Kilenc kérdésem Magyar Péterhez

Hogy ez miért és hogyan alakult ki, abba itt és most ne menjünk bele, fogadjuk el 2025 őszére kialakult adottságként. Ebből viszont az következik: a 2026. áprilisi választásnak óriási tétje lesz –

elvileg a Tisza Párt is győzhet, ha viszont ez igaz, akkor arra van szüksége az összes magyar választópolgárnak, hogy tudja, valóban mit képvisel a Tisza Párt és mit nem. Magyar Péter és pártja eddig nem akarta megosztani a választókkal, hogy győzelmük esetén mire számíthatnának az emberek. Magyar 23-i beszéde sem volt elég konkrét ahhoz, hogy ebből megértsük, mit képviselnek, mit terveznek.

Éppen ezért nyilvánosan arra kérem Magyar Pétert, hogy legyen szíves, és most már a legfontosabb, konkrét témákban adjon választ arra, hogy mire készülnek, ha hatalomra kerülnének. Ha ezt nem teszi meg, akkor nem őszinte a választókhoz, akkor inkább hamiskártyás, mint komolyan vehető politikus. Ezért kilenc kérdést tennék fel, amik talán nem csak engem érdekelnek. És tudatosan nem az adókról vagy az egészségügyről, illetve a szociá­lis otthonokról kérdezem, mert azzal kapcsolatban már többször megszólaltak, igaz, elég nagy homályt hagyva. De most jöjjenek szóba olyan témák – főleg a belpolitikán is túlmutatók –, amelyekről eddig még érintőlegesen sem mondtak semmit, holott hatásukban minden magyar embert érintenek.

1. Mit gondol Ön, illetve a Tisza Párt a háborúról?

Milyen megoldásokban gondolkodnak? Ha a béke pártján vannak, akkor azt hogyan képzelik el?



2. Mit gondolnak Ukrajnáról, be kell venni az unióba?

Mit gondolnak arról, hogy az ­uniós támogatásokat megvonva más tagállamoktól, Ukrajna előnyt élvezne többek között Magyarországgal szemben, s így például a mezőgazdaságunk súlyos hátrányt szenvedne el?



3. Mit gondolnak az Európai Unió jövőjéről?

Mi a véleményük arról az elképzelésről, hogy legyen egy „ever closer union”, vagyis végső soron egy birodalom, egy Európai Egyesült Államok, amelyben a tagállamok lényegében elveszítenék a szuverenitásukat, fokról fokra, lépésről lépésre? Önök milyen uniót képzelnek el: centralizált birodalom vagy a nemzetek Európája?

4. Önöknek

mi a véleményük arról a zöldideológiáról,

amely egy az egyben az emberi szén-dioxid-kibocsátást teszi felelőssé a globális felmelegedés miatt, s ezért olyan intézkedéseket kényszerítenek rá az államokra, amelyek következtében leépül a saját iparuk és mezőgazdaságuk? Elfogadják-e az EU Green Deal koncepcióját, amely a belső égésű motorok teljes kivezetését akarja elérni 2035-ig, egyben célul tűzte ki 2050-re az emberi CO2-kibocsátás nullára redukálását?

5. Önök szerint

helyes-e a globális pénzügyi elit terve arról, hogy a készpénzt fokozatosan megszüntessék,

és helyette bevezessék a ­CBDC-t, vagyis a központi bankok által kezelt digitális valutát? Önök szerint az EU, a brüsszeli elit által is elfogadott koncepció – amelyet többek között Christine Lagarde, az Euró­pai Központi Bank elnöke is képvisel – helyes-e? Ehhez a tervhez társul a globális digitális azonosító terve is, amely minden állampolgár fontos személyi adatait gyűjtené össze, s ezzel kialakulhatna az emberek ellenőrzésének elképesztően magas és veszélyes szintje. Egyszóval Önök szerint fontos érték-e, valódi szabadságjog-e, hogy az emberek készpénzt tarthatnak és azzal fizethetnek, s hogy ebben senki nem korlátozhatja őket?

6. Önöknek

mi a véleményük a közel-keleti, gázai konfliktusról?

Önök szerint vajon Gáza kapcsán hogyan lehet minősíteni az elmúlt két év eseményeit, kinek van „igaza” – ha lehet egyáltalán erről beszélni ebben a formában –, és kinek nincs? Milyen atrocitások történtek Gázában, illetve Izraelben? Önök követnék ebből a szempontból az Orbán-kormány hozzáállását, vagy eltérnének attól?

7. Önök

milyen politikát folytatnának kormányon az LMBTQI-közösségekkel szemben?

Mi a véleményük a genderideológiákról? Elleneznék vagy támogatnák az azonos ­neműek házasságát?

8.

Mit tennének a devizahitelesek ügyében,

akikkel kapcsolatban nemrég az Európai Bíróság számukra nagyon kedvező ítéletet hozott a bankokkal szemben?

És végül a 9. Önöknek

mi a véleménye a globális elitkörökről, a világ sorsát erőteljesen befolyásolni akaró erőkről,

mint a BlackRock, Vanguard, Világgazdasági Fórum (a davosi elit), Bill Gates, Soros György stb.? Mi a véleményük a deep state-ről, elfogadják-e a világkormányzás koncepcióját, vagy a nemzetek szuverenitása mellett állnak ki? Barátkozni vagy szemben állni érdemes a Rothschildokkal, Rockefellerekkel, Morganekkel, Warburgokkal, Carnegie-ekkel, Kuhn-Loebekkel és így tovább? Megjegyzés: az Önök soraiban ott található Kármán András, Orbán Anita, Kapitány István és mások, akik ténylegesen globális cégekhez és hálózatokhoz kötődtek vagy kötődnek. Ez egyben válasz is a kérdésemre?