Michael van Gerwen bejelentette: nem áll ki Luke Littler ellen

Csütörtökön este Glasgow-ban folytatódik a 2026. évi Premier League alapszakasza a világ legjobb dartsjátékosainak. A skót városban nem lesz ott Michael van Gerwen, aki visszalépett a fordulótól, így a Luke Littler elleni negyeddöntőtől.

Magyar Nemzet
2026. 02. 19. 11:42
A holland betegsége miatt elmarad Luke Littler (balra) és Michael van Gerwen újabb rangadója Fotó: Belga via AFP/Elias Rom
A darts Premier League rekordgyőzteseként a hétszeres bajnok Michael van Gerwen a sorozat 2026-os kiírását newcastle-i győzelemmel és antwerpeni döntővel kezdte, így jelenleg vezeti az alapszakasz tabelláját. Csütörtökön a glasgow-i harmadik állomáson a kétszeres világbajnoki címvédő Luke Littler ellen játszott volna a negyeddöntőben, de a holland játékos a sajtóhíreknek megfelelően kihagyja a skóciai versenyt.

Michael van Gerwen nem áll ki Luke Littler ellen a darts Premier League glasgow-i fordulójában
Michael van Gerwen nem áll ki Luke Littler ellen a darts Premier League glasgow-i fordulójában. Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP/Bernd Thissen

Michael van Gerwen betegség miatt visszalépett

– Michaelnek egészségügyi problémája van, és a tesztek eredményeire vár, amelyek eldöntik, hogy utazhat-e Glasgow-ba – írta szerdán a brit média, majd a játéknap délelőttjén a háromszoros vb-győztes hivatalosan is bejelentette, hogy visszalép a glasgow-i fordulótól, így a 2024-es PL-bajnok elleni mérkőzéstől. A Littlert a múlt csütörtöki elődöntőben legyőző Van Gerwen tavaly is kihagyott egy állomást, akkor Berlinben sérülés miatt nem szerepelt.

Luke Littler elődöntős a glasgow-i Premier League-állomáson

A 19 éves Littler így automatikusan bejutott az elődöntőbe, ahol a Jonny Clayton–Gerwyn Price walesi rangadó győztesével játszik. A másik ágon Stephen Bunting az idén vb-döntős Gian van Veen, míg a címvédő Luke Humphries az újonc Josh Rock ellen csap össze a csütörtök esti negyeddöntőben. Két forduló után Bunting és Rock áll győzelem, és ezáltal pont nélkül – az északír játékos az antwerpeni negyeddöntős vereségét arra fogta, hogy túl csúszóssá tette a kezét a szappan, amivel megmosakodott a Van Gerwen elleni mérkőzése előtt.

A Premier League a 16 fordulós alapszakasz után, május 28-án a londoni négyes döntővel zárul.

Van Gerwen kiválóan kezdte a PL-idényt:

 

