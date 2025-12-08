idezojelek
Vélemény

Mára elfogadhatatlanná vált az unió

A FELSZÍN ALATT – Az orosz gáz- és olajbehozatal megtiltása egyértelműen ellenséges lépés velünk szemben.

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
Cikk kép: undefined
Európai UnióBrüsszeldigitális pénzKarl MarxMagyarországhatalomglobális elit 2025. 12. 08. 4:40
Fotó: NICOLAS TUCAT
0

Elon Musk amerikai multimilliárdos csak annyit mondott, miután az Európai Unió az úgynevezett DSA-törvény alapján megbüntette az általa tulajdonolt X-et: 

Az EU-t fel kell számolni, és vissza kell adni a szuverenitást az egyes országoknak, hogy a kormányok jobban képviselhessék saját népüket.

Ezzel az első, aki egyetérthet, az Orbán Viktor. Már csak azért is, mert Ursula von der Leyen a következő két évre összesen 135 milliárd euró támogatást kér a tagállamoktól Ukrajna háborús céljai számára. Ez bődületes összeg, Magyarország számára egyenlő a kivégzéssel. Emellett pedig 2027-ig meg akarják szüntetni az orosz gáz- és olajimportot, ami szintén óriási csapás hazánkra nézve.

De nem csak ez a baj az unióval, bár már ez is éppen elég. Még sok nagy baj van vele, de ezek közül most csak kettőt emelek ki – mindkettő után azt kell mondanunk: az EU ebben a formájában teljességgel vállalhatatlan és elfogadhatatlan förmedvénnyé vált. Olyanná, amelyből egyszer talán mégis ki lehet lépni – mielőtt ők rúgnak ki minket.

Először is: 

ki vezeti az uniót valójában? Válasz: külső erők. Általánosságban a globális pénzügyi és hatalmi elit, de ma már idetartoznak a globális techcégek, az úgynevezett Big Tech is. 

A Védett Társadalom Alapítvány (Vdtablog.hu) szerint a nagy technológiai cégek lobbitevékenysége az EU-ban 2023-ban 122 millió dollárról 2025-re 163 millió dollárra nőtt – ez két év alatt 33,6 százalékos emelkedés, és 2021 óta 55,6 százalékos növekedés a Corporate Europe Observatory és a LobbyControl szerint. Csak tíz cég – köztük a Meta, a Microsoft, az Apple, az Amazon, a Google, az Intel és a Samsung – 57 millió dollárt költött lobbizásra, szemben a két évvel ezelőtti 46 millióval. A legnagyobb növekedést az Amazon érte el 4,87 millió dollárral, a Microsoft és a Meta 2,32 millióval, valamint a Digital Europe 1,39 millióval. A lobbihadsereg 890 teljes munkaidős lobbistából áll, akik számban felülmúlják az Európai Parlament képviselőit (!), sokan szinte korlátlan hozzáféréssel. 

A tíz legnagyobb digitális kiadó háromszorosan meghaladja a gyógyszeripar, a pénzügy és az autóipar első tíz cégének lobbiköltségvetését együttvéve. (Az X az EU számára viszont afféle „fenegyerek”: igyekszik komolyan venni a vélemények szabadságát…) Vagyis az EU egyre inkább tehetetlenné válik a Big Tech hatalmával szemben is – hangsúlyozva, hogy persze továbbra is a legfontosabb a régebben meglévő globális pénzügyi elit unió feletti hatalma, beleértve elsősorban a BlackRockot, a Vanguardot, a State Streetet, mögötte a nagy bankárcsaládokkal, illetve a londoni Cityvel.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Másodszor: 

az unió, pontosabban Brüsszel elhatározta, hogy – csatlakozva és alárendelődve a globális elit akaratának – jövő évtől bevezeti a digitális pénzt, a CBDC-t (a Central Bank Digital Currencyt), vagyis a központi banki digitális valutát. Ez már tényként kezelendő, és ez egyben azt jelenti, hogy a készpénz fokozatos vagy egyre gyorsabb kivezetésére is sor kerül. A CBDC tehát egy központi digitális valuta lesz, amelyet nem kerülhetünk meg.

 Ezt az USA-ban a Fed, az Egyesült Királyságban a Bank of England, az Európai Unióban az Európai Központi Bank fogja kezelni és felügyelni, de leginkább ellenőrizni.

Az Oxfordban végzett német közgazdász, Richard A. Werner egy tavalyi interjúban azt mondta: 

A CBDC-k ösztönzése a központi tervezők több évtizedes programjának legújabb lépése, hogy növeljék hatalmukat az emberek és országok felett. Ez a végső lépés, mert a CBDC-k ereje annyira rendkívüli, hogy még az elmúlt évszázadok legrosszabb diktátorai is csak álmodhattak volna arról, hogy ekkora hatalommal rendelkeznek ennyi ember élete felett.

Nagyon disztópikus jövőről beszélünk, ha megengedjük a központi bankoknak, hogy központi banki digitális valutákat bocsássanak ki. Még ha az eredeti tervezők és a jegybankok vezetői, akik ezt bevezetik, szuper jó szándékúak is – adjuk meg nekik a kétely előnyét –, mi csak tudjuk, milyen az emberi természet, és a történelem a legjobb útmutató. Definíció szerint ez véget vet a szabadságnak. (És ezt Brüsszel ránk kényszeríti – kell ez nekünk? – A szerző.) Az olyan diktátorok, mint Sztálin, csak álmodhattak arról, hogy a központi banki digitális valuták milyen óriási hatalmat adnak a központi tervezőknek. Disztópikus digitális börtönökről beszélünk, amelyeket a központi banki digitális valuták hoztak létre, mert a programozhatóság – és ezt a jegybanki tanulmányok is megemlítették – természetesen magában foglalja a földrajzot, és ott van a klímaváltozási javaslat, bármilyen okból, hogy az emberek […] 15 perces sétán belül kell maradniuk egy kis helyi zónában […] és lesznek digitális vezérlők […] természetesen, ha az összes RFID-csippel a kártyáiban és a CBDC-vel utazik, azonnal felismeri, amikor elhagyja a zónát, és megbüntetik. Ez egy digitális börtön.”

A Technocracy szerint „egy ilyen forgatókönyv nemcsak leírhatatlanul félelmetes, de a fél világ már száguld e rémálom forgatókönyve felé. Az Atlantic Council tavalyi tanulmánya szerint 134 ország – köztük az Egyesült Államok is – dolgozik a központi banki digitális valutákon, közel felük előrehaladott stádiumban van. A Biden-kormányzat aktívan dolgozott egy amerikai CBDC-n, de 2024 májusában a képviselőház törvényjavaslatot fogadott el, amely megakadályozza, hogy a Federal Reserve elfogadja a CBDC-t. Röviddel hivatalba lépése után Donald Trump elnök betiltotta a CBDC bevezetését az Egyesült Államokban. Európában az Európai Unió nagy sebességgel rohan a jegybanki digitális valuta felé az euróövezethez tartozó uniós országok számára, amelyek magukban foglalják az EU-országok többségét. De ennek az Euro-CBDC-nek a veszélyeiről alig beszélnek az európai mainstream médiában. Természetesen az EU vezetői hangsúlyozzák, hogy Európának szüksége van egy CBDC-re, hogy »alkalmazkodjon a digitális korhoz« – ez egy értelmetlen kijelentés, amelynek célja nyilvánvalóan a szkeptikusok megnyugtatása, és látszólag Európa védelme a »növekvő geopolitikai széttöredezettségtől«, bármit is jelentsen ez, ha egyáltalán releváns a digitális valuták szempontjából.”

És a Technocracy a végére hagyja a slussz­poént. Ez így szól: 

Karl Marx és Friedrich Engels az 1848-ban megjelent Kommunista kiáltványban valójában egy nemzeti bank létrehozását szorgalmazta, mint olyasmit, ami elősegítené a szocializmus-kommunizmus megvalósítását: „A hitel központosítása az állam kezében egy állami tőkével és kizárólagos monopóliummal rendelkező nemzeti bank által” – írta a kommunizmus megvalósításához szükséges „ötödik intézkedésként”.

Helyben vagyunk. Amikor Brüsszelt időnként Moszkvához hasonlítjuk, akkor nem is tévedünk olyan nagyot. Igaz? Ez vár ránk tehát az unióban. Szép kilátások.

És akkor még egyszer ismételjük meg: 

a végső brüsszeli csapás ránk, hogy a tervezett RePowerEU-rendelet 2027-től megtiltaná az uniós tagállamoknak, így hazánknak is az orosz gáz- és olajbehozatalt. Ez egyértelműen ellenséges lépés velünk szemben! 

Ezért mondtam fentebb, hogy az EU ebben a formájában teljes mértékben vállalhatatlan és elfogadhatatlan förmedvénnyé vált. Amit, ha nincs más megoldás, el kell hagynunk.

Vagy az ember az ellenségével együtt szokott maradni, és soha nem hagyja el? Nem most jöttem le a falvédőről, kell taktikázni és ügyeskedni, de a taktikázásnak és ügyeskedésnek is vannak határai. Ezzel szemben a gerinces, elvhű viselkedés a legnagyobb erények közé tartozik – igazi magyar erénynek számít egész történelmünkben, például 1956-ban is az volt.

Vagy jó dolog az ellenségünkkel együtt, egy szervezetben maradnunk? Ez nem ostobaság? Gondoljátok meg, honfitársaim, amíg nem késő!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekiszlamista terrorizmus

Mi még szabadon gyönyörködhetünk advent gyertyáiban

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekIsten

Az elit célja a totális tudatmódosítás

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelekkommunista

Régi-új baloldali családellenesség

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekglobalizmus

Markó Béla a woke-őrület oldalán

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekRobert Palladino

Robert Palladino: Az Egyesült Államok kormánya elkezdte meghallgatni Magyarországot

Magyar Nemzet avatarja

A diplomata kijelentette: a jelenlegi amerikai adminisztráció álláspontja: „befejezni a kioktatást és elkezdeni meghallgatni”.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu