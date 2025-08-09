Tűz ütött ki a világörökség részét képező mecset-katedrálisban + videó

José María Bellido elmondta, hogy bár a tűz a műemlék több részét érintette, a városi tűzoltóság három egysége gyors beavatkozásának köszönhetően a lángokat sikerült eloltani, és „nem történt katasztrófa”. Az oltási munkálatokban részt vevő egyik tűzoltót hőguta miatt el kellett szállítani a helyszínről, állapotáról egyelőre nincs több információ. A polgármester kifejtette, hogy a három tűzoltóegység a templom külső részén, belsejében és a tetőn is dolgozott, ahol együttműködtek a helyszínen zajló felújítási munkálatokat végző munkásokkal, akik a tűz kitörésének hírére tértek vissza a mecset-katedrálishoz.

Tűz ütött ki a világörökség részét képező, 1984 óta az UNESCO által védett dél-spanyolországi córdobai mecset-katedrálisban péntek este, de sikerült időben megfékezni

Fotó: AFP

Demetrio Fernández nyugalmazott püspök az újságíróknak elmondta, hogy

a tűz helyi idő szerint nem sokkal este kilenc óra után keletkezett az Almanzor-belsőben, a keresztelőkápolna és a Szentlélek-kápolna között. A lángok gyorsan átterjedtek a tetőre, ami riadalmat keltett a környéken.

Fernández méltatta a tűzoltók munkáját, kiemelve, hogy „a tűz nagy erővel tört ki a műemlék belsejében, ezért a tűzoltók hatékony beavatkozásának döntő szerepe volt”.

🚨🇪🇸BREAKING NEWS



A massive fire broke out in the Cathedral of Cordoba in Spain.



Police suspect a gang of North African migrants.



pic.twitter.com/Tn0xzFSnJv — Radio Europe (@RadioEuropes) August 8, 2025

Ez volt a harmadik tűzeset a több mint ezeréves mecset-katedrális történetében, a mostanit megelőzően 1910-ben és 2001-ben csaptak fel lángok a műemlék épületben.

…y el pensamiento en la restauración, esperando que nuestro principal monumento dure mil años más.



Gracias a todos por vuestras menciones y felicitaciones.

Nuestro trabajo es nuestra pasión. pic.twitter.com/FVKYyQtF53 — Córdoba_bomberos (@cordobafire) August 9, 2025

Córdoba a mórok székhelye volt uralmuk idején, és ottani mecsetjük a legnagyobb és legimpozánsabb volt Európában. Eredetileg 785-ben épült, majd a X. században több bővítésen esett át. A mór uralom alóli felszabadulás (reconquista) után a XIII. században katolikus székesegyházzá alakították át. A katedrális Spanyolország egyik legismertebb látványossága, amelyet tavaly több mint kétmillióan látogattak meg. A tűz eloltása után szombaton ismét megnyitották az érdeklődők előtt.

Borítókép: Tűzoltó a dél-spanyolországi córdobai mecset-katedrális előtt (Fotó: AFP)