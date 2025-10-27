idezojelek
Vélemény

Kilenc kérdésem Magyar Péterhez

A FELSZÍN ALATT – Tisztán szeretnék látni a Tisza valódi terveit a magyar választópolgárok.

Fricz Tamás
2025. 10. 27. 4:40
Fotó: Bodnár Boglárka

Lezajlott az október 23-i ünnepség, tizenegyedszer vonult a Békemenet, Orbán Viktor megtartotta ünnepi beszédét a Kossuth téren, illetve a Tisza Párt is felvonult, s a Hősök terén a párt elnöke, Magyar Péter is beszédet mondott. Persze megint megindult a számháború, hogy melyik rendezvényen voltak többen, s elhangzottak egymásnak teljesen ellentmondó vélemények ezzel kapcsolatban. Szerintem ezt a vitát zárjuk le a rendezvényt biztosító operatív törzs hivatalos közleményével, amely a cellaadatok alapján megállapította: 

a Kossuth téren mintegy 80 ezren jelentek meg, míg a Hősök terén nagyjából 45 ezren, tehát a Kossuth téri ünnepségen a Hősök teréhez képest majdnem kétszer annyian voltak.

De ezzel együtt, október 23-a estéjén bennem az fogalmazódott meg: ebben az országban jelenleg ismét két Magyarország van. Igazából így van ez a rendszerváltás kezdete óta, de mintha a 2002 és 2010 közötti időszak után – ami ebből a szempontból különösen éles volt –, a 2010-től kezdődő Fidesz-korszakban egészen 2023–2024-ig valamelyest megváltozott volna a helyzet. A Fidesz kétharmaddal kormányzott, a balliberális ellenzék pedig egyre inkább széttagolódott, erejét vesztette – s nemcsak azt, hanem sorban a választásokat is. Úgy tűnt, hogy létrejött egy domináns politikai, s ehhez kapcsolódó gazdasági és kulturális hatalom, és az egész társadalom elfogadta az új rea­litást, a döntő többség nagy örömmel, s persze voltak, akik csak kényszeredetten.

Október 23-án az Orbán-kormány és a Békemenet újra megmutatta az erejét, azt, hogy ha kell, az általa vallott értékek védelmében kész és képes az utcára vonulni, s – ha tetszik – „offline” is megmutatni, hogy mekkora szervezettség és cselekvőképesség jellemzi, ha szükség van rá. Ez az, ami nem változott: a nemzeti és szuverenista tábor egyben van és együtt maradt ennyi idő után is. Ugyanakkor azt is látom, hogy a másik oldalon sem kevesen jelentek meg október 23-án. Az ellenzéknek a „gyurcsányi” időszakban esélye sem volt ekkora tömeg összeszedésére, legyen az október 23-a vagy március 15-e. Létezik tehát a Tisza Pártnak egyfajta látható támogatottsága, s nagy hiba lenne, ha ezt nem vennénk figyelembe.

Hogy ez miért és hogyan alakult ki, abba itt és most ne menjünk bele, fogadjuk el 2025 őszére kialakult adottságként. Ebből viszont az következik: a 2026. áprilisi választásnak óriási tétje lesz – 

elvileg a Tisza Párt is győzhet, ha viszont ez igaz, akkor arra van szüksége az összes magyar választópolgárnak, hogy tudja, valóban mit képvisel a Tisza Párt és mit nem. Magyar Péter és pártja eddig nem akarta megosztani a választókkal, hogy győzelmük esetén mire számíthatnának az emberek. Magyar 23-i beszéde sem volt elég konkrét ahhoz, hogy ebből megértsük, mit képviselnek, mit terveznek.

Éppen ezért nyilvánosan arra kérem Magyar Pétert, hogy legyen szíves, és most már a legfontosabb, konkrét témákban adjon választ arra, hogy mire készülnek, ha hatalomra kerülnének. Ha ezt nem teszi meg, akkor nem őszinte a választókhoz, akkor inkább hamiskártyás, mint komolyan vehető politikus. Ezért kilenc kérdést tennék fel, amik talán nem csak engem érdekelnek. És tudatosan nem az adókról vagy az egészségügyről, illetve a szociá­lis otthonokról kérdezem, mert azzal kapcsolatban már többször megszólaltak, igaz, elég nagy homályt hagyva. De most jöjjenek szóba olyan témák – főleg a belpolitikán is túlmutatók –, amelyekről eddig még érintőlegesen sem mondtak semmit, holott hatásukban minden magyar embert érintenek.

1. Mit gondol Ön, illetve a Tisza Párt a háborúról?

 Milyen megoldásokban gondolkodnak? Ha a béke pártján vannak, akkor azt hogyan képzelik el?
 

2. Mit gondolnak Ukrajnáról, be kell venni az unióba?

 Mit gondolnak arról, hogy az ­uniós támogatásokat megvonva más tagállamoktól, Ukrajna előnyt élvezne többek között Magyarországgal szemben, s így például a mezőgazdaságunk súlyos hátrányt szenvedne el?
 

