A brüsszeli korrupciós ügyben váratlan lépést tett a rendőrség, erre senki nem számított

Külföldi mintákra épül a Tisza Párt politikája

A XXI. Század Intézet friss elemzése szerint Európa több országában is olyan politikai folyamatok zajlanak, amelyek a „színes forradalmak” mintáit idézik: külföldi támogatású civil hálózatok és ellenzéki szereplők szerveznek kormányellenes megmozdulásokat. A tanulmány szerint ezek a mintázatok Magyarországon is megjelentek.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 11:30
Magyar Péter és Manfred Weber Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
A XXI. Század Intézet szerint Európa több országában is olyan politikai folyamatok zajlanak, amelyek a korábbi „színes forradalmak” mintáit idézik: külföldi támogatással működő civil hálózatok, NGO-k és ellenzéki politikusok szerveznek tömegtüntetéseket egy-egy kormány meggyengítésére vagy leváltására. Az intézet úgy látja, hogy a nemzeti-szuverenista erők megerősödésével párhuzamosan a külső beavatkozási kísérletek is felerősödtek.

Magyar Péter és a Tisza Párt több ponton illeszkedik az európai liberális és néppárti értékrendhez (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)
Szerbiában az újvidéki tragédia utáni országos tiltakozások során nyugati politikusok jelenléte is feltűnt, Szlovákiában Robert Fico oroszországi útja váltott ki több tízezres demonstrációt, Bulgáriában pedig évek óta ismétlődnek olyan tüntetések, amelyek rendre politikai válságot és kormánycseréket eredményeznek. 

Ezekben az országokban – az elemzés szerint – visszatérően megjelennek olyan civil szervezetek és aktivisták, akik korábban más térségek hasonló megmozdulásaiban is részt vettek, és gyakran nemzetközi finanszírozási háttérrel dolgoznak.

Lengyelország példáján az elemzés azt emeli ki, hogy uniós programok – például a CERV – olyan civil hálózatokat erősítettek, amelyek nyíltan szemben álltak a konzervatív kormánnyal. Az intézet szerint Donald Tusk politikai hátterében is jelentős volt az európai uniós támogatás.

A magyar helyzetet vizsgálva az elemzés megállapítja: 

hazánkban is megjelentek olyan politikai és civil kezdeményezések, amelyek külföldi hálózatokhoz köthetők.

A CEU melletti demonstrációkat, a tanártüntetéseket és más nagyobb, kormányellenes akciókat az intézet szerint több esetben nemzetközi NGO-k és brüsszeli szereplők is támogatták. A dokumentum külön kitér arra, hogy 

Magyar Péter és a Tisza Párt több ponton illeszkedik az európai liberális és néppárti értékrendhez: a migráció, Ukrajna csatlakozásának és az NGO-k térnyerésének támogatása olyan politikai irány, amelyet az intézet a nyugati, globalista szellemiséggel azonosít. 

Megjegyzik azt is, hogy több, a párthoz kötődő szereplő nemzetközi támogatásban részesült civil szervezetekkel működik együtt.

A jelentés összegzése szerint a külföldi befolyás, a civil hálózatok és a nemzetközi politikai támogatás egyre több országban járult hozzá kormányválságokhoz és politikai instabilitáshoz. A XXI. Század Intézet úgy látja: ezek a minták Magyarországon is megjelentek, és a jelenlegi belpolitikai folyamatokba is beépülnek.

Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

