600 méterre világít, elvezeti magát, és a mesterséges intelligencia beszél belőle

2026-ban, Carl Benz 1886-os szabadalmának és Gottlieb Daimler motoros kocsijának a 140. évfordulóján indul a Mercedes történetének legnagyobb modellbevezetési programja: a stuttgarti gyártó két év alatt több mint 40 új típust vagy változatot vezet be a piacra – a kompakt villanyautóktól a hibrid belső égésű motoros változatokon át a nagyteljesítményű AMG-kig.

Fotó: Mercedes-Benz

A felfrissített S-osztály ennek a programnak az első fontos állomása, a ráncfelvarrás a 2020-ban bemutatott W223-as széria eddigi legátfogóbb frissítését hozta el: a luxusautó alkatrészeinek több mint felét – mintegy 2700 részegységet – új fejlesztésűre cseréltek vagy jelentősen továbbfejlesztettek.

600 méteres látótávolság és világító hűtőmaszk + csillag

Kívülről a 2026-os S-osztályt a mintegy 20 százalékkal nagyobb hűtőrács és az új, ikercsillag-fénygrafikás fényszórók teszik felismerhetővé.

Ez az első eset, hogy egy S-osztály megvilágított maszkkal és megvilágított, függőlegesen álló csillaggal is kérhető.

Hátul a krómkeretes, szintén csillagmotívummal díszített új lámpák, oldalról pedig az opcionális, oldalsó küszöbökbe integrált, Mercedes-Benz feliratot földre vetítő projektor jelenti az újdonságot.

Fotó: Mercedes-Benz

A feláras, új Digital Light fényszóróban a micro-LED technológia és egy nagy teljesítményű új chip 40 százalékkal bővíti a nagy felbontású megvilágítási mezőt, miközben csökkenti az áramfogyasztást az előző DL fényszóróhoz képest.

A dinamikus távolsági fényszóró 25 ezer mikro LED fényforrása akár 600 méterre (nagyjából hat focipálya) is elvilágít,

és a fénykéve mostantól el is fordul kanyarban, a részleges távolsági fényszóró funkció pedig a rosszul megvilágított közlekedők (pl sötét ruhás gyalogosok) észlelését javítja anélkül, hogy elvakítaná a szembejövőket. A kameraadatokkal és a térképintelligenciával kombinálva a kanyarfény pontosabban alkalmazkodik az útviszonyokhoz, és a fényszóró továbbra is képes ábrákat, sávok szélét jelző csíkokat vetíteni az útra.

Szuperszámítógép és szuperkijelző

Fotó: Mercedes-Benz

Az új S-osztály központi eleme a CLA-ból átvett új MB.OS operációs rendszer, a jövő Mercedes-modelljeinek digitális gerince. Az ezt működtető dedikált szuperszámítógép minden fő funkciót egy közös ökoszisztémában kapcsol össze. Mivel a rendszer a Mercedes-Benz saját felhőszolgátatásához csatlakozik, számos funkcióhoz vezeték nélküli „Over The Air” frissítés is elérhető, aminek köszönhetően a modellek a teljes életciklusuk során digitálisan naprakészek maradnak.