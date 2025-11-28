Szánthó Miklós levelet írt a Politico szerkesztőségének

A magyar sajtó jelentős felháborodással és értetlenséggel reagált arra, hogy hétfő dél körül a Politico láthatóan átrendezte magyar közvélemény-kutatási adatbázisát: a Magyar Társadalomkutató és az Alapjogokért Központ felméréseit eltávolították az összesítésből, míg a Publicus legutóbbi, a Tisza Párt jelentős előnyét mutató felmérését felvették – írta friss bejegyzésében Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója.
Ennek következtében a Politico országos közvélemény-kutatási átlaga most már határozott Tisza-előnyt mutat a korábban látható enyhe Fidesz-előny helyett – írta a főigazgató.
Ez a felháborodás érthető, tekintve, hogy a Magyar Társadalomkutató készítette a legpontosabb előrejelzést a 2022-es magyar parlamenti választásokra, míg az Alapjogokért Központ a harmadik legpontosabb előrejelzést közölte a 2024-es európai parlamenti választásokra Magyarországgal kapcsolatban.
Emiatt a magyar újságírók egyértelműen kijelentették, hogy e két intézet kizárása az önök összesítéséből önkényesnek és szakmailag megalapozatlannak tűnik, és hangsúlyozták, hogy egy ilyen lépés elkerülhetetlenül komoly aggályokat vet fel az átláthatósággal és a módszertani semlegességgel kapcsolatban
– fogalmazott Szánthó.
A főigazgató kiemelte, hogy szeretnék megérteni, hogy miért két, bizonyíthatóan megbízható intézet közvélemény-kutatásait távolították el, és miért került be ehelyett egy olyan intézet (Publicus Intézet) friss felmérése, amelynek a 2022-es magyar parlamenti választásokra vonatkozó előrejelzései jelentősen, és sok megfigyelő szerint alig magyarázható módon eltértek a tényleges eredményektől.
