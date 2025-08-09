Zelenszkij körbelármázta Európát a Trump–Putyin találkozó ellen

Mint ismert, Donald Trump és Vlagyimir Putyin a jövő héten Alaszkában találkozik egymással. Tárgyalásuk egyik legfontosabb kérdése pedig az ukrajnai konfliktus rendezése lesz. A bejelentés meglephette Európát, Zelenszkij nyugat-európai szövetségesei ugyanis ismét kimaradnak a tárgyalásokból. A hajlandók koalíciójából kihagyottak koalíciója lett.

Fotó: AFP

Éppen ezért rendkívüli találkozót szerveztek szombaton Nagy-Britanniában, ahol J. D. Vance amerikai alelnök tájékoztatta az európai szövetségeseket.

Nagy-Britanniában tárgyal az ukrajnai háborúról szombaton több nyugati ország kormányának képviselője – jelentette be a brit kormányfői hivatal. A találkozón a hivatalos tájékoztatás szerint biztonsági kérdésekben illetékes kormányzati képviselők vesznek részt Európából és az Egyesült Államokból. A várakozások szerint a tanácskozás „nagy jelentőségű fórum” lesz, ahol előrelépéseket tudnak majd tenni egy „igazságos és tartós béke” irányába.