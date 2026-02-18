Kiszivárgott képeken az új Audi RS 5

Az Audi már majdnem készen áll a következő generációs RS 5 bemutatására, a középkategóriás sportmodell az RS 4-et váltja, és a BMW M3 közvetlen riválisa lesz a piacon. A márka ma egy hangulatos, árnyékokkal teli előzetes videót tett közzé, egyértelműen a feszültségkeltés reményében. Azonban a hivatalos leleplezés előtt felbukkantak a közösségi médiában az új RS 5 fotói, amelyeken teljes valójában, álcázás nélkül látható az agresszív stílusú szedán és kombi, világítási trükkök nélkül. Az A5-höz és S5-höz hasonlóan az RS 5 is a PPC (Premium Platform Combustion) architektúrára épül.

A kiszivárgott fotók alapján a sportmodell hosszabb, szélesebb és alacsonyabb lesz a szintén sportos, de visszafogottabb és gyengébb S5-höz képest, egyedül a 2900 mm tengelytáv nem változik. Elöl egy áttervezett lökhárító található, hatalmas hűtőráccsal, amelyet méretes nyílások szegélyeznek.

Az első és hátsó sárvédők sokkal szélesebbek, mint az eleve nem keskeny S5-ön,

és a BMW-vel ellentétben az Audi a hátsó ajtókat is lecserélte, ahelyett, hogy egyszerűen csak átalakította volna a sárvédőket. Az extrém széles vállak a klasszikus Audi Quattro-hangulatot idézik, a hatalmas könnyűfém keréktárcsák pedig egyedi, hat dupla küllős dizájnt viselnek.

Ha lehet, a farrész kinézete még drámaibb a dupla ovális kipufogócsövet keretező, magas diffúzorral és az F1-es stílusú féklámpával. A szedán csomagtérajtóján egy kisebb légterelő látható, míg az Avant klasszikus tetőspoilert kapott.

Már megerősítette az Audi, hogy

az új RS5 plug-in hibrid hajtáslánccal érkezik, hogy a lóerők mellett az emisszióval se legyen baj.

A legvalószínűbb, hogy a régi dupla turbós 2,9 literes V6-os motort egy villanymotorral egészítik ki, így a rendszerteljesítmény kényelmesen meghaladhatja majd a lágy hibrid S5 által leadott 367 lóerőt, és a persze régi RS 4 450 lóerejét is.