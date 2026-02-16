Éppen a ciprusi kiruccanásukról tért haza Molnár Gusztáv és a várandós felesége, amikor az egyenruhások odaléptek hozzájuk a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér érkezési oldalán – értesült a Blikk.
Valóra vált a színész rémálma: Molnár Gusztávra rendőrök csaptak le Ferihegyen
Fokozódik az izgalom az ügyben.
Az esetről nem írnak valami hosszan, azonban kaptak egy videót az egyik olvasójuktól. Ezen annyi látható, hogy két rendőrrel beszél egy férfi, aki hasonlít a színészre, egy nő társaságában. Az ügy előzményeiről korábban már a Magyar Nemzet is beszámolt. Ebben a cikkben arról olvashat, hogy a rendőrségi portálra felkerült egy körözés, amelynek a lényege, hogy nagyon keresik Molnár Gusztávot kiskorú veszélyeztetése miatt.
Annyira egyébként nem is kellett keresni, mert a színész feleségének közösségi oldaláról gyorsan kiderült, hogy Ciprusra mentek, az ügyben pedig maga a színész is megszólalt; ő azt mondta, meglepődött rajta, hogy a rendőrség keresi. Akkor azt is mondta:
Sajnos az is lehet, hogy a rendőrök visznek el a repülőtérről, amikor hazaérkezünk…
