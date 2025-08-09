Volodimir ZelenszkijVlagyimir PutyinEurópaDonald Trumporosz-ukrán háború

Zelenszkij körbelármázta Európát a Trump–Putyin találkozó ellen

Több európai vezetővel tárgyalt telefonon az ukrán elnök. Ők a kimaradtak ligája, akiket a nagyhatalmak nem kérdeztek meg semmiről sem. A Telegram csatornáján számolt be Zelenszkij, arról, kikkel tárgyalt. Alakulhat a terv arra, hogy hogyan akadályozzák meg a békekötést. Ha már a hajlandók koalíciójából kihagyottak koalíciója lett.

Magyar Nemzet
2025. 08. 09. 18:45
Keir Starmer, Volodimir Zelenszkij és Emmanuel Macron Fotó: LUDOVIC MARIN Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mint ismert, Donald Trump és Vlagyimir Putyin a jövő héten Alaszkában találkozik egymással. Tárgyalásuk egyik legfontosabb kérdése pedig az ukrajnai konfliktus rendezése lesz. A bejelentés meglephette Európát, Zelenszkij nyugat-európai szövetségesei ugyanis ismét kimaradnak a tárgyalásokból. A hajlandók koalíciójából kihagyottak koalíciója lett. 

Starmer és Zelenszkij – Trump lépése mindkettejüket meglephette. A hajlandók koalíciójából kihagyottak koalíciója lett
Starmer és Zelenszkij – Trump lépése mindkettejüket meglephette. A hajlandók koalíciójából kihagyottak koalíciója lett
Fotó: AFP

Éppen ezért rendkívüli találkozót szerveztek szombaton Nagy-Britanniában, ahol J. D. Vance amerikai alelnök tájékoztatta az európai szövetségeseket.

Nagy-Britanniában tárgyal az ukrajnai háborúról szombaton több nyugati ország kormányának képviselője – jelentette be a brit kormányfői hivatal. A találkozón a hivatalos tájékoztatás szerint biztonsági kérdésekben illetékes kormányzati képviselők vesznek részt Európából és az Egyesült Államokból. A várakozások szerint a tanácskozás „nagy jelentőségű fórum” lesz, ahol előrelépéseket tudnak majd tenni egy „igazságos és tartós béke” irányába.

A találkozó házigazdái, David Lammy brit külügyminiszter és J. D. Vance amerikai alelnök korábban már kétoldalú találkozón tárgyalt egymással. A londoni kormányfői hivatal közleménye szerint ott a felek üdvözölték Donald Trump amerikai elnöknek az Ukrajnában zajló „barbár háború” lezárása érdekében tett erőfeszítéseit, illetve egyetértettek abban, hogy 

„fenn kell tartani a Vlagyimir Putyin orosz elnökre gyakorolt nyomást annak érdekében, hogy vessen véget törvénytelen háborújának”.

Keir Starmer brit miniszterelnök a nap folyamán telefonon beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. 

Zelenszkij retteg a békétől

Zelenszkij beszámolója szerint a beszélgetés során azt kérte, legyen „maximális szintű egyeztetés” Ukrajna és partnerei között.

Online közzétett üzenetében az ukrán elnök azt is kiemelte: „Egyértelmű lépések szükségesek ahhoz, hogy Oroszország véget vessen ukrajnai háborújának, nagyra becsülik az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok és Kijev összes többi szövetségese eltökéltségét amellett, hogy lezárják a háborút.

Volodimir Zelenszkij a közösségi oldalán azt is közölte, hogy 

szintén egyeztetett a francia elnökkel, a spanyol, a dán és az észt miniszterelnökkel, valamint a finn elnökkel. 

Láthatóan Trump és Putyin személyes találkozója váratlanul érte Zelenszkijt és

váratlanul érte a háborúpárti európai szövetségeseit, akik az elmúlt hónapokban a háború folytatása mellett tették le a voksukat, és azt hangsúlyozták, hogy a fegyverszállítások fokozásával és a szankciók kivetésével nyomást tudnak helyezni Moszkvára. 

Ebből a tárgyalási körből azonban most kimaradnak. 

Borítókép: Zelenszkij és európai támogatói (Fotó: AFP)

 

add-square Trump és Putyin találkozója

Donald Trump szerint elérkezett a béke lehetősége

Trump és Putyin találkozója 12 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Veér Gyula
idezojelekKapu Tibor

Majoros Péter és a Való Világ

Az elmúlt hetekben két személlyel foglalkozott a legtöbbet a média, Kapu Tiborral és Majoros Péterrel, alias Majkával.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu