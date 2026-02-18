Rendkívüli

autós hírtanulmányautóformatervezőMercedes-Benzversenyautó

Újraálmodták a híres Mercedest, a Vörös Disznó limuzinszörnyet

Nem más osztotta meg az eltitkolt retró koncepcióautó képeit, mint a márka nemrég távozott dizájnfőnöke.

2026. 02. 18. 11:45
Fotó: Mercedes-Benz
Tavaly decemberben sokakat meglepett a hír, hogy 28 év után távozik a Mercedes-Benztől a márka formanyelvét radikálisan megújító, dizájnerek sokaságának útját egyengedő, hazánkban a MOME vendégprofesszoraként is tevékenykedő Gorden Wagener. Úgy tűnik azonban, hogy mielőtt valami új projektbe vágna bele, visszatekint a stuttgarti márkánál eltöltött időszakra. 

Fotó: Mercedes-Benz

Herr Wagener most a közösség médiában mutatott képeket a nyilvánosság elől eltitkolt Vörös Disznó retró koncepcióautóról, ebben alighanem szerepe van annak is, hogy a társszerzőként jegyzett Iconic című könyvét reklámozza. Számítógépes grafikáról van szó, ám a tanulmány több részlete (hűtőmaszk, „csillagszemű” fényszóró) azóta a márka szériamodelljein is megjelent. 

Fotó: Mercedes-Benz

A múltidézés alapja a legendás Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 versenyautó, amely nem volt más, mint a régi S-osztály AMG-tuningos motorsport változata, akár 428 lóerős teljesítménnyel. Bár a gumik és a fékek nehezen bírták a luxuslimuzinból faragott gép nagy tömegét, a V8-as motor óriási nyomatéka gyorssá tette, és kategóriagyőzelmet szerzett a ’71-es 24 órás spai futamon.

Fotó: Mercedes-Benz

Ennek a legendás Vörös Disznó versenyautónak (melynek egyik példányát Magyarországon is kiállították már) állít emléket a néhány éve megálmodott, Wagener-féle tanulmány. Modern, gömbölyded formája olyan retró részleteket rejt, mint az dupla álló fényszórók, a kiegészítő lámpák, a penta felnik, a 35-ös rajtszám és egyebek – kár, hogy nem készült el életnagyságban.

 

