A XXI. Század Intézet szerint Európa több országában is olyan politikai folyamatok zajlanak, amelyek a korábbi „színes forradalmak” mintáit idézik: külföldi támogatással működő civil hálózatok, NGO-k és ellenzéki politikusok szerveznek tömegtüntetéseket egy-egy kormány meggyengítésére vagy leváltására. Az intézet úgy látja, hogy a nemzeti-szuverenista erők megerősödésével párhuzamosan a külső beavatkozási kísérletek is felerősödtek.
Külföldi mintákra épül a Tisza Párt politikája
A XXI. Század Intézet friss elemzése szerint Európa több országában is olyan politikai folyamatok zajlanak, amelyek a „színes forradalmak” mintáit idézik: külföldi támogatású civil hálózatok és ellenzéki szereplők szerveznek kormányellenes megmozdulásokat. A tanulmány szerint ezek a mintázatok Magyarországon is megjelentek.
Szerbiában az újvidéki tragédia utáni országos tiltakozások során nyugati politikusok jelenléte is feltűnt, Szlovákiában Robert Fico oroszországi útja váltott ki több tízezres demonstrációt, Bulgáriában pedig évek óta ismétlődnek olyan tüntetések, amelyek rendre politikai válságot és kormánycseréket eredményeznek.
Ezekben az országokban – az elemzés szerint – visszatérően megjelennek olyan civil szervezetek és aktivisták, akik korábban más térségek hasonló megmozdulásaiban is részt vettek, és gyakran nemzetközi finanszírozási háttérrel dolgoznak.
Lengyelország példáján az elemzés azt emeli ki, hogy uniós programok – például a CERV – olyan civil hálózatokat erősítettek, amelyek nyíltan szemben álltak a konzervatív kormánnyal. Az intézet szerint Donald Tusk politikai hátterében is jelentős volt az európai uniós támogatás.
A magyar helyzetet vizsgálva az elemzés megállapítja:
hazánkban is megjelentek olyan politikai és civil kezdeményezések, amelyek külföldi hálózatokhoz köthetők.
A CEU melletti demonstrációkat, a tanártüntetéseket és más nagyobb, kormányellenes akciókat az intézet szerint több esetben nemzetközi NGO-k és brüsszeli szereplők is támogatták. A dokumentum külön kitér arra, hogy
Magyar Péter és a Tisza Párt több ponton illeszkedik az európai liberális és néppárti értékrendhez: a migráció, Ukrajna csatlakozásának és az NGO-k térnyerésének támogatása olyan politikai irány, amelyet az intézet a nyugati, globalista szellemiséggel azonosít.
Megjegyzik azt is, hogy több, a párthoz kötődő szereplő nemzetközi támogatásban részesült civil szervezetekkel működik együtt.
További Külföld híreink
A jelentés összegzése szerint a külföldi befolyás, a civil hálózatok és a nemzetközi politikai támogatás egyre több országban járult hozzá kormányválságokhoz és politikai instabilitáshoz. A XXI. Század Intézet úgy látja: ezek a minták Magyarországon is megjelentek, és a jelenlegi belpolitikai folyamatokba is beépülnek.
Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter fontos bejelentést tesz Brüsszelből - kövesse velünk élőben
Veszélyben a rezsicsökkentés.
Szijjártó Péter: Meg kell védeni a NATO négy évvel ezelőtti döntését
A tárcavezető szerint Brüsszel háborúba vinné Európát.
Újabb LMBTQ-ügy a briteknél, most a gyerekek a célkeresztben
Az LMBTQ- és transzjogi aktivisták a csalódottságukat fejezték ki.
Repedezik a hatalom: Zelenszkijre mutogatnak Ukrajna legnagyobb korrupciós botrányában
Az ukránok többsége már az elnököt tartja felelősnek az ügy szereplőinek tetteiért.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter fontos bejelentést tesz Brüsszelből - kövesse velünk élőben
Veszélyben a rezsicsökkentés.
Szijjártó Péter: Meg kell védeni a NATO négy évvel ezelőtti döntését
A tárcavezető szerint Brüsszel háborúba vinné Európát.
Újabb LMBTQ-ügy a briteknél, most a gyerekek a célkeresztben
Az LMBTQ- és transzjogi aktivisták a csalódottságukat fejezték ki.
Repedezik a hatalom: Zelenszkijre mutogatnak Ukrajna legnagyobb korrupciós botrányában
Az ukránok többsége már az elnököt tartja felelősnek az ügy szereplőinek tetteiért.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!