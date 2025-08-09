tűzesetvilágörökségSpanyolország

Tűz ütött ki a világörökség részét képező mecset-katedrálisban + videó

Tűz ütött ki a világörökség részét képező, 1984 óta az UNESCO által védett dél-spanyolországi córdobai mecset-katedrálisban péntek este, amit egy seprőgép okozhatott, amely a műemlék belsejében lévő Almanzor-kápolnában állt. Ezt közölte szombaton újságírókkal a város polgármestere, aki hozzátette, a tűzet sikerült időben megfékezni.

Forrás: MTI2025. 08. 09. 18:19
Tűzoltó a dél-spanyolországi córdobai mecset-katedrális előtt Fotó: JORGE GUERRERO Forrás: AFP
José María Bellido elmondta, hogy bár a tűz a műemlék több részét érintette, a városi tűzoltóság három egysége gyors beavatkozásának köszönhetően a lángokat sikerült eloltani, és „nem történt katasztrófa”. Az oltási munkálatokban részt vevő egyik tűzoltót hőguta miatt el kellett szállítani a helyszínről, állapotáról egyelőre nincs több információ. A polgármester kifejtette, hogy a három tűzoltóegység a templom külső részén, belsejében és a tetőn is dolgozott, ahol együttműködtek a helyszínen zajló felújítási munkálatokat végző munkásokkal, akik a tűz kitörésének hírére tértek vissza a mecset-katedrálishoz.

Fotó: AFP

Demetrio Fernández nyugalmazott püspök az újságíróknak elmondta, hogy 

a tűz helyi idő szerint nem sokkal este kilenc óra után keletkezett az Almanzor-belsőben, a keresztelőkápolna és a Szentlélek-kápolna között. A lángok gyorsan átterjedtek a tetőre, ami riadalmat keltett a környéken. 

Fernández méltatta a tűzoltók munkáját, kiemelve, hogy „a tűz nagy erővel tört ki a műemlék belsejében, ezért a tűzoltók hatékony beavatkozásának döntő szerepe volt”.

Ez volt a harmadik tűzeset a több mint ezeréves mecset-katedrális történetében, a mostanit megelőzően 1910-ben és 2001-ben csaptak fel lángok a műemlék épületben.

Córdoba a mórok székhelye volt uralmuk idején, és ottani mecsetjük a legnagyobb és legimpozánsabb volt Európában. Eredetileg 785-ben épült, majd a X. században több bővítésen esett át. A mór uralom alóli felszabadulás (reconquista) után a XIII. században katolikus székesegyházzá alakították át. A katedrális Spanyolország egyik legismertebb látványossága, amelyet tavaly több mint kétmillióan látogattak meg. A tűz eloltása után szombaton ismét megnyitották az érdeklődők előtt.

Borítókép: Tűzoltó a dél-spanyolországi córdobai mecset-katedrális előtt (Fotó: AFP)

