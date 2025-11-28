Szánthó MiklósAlapjogokért KözpontPolitico

Szánthó Miklós levelet írt a Politico szerkesztőségének

Az Alapjogokért Központ főigazgatója levélben fordult a Politico szerkesztőségéhez. Szánthó Miklós arra volt kíváncsi, hogy miért távolítottak el több közvélemény-kutatást is, köztük az Alapjogokért Központhoz tartozókat is.

Magyar Nemzet
2025. 11. 28. 15:31
Fotó: DOMINIC GWINN Forrás: Middle East Images
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar sajtó jelentős felháborodással és értetlenséggel reagált arra, hogy hétfő dél körül a Politico láthatóan átrendezte magyar közvélemény-kutatási adatbázisát: a Magyar Társadalomkutató és az Alapjogokért Központ felméréseit eltávolították az összesítésből, míg a Publicus legutóbbi, a Tisza Párt jelentős előnyét mutató felmérését felvették – írta friss bejegyzésében Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója. 

Szánthó Miklós átláthatóságot vár
Szánthó Miklós átláthatóságot vár 
Fotó: DOMINIC GWINN / Middle East Images

Ennek következtében a Politico országos közvélemény-kutatási átlaga most már határozott Tisza-előnyt mutat a korábban látható enyhe Fidesz-előny helyett – írta a főigazgató. 

Ez a felháborodás érthető, tekintve, hogy a Magyar Társadalomkutató készítette a legpontosabb előrejelzést a 2022-es magyar parlamenti választásokra, míg az Alapjogokért Központ a harmadik legpontosabb előrejelzést közölte a 2024-es európai parlamenti választásokra Magyarországgal kapcsolatban.

Emiatt a magyar újságírók egyértelműen kijelentették, hogy e két intézet kizárása az önök összesítéséből önkényesnek és szakmailag megalapozatlannak tűnik, és hangsúlyozták, hogy egy ilyen lépés elkerülhetetlenül komoly aggályokat vet fel az átláthatósággal és a módszertani semlegességgel kapcsolatban

– fogalmazott Szánthó. 

A főigazgató kiemelte, hogy szeretnék megérteni, hogy miért két, bizonyíthatóan megbízható intézet közvélemény-kutatásait távolították el, és miért került be ehelyett egy olyan intézet (Publicus Intézet) friss felmérése, amelynek a 2022-es magyar parlamenti választásokra vonatkozó előrejelzései jelentősen, és sok megfigyelő szerint alig magyarázható módon eltértek a tényleges eredményektől. 

Ezen tények fényében meggyőződésünk, hogy adataink figyelembevétele az önök közvélemény-kutatásaiban hozzájárulna a magyar politikai tájkép teljesebb és kiegyensúlyozottabb ábrázolásához – hangsúlyozta. 

Ez segítene megelőzni és eloszlatni azokat az – érthető módon felmerülő – kritikákat a magyar közszférában, amelyek arra utalnak, hogy ellenkező esetben a Politico összesítését a magyar közvélemény manipulálására szolgáló eszközként, ahelyett, hogy semlegesen tükrözné azt.

– emelte ki. 

A főigazgató egyúttal levelében kiemelte: az Alapjogokért Központ legutóbbi közvélemény-kutatását 2025. november 10. és 13. között végezték, telefonos interjúk segítségével, a CATI módszer alapján, az 1000 fős minta pedig reprezentatív a 18 éves és idősebb lakosságra. 

A statisztikai mintavételből adódó elkerülhetetlen ingadozásokat nem, életkor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint korrigálták, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatait referenciaként használva. Azokban az esetekben, amikor minden válaszadó válaszolt az adott kérdésre, 95 százalékos megbízhatósággal kijelenthető, hogy a becslések legfeljebb 3,16 százalékponttal térnek el a teljes lakosságra jellemző értékektől – nyomatékosította Szánthó. 

Borítókép: Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKormányinfó

A kis Simor igazi hülye

Bayer Zsolt avatarja

Ismét rommá égett a telexes a Kormányinfón!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu