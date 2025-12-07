Óriási harc várható Brüsszelben

Hamarosan Brüsszelben ülnek össze az Európai Unió állam- és kormányfői. Az Európai Tanács december 18-i találkozóján óriási harc várható Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint, akit lapunk a Brüsszelben tartandó találkozóval kapcsolatos várakozásokról kérdezett.

Brüsszelben mindent megpróbálnak majd a háború folytatásáért

Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

A legutóbbi találkozó óta sok minden változott a nemzetközi politikában. Ukrajnában hatalmas korrupciós botrány tört ki, amibe belebukott Volodimir Zelenszkij elnök egyik legfőbb bizalmasa, korábbi kabinetfőnöke, Andrij Jermak is. Brüsszelt úgyszintén egy friss korrupciós botrány rázta meg, amelytől az Európai Bizottság maximálisan próbál elhatárolódni. Eközben pedig az amerikaiak és az oroszok kiterjedt tárgyalásokat folytattak a Trump-adminisztráció által elkészített 28 pontos béketervről.