összpontosítás mellett a mindennapi bűncselekmények ellen is küzdenének az osztrák hatóságok. Ez idő tájt a zsebtolvajlás az egyik leggyakoribb bűncselekmény a zsúfolt vásárokon. A rendőrség egyre nagyobb hangsúlyt fektet a civil ruhás rendőrökre, akik észrevétlenül megfigyelhetik a potenciális elkövetőket, és gyanús tevékenység esetén közbeléphetnek. A lakosságot pedig fokozott óvatosságra szólították fel.

Jobb félni, mint megijedni

Még ha nincsenek is konkrét jelek a karácsonyi vásárokkal kapcsolatos akut terrorfenyegetettségre, az óvatosság továbbra is a legfontosabb. Ha lehet, meg szeretnék előzni a lehetséges veszélyeket. Ugyanakkor azonban a cél az egészséges egyensúly megtalálása, és annak elkerülése, hogy túlzott biztonsági intézkedésekkel rontsák el a karácsonyi hangulatot. A tavalyi karácsonyi ünnepek előtt arról írt a BBC is, hogy továbbra is „óriási a terrortámadások kockázata az Európai Unióban”.

A bécsi karácsonyi vásár (Christkindlmarkt) látogatói a Városháza téren (Rathausplatz) a Városháza előtt (Fotó: APA-PictureDesk/AFP/Alex Halada)

Ausztria nincs egyedül az óvatosság terén

Lapunk a minap írt arról, hogy a karácsonyi vásárok biztonságának növelése érdekében az idei advent előtt Nancy Faeser német szövetségi belügyminiszteri kezdeményezi a kések tilalmának szigorú betartatását a köztereken, beleértve a vásárok területét is.

A német késtilalom egy szélesebb biztonsági csomag része, amelyet Berlin októberben fogadott el. Ennek célja, hogy megtiltsák a késeket nagyobb rendezvényeken, hogy mint például karácsonyi vásárokon, nyilvános fesztiválokon és sporteseményeken. A szigorú szabályozás a közbiztonság javítását célozza, különösen azokon a helyeken, ahol nagy tömegek gyűlnek össze. Az intézkedést szigorúan ellenőrzik, és a megszegése jelentős, akár 10 ezer eurós bírságot is vonhat maga után.

A Hamász és Izrael között kitört háború következtében Európában is jelentősen megnőtt a radikális iszlamisták tevékenysége. A V4NA írt róla, hogy a tavalyi advent idején egy német felmérés szerint a lakosság 22 százaléka a megnövekedett terrorveszély miatt nem tervezte meglátogatni a karácsonyi vásárokat. A németek több mint felének pedig az esetleges veszély befolyásolja a további vásárlátogatási terveit.

Kivételes helyzetben Budapest

Budapest 2023-ban egymás után negyedik alkalommal nyerte el a legjobb európai karácsonyi vásár címet a European Best Destinations felmérésén. A magyar főváros kivételes helyzetben van, a legnagyobb látogatószámmal rendelkező vásárok rangsorában is szerepel, a középmezőnyhöz sorolható a maga nyolcszázezer fős látogatottságával, ahogyan ezt több forrás is, közöttük az Enjoy Travel ötven városra kiterjedő gyűjtése is mutatja – írtuk tavaly decemberben az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány alapján.

Karácsonyi díszek láthatók a karácsonyi vásáron Budapest belvárosában, az úgynevezett Fashion Street-en 2023. december 19-én (Fotó: AFP/ Kisbenedek Attila)

Az impozáns elismeréshez pedig vélhetően a budapesti karácsonyi vásár biztonsága is hozzájárult.