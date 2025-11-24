A globalista elit és az Európai Unió

Orbán Viktor nemrég interjút adott Matthias Döpfnernek, az Axel Springer vezérigazgatójának, egyben a Bild című lapnak. Ebből a több mint egyórás interjúból most csak az EU-val kapcsolatos hozzáállását emelem ki.

A miniszterelnök először is kifejtette: Magyarország Trianon óta szegény ország, ennek ellenére Donald Trump amerikai elnöktől a pénzügyi védőpajzsot nem a gazdasági válság ellen kérte, hanem kifejezetten az Európai Unió ellen:

Normálisan ez a védelem az Európai Uniótól jönne. Most éppen ellenkezőleg. Az Európai Unió veszélyt jelent ránk nézve. Zsarolnak minket, megpróbálnak gazdaságilag és pénzügyileg megfojtani. Ezért van szükségem pénzügyi pajzsra Brüsszel ellen.

Egyetértek.

Másodszor a következőket hangsúlyozta:

Nem blokkolom az Európai Uniót. Csak tisztázni szeretnék bizonyos dolgokat. Először: hol van a pénzünk? Ami történik, teljesen igaz­ságtalan. Politikai okokból zsarolás. Zsarolják Magyarországot pénzügyileg. Nem adják oda a pénzt, ami Magyarországé. A másik kérdés a migráció: döntöttünk, hogy nem engedünk be senkit, aki engedély nélkül szeretne Magyarországra jönni. Mi, magyarok mindennap egymillió eurót fizetünk, mert nem engedjük be az illegális migránsokat Európába. Ez abszurd.

Nagyon mélyen egyetértek!

Harmadszor azt a következtetést fogalmazta meg: Magyarország szeretné megreformálni az EU-t. Még mélyebben egyetértek!

A napokban pedig Ursula von der Leyen levelet írt az EU-s miniszterelnököknek és elnököknek, köztük Orbán Viktornak is, amelyben kifejti, hogy további támogatást kell adni Ukrajnának a háborúja sikeres megvívásához. Orbán a közösségi oldalán így reagált:

Brüsszelben nagy a baj.

Brutálisan egyetértek!

A magyar kormányfő végső konklúziója: soha nem fogja elhagyni az EU-t.

Orbán Ursula von der Leyennek az előző héten írt válaszlevelét ismerve azt mondom: ha a bizottság elnöke továbbra is a háború folytatása mellett áll ki, és ebbe bele akar kényszeríteni bennünket is, s ha nem megyünk, „cserébe” folyamatosan büntetnek, az egy gigászi kihívás lesz…