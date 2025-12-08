Mára elfogadhatatlanná vált az unió

Elon Musk amerikai multimilliárdos csak annyit mondott, miután az Európai Unió az úgynevezett DSA-törvény alapján megbüntette az általa tulajdonolt X-et:

Az EU-t fel kell számolni, és vissza kell adni a szuverenitást az egyes országoknak, hogy a kormányok jobban képviselhessék saját népüket.

Ezzel az első, aki egyetérthet, az Orbán Viktor. Már csak azért is, mert Ursula von der Leyen a következő két évre összesen 135 milliárd euró támogatást kér a tagállamoktól Ukrajna háborús céljai számára. Ez bődületes összeg, Magyarország számára egyenlő a kivégzéssel. Emellett pedig 2027-ig meg akarják szüntetni az orosz gáz- és olajimportot, ami szintén óriási csapás hazánkra nézve.

De nem csak ez a baj az unióval, bár már ez is éppen elég. Még sok nagy baj van vele, de ezek közül most csak kettőt emelek ki – mindkettő után azt kell mondanunk: az EU ebben a formájában teljességgel vállalhatatlan és elfogadhatatlan förmedvénnyé vált. Olyanná, amelyből egyszer talán mégis ki lehet lépni – mielőtt ők rúgnak ki minket.

Először is:

ki vezeti az uniót valójában? Válasz: külső erők. Általánosságban a globális pénzügyi és hatalmi elit, de ma már idetartoznak a globális techcégek, az úgynevezett Big Tech is.

A Védett Társadalom Alapítvány (Vdtablog.hu) szerint a nagy technológiai cégek lobbitevékenysége az EU-ban 2023-ban 122 millió dollárról 2025-re 163 millió dollárra nőtt – ez két év alatt 33,6 százalékos emelkedés, és 2021 óta 55,6 százalékos növekedés a Corporate Europe Observatory és a LobbyControl szerint. Csak tíz cég – köztük a Meta, a Microsoft, az Apple, az Amazon, a Google, az Intel és a Samsung – 57 millió dollárt költött lobbizásra, szemben a két évvel ezelőtti 46 millióval. A legnagyobb növekedést az Amazon érte el 4,87 millió dollárral, a Microsoft és a Meta 2,32 millióval, valamint a Digital Europe 1,39 millióval. A lobbihadsereg 890 teljes munkaidős lobbistából áll, akik számban felülmúlják az Európai Parlament képviselőit (!), sokan szinte korlátlan hozzáféréssel.

A tíz legnagyobb digitális kiadó háromszorosan meghaladja a gyógyszeripar, a pénzügy és az autóipar első tíz cégének lobbiköltségvetését együttvéve. (Az X az EU számára viszont afféle „fenegyerek”: igyekszik komolyan venni a vélemények szabadságát…) Vagyis az EU egyre inkább tehetetlenné válik a Big Tech hatalmával szemben is – hangsúlyozva, hogy persze továbbra is a legfontosabb a régebben meglévő globális pénzügyi elit unió feletti hatalma, beleértve elsősorban a BlackRockot, a Vanguardot, a State Streetet, mögötte a nagy bankárcsaládokkal, illetve a londoni Cityvel.