Kijev megint megúszta egy ejnye-bejnyével

Sietve jóváhagyta Brüsszel az ukrán törvényhozási hátraarcot. Ukrajna vezetése újabb antidemokratikus lépést úszott meg egy ejnye-bejnyével.

Munkatársunktól
2025. 08. 09. 22:33
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő Fotó: AFP
Úgy tűnik, bármit tesz is Ukrajna vezetése, nem kell attól tartaniuk, hogy Brüsszel komolyabban az orrukra koppintana. Kijev újabb antidemokratikus húzást úszott meg anélkül, hogy le kellett volna mondania az uniós pénzekről.

Ukrajna nagyvárosaiban tömegek tiltakoztak Zelenszkij újabb antidemokratikus lépése ellen
Ukrajna nagyvárosaiban tömegek tiltakoztak Zelenszkij újabb antidemokratikus lépése ellen (Fotó: Anadolu via AFP)

Mint arról korábban beszámoltunk, júliusban az ukrán parlament olyan jogszabályt fogadott el, amely gyakorlatilag megszüntette a korrupcióellenes szervek önállóságát, a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök által kinevezett főügyész felügyelete alá rendelve azokat.

A lépés nem csupán óriási tüntetéseket váltott ki Ukrajna-szerte, de egy pillanatig úgy tűnt, hogy még Brüsszelben is kicsapta a biztosítékot.

De csupán egy pillanatig. Miután a közfelháborodást érzékelve Zelenszkijék néhány nap elteltével visszakoztak, úgy tűnik, a brüsszeli elit ismét gyorsan megbocsátott pártfogoltjának, és sietett üdvözölni a döntést.

Az ukrán parlament mai szavazása során helyreállította az antikorrupciós szervek függetlenségének kulcsfontosságú garanciáit. Véleményünk szerint az új törvény megfelel a Nemzeti Antikorrupciós Iroda (NABU) és a Speciális Antikorrupciós Ügyészség (SAPO) függetlenségével kapcsolatos fő kihívásoknak

– mondta aznapi sajtótájékoztatóján Guillaume Mercier, az Európai Bizottság szóvivője.

Maga Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is gyorsan megbocsátott.

Ukrajnának folytatnia kell a jogállamiság és a korrupcióellenes reformokat. Ezek továbbra is elengedhetetlenek Ukrajna európai pályáján való előrehaladásához

– írta a közösségi médiában, hozzátéve, hogy az EU továbbra is támogatja ezeket a reformokat.

Csakhamar azt is megerősítették Brüsszelből, hogy nem tervezik befagyasztani az EU Ukrajnának nyújtott pénzügyi támogatását. Vagyis a Zelenszkij-féle vezetés gyakorlatilag azt csinál, amit akar, nem kell tartania az európai adófizetők pénzének elvesztésétől, a legsötétebb ügyeket is megússza egy dorgálással.

Már ha egyáltalán a dorgálásra sor kerül, a legtöbb esetben ugyanis Brüsszel mélyen hallgat. Az uniós vezetők nem emelték fel a szavukat sem a nemzeti kisebbségek jogainak elvétele, sem az államilag szervezett emberrablások, sem egy magyar (és ezáltal uniós) állampolgár agyonverése ellen.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő (Fotó: AFP)

Veér Gyula
idezojelekKapu Tibor

Majoros Péter és a Való Világ

Az elmúlt hetekben két személlyel foglalkozott a legtöbbet a média, Kapu Tiborral és Majoros Péterrel, alias Majkával.

