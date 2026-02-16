ciprusrendőrségmolnár gusztávfeleség

Valóra vált a színész rémálma: Molnár Gusztávra rendőrök csaptak le Ferihegyen

Fokozódik az izgalom az ügyben.

Magyar Nemzet
Forrás: Blikk2026. 02. 16. 14:47
Molnár Gusztáv Fotó: Szabolcs László
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Éppen a ciprusi kiruccanásukról tért haza Molnár Gusztáv és a várandós felesége, amikor az egyenruhások odaléptek hozzájuk a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér érkezési oldalán – értesült a Blikk. 

Az esetről nem írnak valami hosszan, azonban kaptak egy videót az egyik olvasójuktól. Ezen annyi látható, hogy két rendőrrel beszél egy férfi, aki hasonlít a színészre, egy nő társaságában. Az ügy előzményeiről korábban már a Magyar Nemzet is beszámolt. Ebben a cikkben arról olvashat, hogy a rendőrségi portálra felkerült egy körözés, amelynek a lényege, hogy nagyon keresik Molnár Gusztávot kiskorú veszélyeztetése miatt. 

Annyira egyébként nem is kellett keresni, mert a színész feleségének közösségi oldaláról gyorsan kiderült, hogy Ciprusra mentek, az ügyben pedig maga a színész is megszólalt; ő azt mondta, meglepődött rajta, hogy a rendőrség keresi. Akkor azt is mondta: 

Sajnos az is lehet, hogy a rendőrök visznek el a repülőtérről, amikor hazaérkezünk…

 

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekukrajna

Zé terv

Bogár László avatarja

Az európai integráció, amelynek ez a történelmileg legutolsó megjelenési formája, amit Európai Uniónak hívnak, ugyanúgy amerikai birodalmi projekt, mint a NATO, az egyik a megszállás hatalomgazdasági, a másik a katonai intézményrendszere.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu