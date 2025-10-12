Orbán ViktorAdaptive HussarsMagyar Honvédség (MH)

Orbán Viktor: A békéhez erő kell + videó

A kormányfő még csütörtökön vett részt az Adaptive Hussars 25 hadgyakorlat egyik mozzanatán.

Magyar Nemzet
2025. 10. 12. 17:44
Látványos montázsvideót tett közzé az Adaptive Hussars 25 elnevezésű hadgyakorlaton tett látogatásáról Facebookon a miniszterelnök. Orbán Viktor leszögezte: „A békéhez erő kell!”. Mint arról lapunk is beszámolt, a kormányfő csütörtökön a Mezőkövesdi Klementina (volt katonai) Repülőtéren részt vett az országvédelmi gyakorlat egyik mozzanatán.

A Magyar Honvédség Különleges Műveleti Parancsnokság szervezésében a kormányfő jelenlétében magyar, bolgár, szlovák, lengyel és szlovén fegyveres erők egy elfoglalt repülőtér elleni katonai műveletet mutattak be.

 

Borítókép: Böröndi Gábor vezérezredes, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és Orbán Viktor miniszterelnök az Adpative Hussars 2025 hadgyakorlaton (Forrás: Facebook)


