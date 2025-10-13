idezojelek
A kampány legyen tisztességes!

A FELSZÍN ALATT – Nem tudjuk, hogy a legfontosabb kérdésekben mit tenne egy leendő Tisza-kormány.

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
Magyarországon sorsdöntő választásokra készülünk. A tét nem más, mint amit Shakes­peare megfogalmazott a Hamletben: „Lenni vagy nem lenni: az itt a kérdés.” Lefordítom: legyen Magyarország továbbra is független és szuverén ország, egy igazi nemzet, vagy pedig adja meg magát a globális hatalmaknak, ezen belül különösen az Európai Uniónak nevezett, egyre szánalmasabb és egyre elviselhetetlenebb, főként egyre autokratikusabb intézményrendszernek?

Ha a nemzeti, konzervatív oldal – tehát a kormányoldal – győz, akkor joggal bízhatunk abban, hogy megőrizzük nemzeti önazonosságunkat, önállóságunkat, és olyan életet élünk, amelyben mi döntjük el a szabályokat, normákat, erkölcsöt, vallást, hitet, kultúrát és folytathatnám. Ha azonban a másik oldal győz, amelynek vezető ereje a Tisza Párt, akkor semmilyen garanciánk nincs arra, hogy a számunkra oly fontos és becses értékek, létkeretek megmaradnak. 

Ha a Tisza győz, akkor könnyen lehet, hogy visszacsúszunk azokba az időkbe, amelyeket évszázadokig szenvedtünk el, lásd a török, az osztrák, a német és a szovjet hódoltság idejét.

Ha jövőre mégis a Tisza győzne és alakítana kormányt, akkor is lenne esélye annak, hogy akár egy éven belül szétesne az új, globalista, uniópárti politikai képződmény. Ennek ellenére nagyon nem mindegy, hogy elveszíti-e az Orbán-kormány a hatalmát akárcsak egy-két évre is. Ugyanis már ennyi idő is elég lenne egy Tisza-féle globalista kormánynak ahhoz, hogy nagy károkat okozzon a szuverenitásunknak és nemzeti önállóságunknak, amelyre oly kényesen kell vigyáznunk. 

Az lenne a legnagyobb veszély, hogy Magyar Péterék engednék, hogy az unió föderálissá váljon, az Európai Bizottság szinte kormányként működjön, s az európai vezető hatalmak korlátok nélkül kényszerítenék rá az akaratukat a kisebb államokra, így hazánkra is. 

Az Orbán-kormány egyik legnagyobb erénye ugyanis éppen az, hogy amiben csak lehet, ellenáll az EU egyre látványosabb birodalmi törekvéseinek, annak, hogy egyre több dologban akarják meghatározni, hogy Magyarország milyen politikát folytasson – lásd az orosz–ukrán háborút vagy a migrációt –, s ráadásul ezt úgy teszik, hogy egyre arcátlanabbul szembemennek az uniós alapszerződésben lefektetett alapelvekkel. Bóka János nemrég kiválóan fogalmazott, amikor azt mondta, hogy az unió, a brüsszeli elit számára az uniós jog nem korlátja a politikailag önkényes cselekedeteknek, hanem immáron eszköze azoknak. Nagyon találó és igaz mondás, s ha valaki ennek próbál ellenállni, az éppen az Orbán-kormány.

A másik kihívás sem kisebb, ez pedig nem más, mint hogy 

az Orbán-kormány szembemegy a globális elit akaratával, amely megjelenik a brüsszeli elit tevékenységében, de persze nemcsak ott, hanem a nemzetek feletti szervezetek részéről is, a Világgazdasági Fórumtól egészen a BlackRockig (a világ legnagyobb vagyonkezelő intézménye) és a Rothschildokig. 

Ez utóbbi kihívás azért minden felett álló, mert a globális elit át akarja alakítani a világot a XXI. században, olyan mértékben, amelyben az emberi létünk eddig ismert formái forognak kockán. 

Csak felsorolásszerűen: az Orbán-kormány szembemegy a ­CBDC-vel, vagyis a központi bankok által kezelt digitális valutával, amellyel le akarják váltani a készpénzt, s az emberek totális ellenőrzését akarják megvalósítani. De az Orbán-kormány szembemegy a sötétzöld ideo­lógiával is: azzal az ostoba tannal, hogy a globális felmelegedés oka egyedül az ember a szén-dioxid-kibocsátásával, miközben több ezer kiváló tudós cáfolja ezt a tézist. A Green Deal, amit az unió nagyon erőltet, egyszerűen tönkreteszi az európai ipart és mezőgazdaságot – tehát az életünk gazdasági alapjait. Az Orbán-kormány szembemegy a WHO által erőltetett pandémiás egyezménnyel is, amelyet minden országra rá akar kényszeríteni, s ők akarják megmondani, hogy az adott országok milyen lépéseket tegyenek – például kötelezően vakcinázzanak – az esetlegesen újra fellépő vírusokkal szemben, miközben legnagyobb szövetségesünk, az Egyesült Államok már közel áll az mRNS-vakcina betiltásához.

Tehát az Orbán-kormány nyíltan kimondja, hogy nem fogadja el a globális elit életünket veszélyeztető globális céljait: nem akar világkormányt, Great Resetet, szép új világot, nem akarja az Agenda 2030-at, ami az emberiség és a magyarság halálát okozná.

Ezzel szemben nem tudjuk, hogy ezekben a kérdésekben mit tenne egy leendő Tisza-kormány, vajon képes lenne-e, vagy egyáltalán akarna-e ellenállni a migrációnak, az ­LMBTQ-nak, a genderelméletnek, a CBDC-nek, a Green Dealnek, a transzhumanizmusnak, a konzervatív vélemények elnyomásáról szóló törekvéseknek egy új cenzúra által, egyáltalán, a nemzetek feletti szervezetek átfogó hatalmának a világ egésze felett. Vajon mi erről a véleményük? Vajon mit terveznek? S vajon vállalható-e az, amit ezekben az ügyekben terveznek vagy elképzelnek?

Tehát nem az az igazi kérdés, hogy Magyar Péternek milyen napszemüvege van vagy felismeri-e a napraforgó és a gaz közötti különbséget. Ez érdektelen. 

Az a kérdés, hogy a homo globalicus vagy a homo localicus, vagyis a globális ember, a kozmopolita ember, vagy a helyhez, lokalitáshoz, nemzethez, vallásához kötődő ember mellett állnak-e ki?

 Sejtjük, hogy melyik irányba húznak, s az aligha a homo localicus, hanem annak az ellenkezője.

Nos hát ezek azok a kérdések, amelyek el kell hogy döntsék, ki legyen a győztes 2026 áprilisában. De! Hogy jövő tavasszal mindezekről a kérdésekről kellően tudatosan és informáltan tudjanak dönteni a választópolgárok, arra van szükségük, hogy tisztán lássanak az egyes témák kapcsán kialakított Tisza-álláspontról. Mert hogy a Fidesz mit akar, azt már régóta tudjuk, hiszen tizenöt éve ismerjük.

Ez a kampány – éppen a tét nagysága miatt – már egy évvel a választások előtt elkezdődött, és minden hét olyan, mintha a következő vasárnap kerülne sor a „végső harcra”. Ez mindannyiunk számára fárasztó, valljuk be, de a tét sem volt még ekkora – ezt is valljuk be.

A választók tisztánlátása érdekében egyetlen dolgot javaslok a hátralévő féléves időszakra. Ez módszertani, de tartalmi megjegyzés is. Ehhez a magyar politika egyik legártalmasabb alakjának egyik hazug mondását idézném fel 2006-ból, amikor Orbán Viktorral vitatkozott élő tévéadásban a kampány hajrájában. Azt mondta vitapartnerének: 

„Elnök úr! Nem akarhat igaztalan módon nyerni. Nem igaz vádakkal választást nyerni, az nem igaz országhoz vezet.”

Nos, ez a kártékony politikus a világ legnagyobb hazugságát mondta, hiszen ő volt ott és akkor a legtisztességtelenebb politikus, aki szemenszedett módon hazudott bele a nézők képébe, hiszen nála tisztességtelenebbül még nem nyertek választást Magyarországon. Ám amit mondott, az persze igaz: igaztalan módon, nem tisztességes eszközökkel nem lehet tisztességesen politizálni, igaz országot vezetni.

Ezért azt mondom: 

a Tisza Párt hagyja abba azt, hogy nem tisztességes módon kampányol. Ne állítson valótlan dolgokat politikai ellenfeléről, annak vezetőjéről és tagjairól. Ne hergeljen. Helyette végre mondja el őszintén, tisztességesen, hogy ha választást nyerne, konkrétan és világosan mit cselekedne ezért az országért, ha egyáltalán ezért az országért cselekedne, s nem mások céljait követné.

Elég volt a hazudozásból, elég volt a mellébeszélésből, elég volt a sunyiságból! Tessék nyíltan, tisztességesen küzdeni! Ennyit megérdemlünk mi, választók, akik nem akarnak hazug mesékből kiindulva dönteni, hanem tisztán akarnak látni 2026 áprilisában. És persze ez ránk, szuverenistákra is vonatkozik, de ezt mi teljesítjük. Mindenki tartózkodjon attól, hogy kitalál valamit az ellenfeléről, és azt szajkózza nap mint nap, hátha végül elhiszik az emberek azt, ami egyszerűen nem igaz vagy bizonyíthatatlan.

Csak ennyi a kérésem. „Csak” ennyi. Hiszen:

Mért ne legyek tisztességes! Kiterítenek úgyis.

 

