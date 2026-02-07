Rendkívüli

autós hírAMGMercedes-BenzMercedes

Bivalyerős, V8-as szuperkupén dolgozik a Mercedes

A CLE csúcsmodelljébe a márka új fejlesztésű, négyliteres, nyolchengeres turbómotorja kerülhet.

2026. 02. 07. 10:51
Fotó: Mercedes-Benz AG – Communications & Marketing Forrás: Mercedes-Benz
Jelenleg a soros hathengeres turbómotorral szerelt, 449 lóerős CLE 53 a Mercedes kétajtós kupéjának legerősebb változata, de hamarosan nem is egy, hanem két erősebb változat csatlakozik hozzá az affalterbachi AMG-részleg jóvoltából. A Mercedes egyelőre csak a limitált szériás, Mythos sorozatba tartozó csúcsváltozat teszteléséről adott ki hivatalos képeket, de nem hivatalos kémfotók már a normál CLE 63-asról is készültek.

Mercedes CLE 63 AMG
Fotó: Mercedes-Benz

A hírek szerint a 63-asok orrában a Mercedes S-osztályban debütált vadonatúj, síkforgattyús (flat plane) főtengelyű V8-as dolgozik majd, amely erősebb és pörgősebb lesz a régi, térforgattyús (cross plane) főtengellyel szerelt V8-asnál. Árulkodó jelek a kémfotókon a CLE 53-hoz képest megnövelt légbeömlők, amelyeket az új motor megnövekedett hűtési igényéhez igazítottak a tervezők. Mind a CLE AMG 63, mind a vadabb Mythos biturbós V8-as motorral érkezik, előbbi körülbelül 550-600, utóbbi 650 lóerős lesz.

Mercedes CLE 63 AMG
Fotó: Mercedes-Benz AG – Communications & Marketing / Mercedes-Benz

Az álcázás nem túl hangsúlyos, szinte csak a fényszórókban található, csillag alakú nappali menetfények különböztetik meg a csúcsmodellt a jelenlegi CLE-től. Extravagáns részlet a képeken látható Mythos-verzió DTM-stílusú hátsó szárnya, de szinte biztos, hogy a normál CLE 63 is kap majd valamilyen légterelőt hátra. A CLE csúcsváltozatai 2027 elején jelennek meg az utakon, de a világpremierjükre már 2026-ban sor kerülhet.

Ide kapcsolódó hír, hogy a Mercedes-AMG C 63 680 lóerős négyhengeres hibrid hajtásláncát – amely az eladási alapján nem igazán nyerte el a régi V8-ashoz szokott ügyfelek tetszését – 2026-ban a CLE 53-asból ismert hathengeres hibridre cseréli a Mercedes-AMG. Az új változat gyengébb, de könnyebb is lesz, így a menetteljesítményei várhatóan alig romlanak majd.

 

