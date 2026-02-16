Valóra vált a színész rémálma: Molnár Gusztávra rendőrök csaptak le Ferihegyen

Az esetről nem írnak valami hosszan, azonban kaptak egy videót az egyik olvasójuktól. Ezen annyi látható, hogy két rendőrrel beszél egy férfi, aki hasonlít a színészre, egy nő társaságában. Az ügy előzményeiről korábban már a Magyar Nemzet is beszámolt. Ebben a cikkben arról olvashat, hogy a rendőrségi portálra felkerült egy körözés, amelynek a lényege, hogy nagyon keresik Molnár Gusztávot kiskorú veszélyeztetése miatt.