600 méterre világít, elvezeti magát, és a mesterséges intelligencia beszél belőle

A Mercedes-Benz S-osztály több mint 50 százalékban megújult műszaki tartalommal, új operációs rendszerrel és finoman módosított külsővel folytatja pályafutását.

2026. 02. 02. 15:24
Mercedes S osztály
Forrás: Mercedes-Benz
2026-ban, Carl Benz 1886-os szabadalmának és Gottlieb Daimler motoros kocsijának a 140. évfordulóján indul a Mercedes történetének legnagyobb modellbevezetési programja: a stuttgarti gyártó két év alatt több mint 40 új típust vagy változatot vezet be a piacra – a kompakt villanyautóktól a hibrid belső égésű motoros változatokon át a nagyteljesítményű AMG-kig. 

Mercedes S osztály
Fotó: Mercedes-Benz

A felfrissített S-osztály ennek a programnak az első fontos állomása, a ráncfelvarrás a 2020-ban bemutatott W223-as széria eddigi legátfogóbb frissítését hozta el: a luxusautó alkatrészeinek több mint felét – mintegy 2700 részegységet – új fejlesztésűre cseréltek vagy jelentősen továbbfejlesztettek.

600 méteres látótávolság és világító hűtőmaszk + csillag

Kívülről a 2026-os S-osztályt a mintegy 20 százalékkal nagyobb hűtőrács és az új, ikercsillag-fénygrafikás fényszórók teszik felismerhetővé. 

Ez az első eset, hogy egy S-osztály megvilágított maszkkal és megvilágított, függőlegesen álló csillaggal is kérhető.

 Hátul a krómkeretes, szintén csillagmotívummal díszített új lámpák, oldalról pedig az opcionális, oldalsó küszöbökbe integrált, Mercedes-Benz feliratot földre vetítő projektor jelenti az újdonságot.

Fotó: Mercedes-Benz

A feláras, új Digital Light fényszóróban a micro-LED technológia és egy nagy teljesítményű új chip 40 százalékkal bővíti a nagy felbontású megvilágítási mezőt, miközben csökkenti az áramfogyasztást az előző  DL fényszóróhoz képest. 

A dinamikus távolsági fényszóró 25 ezer mikro LED fényforrása akár 600 méterre (nagyjából hat focipálya) is elvilágít,

és a fénykéve mostantól el is fordul kanyarban, a részleges távolsági fényszóró funkció pedig a rosszul megvilágított közlekedők (pl sötét ruhás gyalogosok) észlelését javítja anélkül, hogy elvakítaná a szembejövőket. A kameraadatokkal és a térképintelligenciával kombinálva a kanyarfény pontosabban alkalmazkodik az útviszonyokhoz, és a fényszóró továbbra is képes ábrákat, sávok szélét jelző csíkokat vetíteni az útra.

Szuperszámítógép és szuperkijelző

Mercedes S osztály
Fotó: Mercedes-Benz

Az új S-osztály központi eleme a CLA-ból átvett új MB.OS operációs rendszer, a jövő Mercedes-modelljeinek digitális gerince. Az ezt működtető dedikált szuperszámítógép minden fő funkciót egy közös ökoszisztémában kapcsol össze. Mivel a rendszer a Mercedes-Benz saját felhőszolgátatásához csatlakozik, számos funkcióhoz vezeték nélküli „Over The Air” frissítés is elérhető, aminek köszönhetően a modellek a teljes életciklusuk során digitálisan naprakészek maradnak.

Fotó: Mercedes-Benz

A vezetés és parkolás támogatását az új S-osztály tíz külső kamerával, öt radarral és tizenkét ultrahangos szenzorral végzi egy nagy teljesítményű vezérlőegység felügyeletével, amely valós időben figyeli és értelmezi a forgalmi környezetet. A vezetéstámogatás a távolságtartó és sávtartó funkcióktól a proaktív sávváltáson és a kereszteződés megközelítésekor automatikus lassításon át egészen a városi közlekedés támogatásáig terjed, míg a parkolóasszisztens 360 fokos kamerával, tolató manőver-asszisztenciával és vizuális felni-védelemmel könnyíti meg a parkolást.

Mercedes S osztály
Fotó: Mercedes-Benz

Az utastér központi eleme az alapfelszereltségként kínált MBUX Superscreen: a 14,4 colos központi és a 12,3 colos utasoldali kijelző egyetlen, folytonos üveglap alatt jelenik meg, kiegészülve a lebegő hatású 12,3 colos műszeregységgel. A negyedik generációs MBUX az MB.OS-re épül, és 

több AI-technológiát – ChatGPT/Microsoft Bing, Google Gemini – integrál,

amelyek egy új, érzelmek kifejezésére is képes, interaktív, folyékony beszédre képes, „Hey Mercedes” megszólításra ébredő virtuális asszisztens képében állnak rendelkezésre. A fedélzeti rendszer Google Maps-alapú, 3D-s környezetábrázolást, kiterjesztett valóságú head-up displayt és új navigációs élményt kínál. Az új funkciókkal az autó mozgó irodává változhat: az integrált videókonferencia-funkciók (Teams, Zoom, Webex) mellett az utasok diktálhatnak, az AI jegyzeteket készít, rendez, és e-mailen vagy felhőn keresztül továbbítja őket.

Mercedes S osztály
Fotó: Mercedes-Benz

Az új S-osztály belső kialakítása egyensúlyt teremt a digitális technológia és a régimódi analóg stílus között: a megújult műszerfal, az ajtókárpitok és a középkonzol fabetétekkel és új anyagvilággal – köztük nyitott pórusú fa, fémes textilfelületek és új bőrszínek – teremtenek luxusautóhoz méltó atmoszférát. Az olyan fizikai kapcsolókat, mint a tempomat billenőkapcsolója és a hangerőszabályzó görgője a korábbi S-osztály tulajdonosok visszajelzései miatt hozta vissza a gyártó.

Mercedes S osztály
Fotó: Mercedes-Benz

Olyan részletek emelik a komfortérzetet, mint a 

fűthető biztonsági öv, a digitálisan vezérelt szellőzők,

az ultrafinom részecskéket is kiszűrő új ionizált kabinlevegő-szűrőrendszer, valamint a Burmester 3D és 4D hangrendszerek Dolby Atmos-szal. A hátsó üléssorban két, 13,1 colos kijelző és levehető távvezérlők kaptak helyet. A Mercedes-Benz egyedi autók gyártására szakosodott Manufaktur Made to Measure részlege 150-nél több külső és 400 feletti belső színnel, valamint egyedi tanácsadással kínál korlátlan személyre szabhatóságot.

Új V8-as és hatékonyabb hathengeresek

Mercedes S osztály
Fotó: Mercedes-Benz

A hajtáslánc-változatok között a átdolgozott V8 és hathengeres benzin- és dízelmotorok, valamint 

100 km körüli WLTP szerinti elektromos hatótávot kínáló plug-in hibridek

is választhatók. Az új, síkforgattyús főtengellyel rendelkező benzines V8-as (S 580 4MATIC) 537 lóerőt és 750 Nm-t képes leadni, ráadásul a lágy hibrid rendszerrel, finomhangolt befecskendezéssel hatékonyabban és simábban működik az elődjénél. Az új gyújtási sorrenddel rendelkező, lapos főtengely csökkenti a forgó tömeget és a belső rezgéseket, így a motor szabadabban pöröghet, és azonnali, finomabb teljesítményt nyújt, és az átdolgozott turbó is gyorsabban reagál a gázadásra. 

Mercedes S osztály
Fotó: Mercedes-Benz

A sorhatos benzinesek (S 450, S 500) 381- 449 lóerőt, valamint 600–640 Nm nyomatékot és a korábbinál dinamikusabb gázreakciót kínálnak. A rájuk épülő plug-in hibridek ( S 450e, S 580e ) még nagyobb teljesítményt, kisebb fogyasztást és kb. 100 km (WLTP szerinti) tisztán elektromos hatótávot biztosítanak. 

Megmaradtak a 313, illetve 367 lóerős, háromliteres sorhatos dízelek

(az S 350d és S 450d modellekben), de újdonság náluk, hogy elektromosan fűtött katalizátort kapnak a gyorsabb, hatékonyabb emissziókezelés érdekében.

Mercedes S osztály
Fotó: Mercedes-Benz Group AG / Mercedes-Benz

Mindegyik lágy hibrid hajtáslánc 23 lóerős integrált indítógenerátorral dolgozik, a 48 voltos rendszerrel gyakorlatilag észrevehetetlen a start-stop indítás, hatékony a vitorlázás és a rekuperáció. A vezetési élményt és 

a gördülési komfortot a légrugózás és az opcionális E-Active Body Control is javítja,

utóbbi minden keréken külön-külön szabályozza a rugó- és csillapítóerőt, így nemcsak a dőlés, hanem a bólintó mozgásokat is ellensúlyozza, és oldalirányú ütközés esetén a másodperc töredéke alatt megemeli a karosszériát (ennek funkciónak a célja az oldalirányú becsapódás hatásának csökkentése). Az 5,2 méteres rövid és az 5,3 méteres hosszú S-osztály estében is megkönnyíti a manőverezést, hogy a 4,5 (opcionálisan 10) fokos hátsókerék-kormányzás közel két méterrel, 10,8 méterre csökkenti a fordulókört, miközben nagy sebességnél párhuzamos kormányzással növelik a stabilitást. 

 

