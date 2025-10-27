Kilenc kérdésem Magyar Péterhez

Hogy ez miért és hogyan alakult ki, abba itt és most ne menjünk bele, fogadjuk el 2025 őszére kialakult adottságként. Ebből viszont az következik: a 2026. áprilisi választásnak óriási tétje lesz –
elvileg a Tisza Párt is győzhet, ha viszont ez igaz, akkor arra van szüksége az összes magyar választópolgárnak, hogy tudja, valóban mit képvisel a Tisza Párt és mit nem. Magyar Péter és pártja eddig nem akarta megosztani a választókkal, hogy győzelmük esetén mire számíthatnának az emberek. Magyar 23-i beszéde sem volt elég konkrét ahhoz, hogy ebből megértsük, mit képviselnek, mit terveznek.
Éppen ezért nyilvánosan arra kérem Magyar Pétert, hogy legyen szíves, és most már a legfontosabb, konkrét témákban adjon választ arra, hogy mire készülnek, ha hatalomra kerülnének. Ha ezt nem teszi meg, akkor nem őszinte a választókhoz, akkor inkább hamiskártyás, mint komolyan vehető politikus. Ezért kilenc kérdést tennék fel, amik talán nem csak engem érdekelnek. És tudatosan nem az adókról vagy az egészségügyről, illetve a szociális otthonokról kérdezem, mert azzal kapcsolatban már többször megszólaltak, igaz, elég nagy homályt hagyva. De most jöjjenek szóba olyan témák – főleg a belpolitikán is túlmutatók –, amelyekről eddig még érintőlegesen sem mondtak semmit, holott hatásukban minden magyar embert érintenek.
1. Mit gondol Ön, illetve a Tisza Párt a háborúról?
Milyen megoldásokban gondolkodnak? Ha a béke pártján vannak, akkor azt hogyan képzelik el?
2. Mit gondolnak Ukrajnáról, be kell venni az unióba?
Mit gondolnak arról, hogy az uniós támogatásokat megvonva más tagállamoktól, Ukrajna előnyt élvezne többek között Magyarországgal szemben, s így például a mezőgazdaságunk súlyos hátrányt szenvedne el?
3. Mit gondolnak az Európai Unió jövőjéről?
Mi a véleményük arról az elképzelésről, hogy legyen egy „ever closer union”, vagyis végső soron egy birodalom, egy Európai Egyesült Államok, amelyben a tagállamok lényegében elveszítenék a szuverenitásukat, fokról fokra, lépésről lépésre? Önök milyen uniót képzelnek el: centralizált birodalom vagy a nemzetek Európája?
4. Önöknek
mi a véleményük arról a zöldideológiáról,
amely egy az egyben az emberi szén-dioxid-kibocsátást teszi felelőssé a globális felmelegedés miatt, s ezért olyan intézkedéseket kényszerítenek rá az államokra, amelyek következtében leépül a saját iparuk és mezőgazdaságuk? Elfogadják-e az EU Green Deal koncepcióját, amely a belső égésű motorok teljes kivezetését akarja elérni 2035-ig, egyben célul tűzte ki 2050-re az emberi CO2-kibocsátás nullára redukálását?
5. Önök szerint
helyes-e a globális pénzügyi elit terve arról, hogy a készpénzt fokozatosan megszüntessék,
és helyette bevezessék a CBDC-t, vagyis a központi bankok által kezelt digitális valutát? Önök szerint az EU, a brüsszeli elit által is elfogadott koncepció – amelyet többek között Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke is képvisel – helyes-e? Ehhez a tervhez társul a globális digitális azonosító terve is, amely minden állampolgár fontos személyi adatait gyűjtené össze, s ezzel kialakulhatna az emberek ellenőrzésének elképesztően magas és veszélyes szintje. Egyszóval Önök szerint fontos érték-e, valódi szabadságjog-e, hogy az emberek készpénzt tarthatnak és azzal fizethetnek, s hogy ebben senki nem korlátozhatja őket?
6. Önöknek
mi a véleményük a közel-keleti, gázai konfliktusról?
Önök szerint vajon Gáza kapcsán hogyan lehet minősíteni az elmúlt két év eseményeit, kinek van „igaza” – ha lehet egyáltalán erről beszélni ebben a formában –, és kinek nincs? Milyen atrocitások történtek Gázában, illetve Izraelben? Önök követnék ebből a szempontból az Orbán-kormány hozzáállását, vagy eltérnének attól?
7. Önök
milyen politikát folytatnának kormányon az LMBTQI-közösségekkel szemben?
Mi a véleményük a genderideológiákról? Elleneznék vagy támogatnák az azonos neműek házasságát?
8.
Mit tennének a devizahitelesek ügyében,
akikkel kapcsolatban nemrég az Európai Bíróság számukra nagyon kedvező ítéletet hozott a bankokkal szemben?
És végül a 9. Önöknek
mi a véleménye a globális elitkörökről, a világ sorsát erőteljesen befolyásolni akaró erőkről,
mint a BlackRock, Vanguard, Világgazdasági Fórum (a davosi elit), Bill Gates, Soros György stb.? Mi a véleményük a deep state-ről, elfogadják-e a világkormányzás koncepcióját, vagy a nemzetek szuverenitása mellett állnak ki? Barátkozni vagy szemben állni érdemes a Rothschildokkal, Rockefellerekkel, Morganekkel, Warburgokkal, Carnegie-ekkel, Kuhn-Loebekkel és így tovább? Megjegyzés: az Önök soraiban ott található Kármán András, Orbán Anita, Kapitány István és mások, akik ténylegesen globális cégekhez és hálózatokhoz kötődtek vagy kötődnek. Ez egyben válasz is a kérdésemre?