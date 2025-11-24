idezojelek
A globalista elit és az Európai Unió

A FELSZÍN ALATT – Igaza van a magyar miniszterelnöknek: Brüsszelben nagy a baj.

Fricz Tamás
Európai Unió Globalista elit szupranacionális Orbán Viktor szuverenitás Ursula von der Leyen föderalizmus 2025. 11. 24.
Fotó: Nicolas Landemard
Orbán Viktor nemrég interjút adott Matthias Döpfnernek, az Axel Springer vezérigazgatójának, egyben a Bild című lapnak. Ebből a több mint egyórás interjúból most csak az EU-val kapcsolatos hozzáállását emelem ki.

A miniszterelnök először is kifejtette: Magyarország Trianon óta szegény ország, ennek ellenére Donald Trump amerikai elnöktől a pénzügyi védőpajzsot nem a gazdasági válság ellen kérte, hanem kifejezetten az Európai Unió ellen: 

Normálisan ez a védelem az Európai Uniótól jönne. Most éppen ellenkezőleg. Az Európai Unió veszélyt jelent ránk nézve. Zsarolnak minket, megpróbálnak gazdaságilag és pénzügyileg megfojtani. Ezért van szükségem pénzügyi pajzsra Brüsszel ellen.

Egyetértek.

Másodszor a következőket hangsúlyozta: 

Nem blokkolom az Európai Uniót. Csak tisztázni szeretnék bizonyos dolgokat. Először: hol van a pénzünk? Ami történik, teljesen igaz­ságtalan. Politikai okokból zsarolás. Zsarolják Magyarországot pénzügyileg. Nem adják oda a pénzt, ami Magyarországé. A másik kérdés a migráció: döntöttünk, hogy nem engedünk be senkit, aki engedély nélkül szeretne Magyarországra jönni. Mi, magyarok mindennap egymillió eurót fizetünk, mert nem engedjük be az illegális migránsokat Európába. Ez abszurd.

Nagyon mélyen egyetértek!

Harmadszor azt a következtetést fogalmazta meg: Magyarország szeretné megreformálni az EU-t. Még mélyebben egyetértek!

A napokban pedig Ursula von der Leyen levelet írt az EU-s miniszterelnököknek és elnököknek, köztük Orbán Viktornak is, amelyben kifejti, hogy további támogatást kell adni Ukrajnának a háborúja sikeres megvívásához. Orbán a közösségi oldalán így reagált: 

Brüsszelben nagy a baj.

Brutálisan egyetértek!

A magyar kormányfő végső konklúziója: soha nem fogja elhagyni az EU-t.

Orbán Ursula von der Leyennek az előző héten írt válaszlevelét ismerve azt mondom: ha a bizottság elnöke továbbra is a háború folytatása mellett áll ki, és ebbe bele akar kényszeríteni bennünket is, s ha nem megyünk, „cserébe” folyamatosan büntetnek, az egy gigászi kihívás lesz…

A fentieket alapul véve három fontos tanulságot érdemes kiemelni az Európai Unióval kapcsolatban. Először is, 

szakítanunk kell azzal széles körben elterjedt nézettel, mely szerint az alapító atyák, az unió létrehozói alulról építkező, a nemzetek szuverenitására épülő, konföderatív európai közösség létrehozásában gondolkodtak. Ez az állítás nem állja meg a helyét, sőt inkább az ellenkezője az igaz. Kezdettől fogva Európa föderális, szupranacionális egységesítése volt a cél, az Amerikai Egyesült Államok mintájára.

A második világháború utáni években Nyugat-Európában az uralkodó korszellem az európai egységet és békét megteremtő föderalizmus irányába mutatott. Ez határozta meg mind a vezető politikusok, mind a népek hangulatát, ezért nem lehet csodálkozni azon, hogy a föderális berendezkedés támogatása mellett szinte labdába sem rúghattak azok a politikusok, gondolkodók, akik a nemzetállami függetlenség megőrzése mellett tették le a voksukat. Igazából nem is az volt a kérdés a negyvenes években Nyugat-Európában, hogy az államoknak valamilyen szövetségi rendszerbe kell tömörülniük, hanem az, hogy a föderalizmus milyen mélységben, illetve milyen tempóban és ütemezésben valósuljon meg.

Az egyik elitcsoportba olyan típusú politikai és közéleti személyiségek tartoztak, akik már létükben és beállítottságukban is szupranacionális irányvonalat képviseltek, nemzeti kötődésük kevésbé volt lényeges, inkább világpolgárok voltak. Ehhez a körhöz sorolnám elsősorban gróf Coudenhove-Kalergit, Jean Monnet-t, Max Kohnstammot, Altiero Spinellit, Walter Hallsteint, Paul-Henri Spaakot stb. Ők, túllépve Európán, valójában 

világföderalizmust, világkormányzást képzeltek el, s ennek mintegy részeként akarták megvalósítani az Európai Egyesült Államokat, amely építőköve volt globalista elképzeléseiknek. Megközelítésük tehát nem európai, hanem univerzalista volt, nemzetek feletti intézményekben gondolkodtak: számukra a nemzeti kormányok gátat jelentettek céljaik megvalósítása előtt, ezért a nemzeti szuverenitás megszüntetéséért léptek fel.

A másik csoportba a meghatározó nyugat-európai országok vezető politikusai, miniszterelnökei, külügyminiszterei stb. sorolhatók, akik szintén föderalisták voltak – Robert Schuman is –, azonban mint választott vezetők elsősorban a saját országuk jólétéért voltak felelősek. Utóbbiak számára hamar kiderült, hogy a monnet-i globalista irányvonal a nemzetállami érdekérvényesítést minden átmenet nélkül európai kormányzással kívánja helyettesíteni, ebbe azonban már nem mehettek bele, mert ezzel saját mozgásterüket szűkítették volna be a végletekig, másfelől a belső közvéleménynek és a választói akaratnak is meg kellett felelniük. A föderalista korszellem ellenére arra egyetlen nagy múltú nemzet, központi hatalom sem volt felkészülve, hogy egyik napról a másikra egy masszává gyúrt nemzetközi szervezetben oldódjanak fel.

Ebből fakadóan az Európai Szén- és Acélközösség (ESZAK) e két csoport közötti konfliktusok mentén jött létre; talán nem véletlen, hogy Robert Schuman egy újságírói kérdésre – Ez most ugrás a sötétbe? – gondolkodás nélkül azt válaszolta: „Pontosan. Ugrás a sötétbe.” S bár Monnet a főhatóság élén mindent megtett, hogy egyből föderális, nemzetek feletti kormánnyá alakítsa az általa vezetett szervezetet, ezt megakadályozták a tagállamok vezetői, s ellensúlyként létrehozták a Miniszterek Tanácsát. 

A konfliktus tehát kezdettől „beépült” az unió szervezetébe, s ha valami, akkor talán éppen e két elv, a föderalizmus és a szuverenitás szembenállásával jellemezhető leginkább a mai napig az Európai Unió, mint sajátos, egyszerre nemzeti és nemzetek feletti képződmény.

Másodszor, az unió (közösség, közös piac stb.) létének megértéséhez az EU-n kívüli, globális erőközpontok akaratát és szándékait is figyelembe kell venni. Ebből a szempontból észre kell vennünk, hogy már a huszadik század elejétől kezdve megszerveződött egy, elsősorban angol és amerikai gazdasági-pénzügyi elit, amelyik célul tűzte ki egyfajta világkormányzás és világtársadalom megvalósítását, főként angolszász irányítással. (Lásd Gerry Docherty–Jim Macgregor szenzációs könyvét, A titkos elitet.) 

Mindennek az alapja a pénzügyi erőforrások brutális mértékű koncentrálódása szűk csoportok kezében, akik úgy vélték, hogy a szupranacionális világkormányzás egyszerre teremti meg a békét és a profit totális növelésének lehetőségét.

Az első, majd a második világháború utáni időszakra az amerikai pénztőke vált uralkodóvá, amelynek érdekében állt, hogy a kontinentális Európa – mintegy Amerikát „utánozva” – föderális szövetségi állammá váljon, s nem meglepő módon az Egyesült Államok politikai elitje is csatlakozott e törekvésükhöz. Ebből kifolyólag pénzügyileg és más módon is támogattak olyan személyiségeket, akik mint álmodozók (Kalergi, Spinelli) vagy mint eredetileg nemzetközi üzletemberek (Monnet) a föderalista és egyben globalista céljaikat tevékenységükkel alátámasztották.

Innen érthető meg az említett személyek óriási befolyása az európai politikusokra, céljaikat a háttérből a globális elit „egyengette” (ez különösen igaz Jean Monnet-ra). Azt láthatjuk tehát, hogy mind az ESZAK megalakulásakor, mind napjainkban a globalista elit mintegy „körbefonja” az Európai Uniót, s erős hálózatokon keresztül igyekszik akaratát keresztülvinni a szervezeten. (Ilyen például a Gyáriparosok Európai Kerekasztala, a Külkapcsolatok Európai Tanácsa, a BlackRock és a Vanguard, a Soros Györgyhöz köthető álcivil szervezetek, NGO-k, a lobbisták hálózatai, a globális körök érdekeit képviselő tanácsadó cégek, agytrösztök stb.) 

Az unió tehát önmagában sem szuverén entitás; működését nem pusztán a belső politikai és gazdasági erők befolyásolják, hanem a külső erők is, méghozzá nem kis mértékben – többek között az Oroszországgal szembeni háború folytatására. Utóbbi alaposabb feltárására nagyobb figyelmet kellene fordítani.

Ezzel szemben ha valóban radikális reformot, a nemzeti szuverenitásra és nemzeti identitásra épülő, valódi egyenrangúságon alapuló uniót volnánk képesek megteremteni, akkor alulról építkezve fenn lehetne tartani az európai együttműködést.

De csak akkor.

