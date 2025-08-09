Kijev megint megúszta egy ejnye-bejnyével

Úgy tűnik, bármit tesz is Ukrajna vezetése, nem kell attól tartaniuk, hogy Brüsszel komolyabban az orrukra koppintana. Kijev újabb antidemokratikus húzást úszott meg anélkül, hogy le kellett volna mondania az uniós pénzekről.

Ukrajna nagyvárosaiban tömegek tiltakoztak Zelenszkij újabb antidemokratikus lépése ellen (Fotó: Anadolu via AFP)

Mint arról korábban beszámoltunk, júliusban az ukrán parlament olyan jogszabályt fogadott el, amely gyakorlatilag megszüntette a korrupcióellenes szervek önállóságát, a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök által kinevezett főügyész felügyelete alá rendelve azokat.

A lépés nem csupán óriási tüntetéseket váltott ki Ukrajna-szerte, de egy pillanatig úgy tűnt, hogy még Brüsszelben is kicsapta a biztosítékot.

De csupán egy pillanatig. Miután a közfelháborodást érzékelve Zelenszkijék néhány nap elteltével visszakoztak, úgy tűnik, a brüsszeli elit ismét gyorsan megbocsátott pártfogoltjának, és sietett üdvözölni a döntést.

Az ukrán parlament mai szavazása során helyreállította az antikorrupciós szervek függetlenségének kulcsfontosságú garanciáit. Véleményünk szerint az új törvény megfelel a Nemzeti Antikorrupciós Iroda (NABU) és a Speciális Antikorrupciós Ügyészség (SAPO) függetlenségével kapcsolatos fő kihívásoknak

– mondta aznapi sajtótájékoztatóján Guillaume Mercier, az Európai Bizottság szóvivője.

Maga Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is gyorsan megbocsátott.

Ukrajnának folytatnia kell a jogállamiság és a korrupcióellenes reformokat. Ezek továbbra is elengedhetetlenek Ukrajna európai pályáján való előrehaladásához

– írta a közösségi médiában, hozzátéve, hogy az EU továbbra is támogatja ezeket a reformokat.

President @ZelenskyyUa's signature on the law restoring NABU & SAPO independence is a welcome step.



Ukraine’s rule of law and anti-corruption reforms should continue. They remain essential for Ukraine’s progress on the European path.



The EU will continue to support these… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 31, 2025

Csakhamar azt is megerősítették Brüsszelből, hogy nem tervezik befagyasztani az EU Ukrajnának nyújtott pénzügyi támogatását. Vagyis a Zelenszkij-féle vezetés gyakorlatilag azt csinál, amit akar, nem kell tartania az európai adófizetők pénzének elvesztésétől, a legsötétebb ügyeket is megússza egy dorgálással.

Már ha egyáltalán a dorgálásra sor kerül, a legtöbb esetben ugyanis Brüsszel mélyen hallgat. Az uniós vezetők nem emelték fel a szavukat sem a nemzeti kisebbségek jogainak elvétele, sem az államilag szervezett emberrablások, sem egy magyar (és ezáltal uniós) állampolgár agyonverése ellen.