3. Mit gondolnak az Európai Unió jövőjéről? 

Mi a véleményük arról az elképzelésről, hogy legyen egy „ever closer union”, vagyis végső soron egy birodalom, egy Európai Egyesült Államok, amelyben a tagállamok lényegében elveszítenék a szuverenitásukat, fokról fokra, lépésről lépésre? Önök milyen uniót képzelnek el: centralizált birodalom vagy a nemzetek Európája?
4. Önöknek 

mi a véleményük arról a zöldideológiáról, 

amely egy az egyben az emberi szén-dioxid-kibocsátást teszi felelőssé a globális felmelegedés miatt, s ezért olyan intézkedéseket kényszerítenek rá az államokra, amelyek következtében leépül a saját iparuk és mezőgazdaságuk? Elfogadják-e az EU Green Deal koncepcióját, amely a belső égésű motorok teljes kivezetését akarja elérni 2035-ig, egyben célul tűzte ki 2050-re az emberi CO2-kibocsátás nullára redukálását?
5. Önök szerint 

helyes-e a globális pénzügyi elit terve arról, hogy a készpénzt fokozatosan megszüntessék, 

és helyette bevezessék a ­CBDC-t, vagyis a központi bankok által kezelt digitális valutát? Önök szerint az EU, a brüsszeli elit által is elfogadott koncepció – amelyet többek között Christine Lagarde, az Euró­pai Központi Bank elnöke is képvisel – helyes-e? Ehhez a tervhez társul a globális digitális azonosító terve is, amely minden állampolgár fontos személyi adatait gyűjtené össze, s ezzel kialakulhatna az emberek ellenőrzésének elképesztően magas és veszélyes szintje. Egyszóval Önök szerint fontos érték-e, valódi szabadságjog-e, hogy az emberek készpénzt tarthatnak és azzal fizethetnek, s hogy ebben senki nem korlátozhatja őket?
6. Önöknek 

mi a véleményük a közel-keleti, gázai konfliktusról? 

Önök szerint vajon Gáza kapcsán hogyan lehet minősíteni az elmúlt két év eseményeit, kinek van „igaza” – ha lehet egyáltalán erről beszélni ebben a formában –, és kinek nincs? Milyen atrocitások történtek Gázában, illetve Izraelben? Önök követnék ebből a szempontból az Orbán-kormány hozzáállását, vagy eltérnének attól?
7. Önök 

milyen politikát folytatnának kormányon az LMBTQI-közösségekkel szemben?

 Mi a véleményük a genderideológiákról? Elleneznék vagy támogatnák az azonos ­neműek házasságát?
8. 

Mit tennének a devizahitelesek ügyében,

 akikkel kapcsolatban nemrég az Európai Bíróság számukra nagyon kedvező ítéletet hozott a bankokkal szemben?
És végül a 9. Önöknek 

mi a véleménye a globális elitkörökről, a világ sorsát erőteljesen befolyásolni akaró erőkről,

 mint a BlackRock, Vanguard, Világgazdasági Fórum (a davosi elit), Bill Gates, Soros György stb.? Mi a véleményük a deep state-ről, elfogadják-e a világkormányzás koncepcióját, vagy a nemzetek szuverenitása mellett állnak ki? Barátkozni vagy szemben állni érdemes a Rothschildokkal, Rockefellerekkel, Morganekkel, Warburgokkal, Carnegie-ekkel, Kuhn-Loebekkel és így tovább? Megjegyzés: az Önök soraiban ott található Kármán András, Orbán Anita, Kapitány István és mások, akik ténylegesen globális cégekhez és hálózatokhoz kötődtek vagy kötődnek. Ez egyben válasz is a kérdésemre?

Nos ennyi. Az e kérdésekre adott válaszok azért fontosak, hogy tisztán lássuk, Önök hova tartoznak, mit és kit képviselnek. 

Nem várhatják el, hogy vabankra adják Önökre a voksukat az emberek. 

Ezért mint a Tisza Párt vezetőjét kérem arra, bármilyen módon, de ejtse szerét annak, hogy a fenti témákban kifejti az Ön, illetve a pártja hivatalos álláspontját. E kérdésekkel nem támadni akarok, hanem a tisztánlátást segíteni az ország állampolgárai számára.

És még egy: 

ígérjék meg, hogy ha hatalomra kerülnek, a fenti és más témákban előre megadott válaszuk és programjuk szerint kormányoznának, nem követve Gyurcsány Ferenc példáját, aki hazudott reggel, éjjel meg este. Ha pedig mégse tennék azt, amit előre lefektettek, ígérjék meg most, hogy azonnal lemondanak.

A többi Önön, illetve Önökön múlik.

 

idezojelekTisza Párt

Kilenc kérdésem Magyar Péterhez

idezojelekEurópa

Miért épp Európa és Amerika fejlődött a legjobban?

idezojelektaxisblokád

A taxisblokád puccskísérlet volt

idezojelektárgyalás

A történelem főutcáján

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

